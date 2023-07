LJUBILE SU SE NA SCENI, A NJIHOV SPOT ZABRANJEN KAO PREVIŠE VRUĆ: Evo kako izgledaju ruske pop zvezde posle 20 i kusur godina

Pevačice Julija Volkova (38) i Lena Katina (38) doživele su veliku popularnost pri kraju milenijuma, 1999. godine.

Onda je došla 2002. godina i kontroverzni spot za pesmu "All The Things She Said" u kojem su pevačice glumile maloletni lezbijski par.

One su su stvastveno ljubile u na kiši dok su nosile školske uniforme dok su ih ostali đaci gledali - to je bilo previše za neke medije u Velikoj Britaniji, pa su mnogi odbili da puštaju spot.

Iako t.A.T.u ne postoji od 2011. godine, Julija i Lena nekoliko su se puta "vraćale", a pre izvesnog vremena, tačnije u maju ove godine, nastupile pre utakmice fudbalskih klubova Zenit i Spartak Moskva na stadionu i izvele pesmu "Not Gonna Get Us".

Iako se digla prašina oko njihovog nastupa, najviše zbog kritike da se radi o LGBT propagandi, duo je nastupio ispred hiljada Rusa.

Kako piše Daily Mail, Julija je danas majka dvoje dece, a Lena, koja je udata za milionera Dmitrija Spiridonova, nastupila je trudna. To će biti njihovo drugo dete.

Iako je Lena i dalje prepoznatljiva po svojoj narandžastoj, dugoj kosi, Julija se potpuno promenila. Prvenstveno se razlika vidi u frizuri, a zatim i u načinu odevanja.

- Svi znaju da volim da menjam frizure i boju kose, ali volim svoju dugu kosu - napisala je Julija ispod jedne fotografije na Instagramu.

