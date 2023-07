HONOR najavljuje globalno lansiranje HONOR 90 serije

Globalni tehnološki brend HONOR najavio je lansiranje HONOR 90 serije na evropska tržišta. HONOR 90 je opremljen impresivnom glavnom kamerom sa rezolucijom od 200MP, vodećim četvorostrano zakrivljenim floating ekranom sa tehnologijom koja smanjuje opterećenje očiju. Tu je i kombinacija revolucionarnog hardvera i softvera, koja omogućava generaciji koja nikada ne spava, da zabeleži svoje svakodnevne avanture sa izuzetnim detaljima i podeli ove sjajne vibracije sa najbližima.

„U HONOR kompaniji, nastojimo da našim korisnicima širom sveta obezbedimo vodeću tehnologiju koja im omogućava da iskoriste svoj dan i podele pozitivne vibracije”, rekao je George Zhao, CEO kompanije HONOR Device Co, Ltd. „Od izvanrednih inovacija kamera i ekranima okrenutih ka ljudima, do neverovatnih performansi koje omogućavaju najbolji hardver u klasi i naš inteligentni MagicOS, HONOR 90 serija će oduševiti potrošače širom sveta svojim izuzetnim iskustvom, a posebno kreatore sadržaja koji traže pametnog i pouzdanog partnera sa kojim mogu da snimaju svoje uzbudljive živote.”

HONOR 90: Snažna i svestrana kamera za snimanje izuzetnih fotografija i video snimaka

Potpuno novi sistem sa tri kamere sastoji se od glavne kamere od 200MP sa senzorom od 1/1,4 inča, ultra široke/makro kamere od 12MP sa širinom kadra od 112° i 2 MP kamere za preciznije merenje udaljenosti elemenata kadra. Glavna kamera od 200MP podržava spajanje više kadrova, ima algoritam za redukciju šuma i spajanje piksela, kako bi se postigle performanse upijanja svetla koje su ekvivalentne velikim pikselima od 2,24 µm (16-u-1). Zahvaljujući ovim tehnologijama, glavna kamera pravi odlične fotografije visokog dinamičkog raspona (HDR) i detaljne, svetlije slike u uslovima slabog osvetljenja.

HONOR 90, takođe, predstavlja novi portretni režim koji korisnicima pomaže da, bez napora, kreiraju izuzetne portrete sa dobro definisanim crtama lica, preciznim tonovima kože i autentičnim bokeh efektom koji prirodno stapa pozadinu sa subjektom. Za dodatnu fleksibilnost, portretni režim takođe podržava snimanje sa 2x zumom kako bi se postigao efekat koji bolje ističe subjekta u kadru.

Sa prednje strane se nalazi kamera rezolucije 50MP koja pravi zapanjujuće selfije prepune detalja, što HONOR 90 čini idealnim izborom za sve popularnije kreatore sadržaja.

Dizajniran da pomogne vlogerima da pojednostave svoje svakodnevne poslove, HONOR 90 koristi veštačku inteligenciju (AI) za uklanjanje šuma i preporučivanje video režima, kao i za AI Vlog Assistant-a, koji omogućava korisnicima da naprave kratki video od 15 sekundi, koji je spreman za društvene mreže u nekoliko klikova. HONOR 90 postiže višesmernu redukciju pozadinske buke sa odnosom signal-buka od 20 dB, što je blisko profesionalnom diktafonu, omogućavajući korisnicima da snime jasne ljudske glasove, bez buke iz okoline i drugih smetnji.

Izuzetno iskustvo gledanja na ekranu

HONOR 90 je opremljen 6,7-inčnim floating ekranom zakrivljenim sa sve četiri strane, sa visokom rezolucijom od 2664x1200 piksela, 100% DCI-P3 paletom i do 1,07 milijardi boja, koji oživljava sadržaj sa zadivljujućim bojama i živopisnom jasnoćom. Pored toga, HONOR 90 podržava maksimalnu HDR svetlinu od 1600 nita, što omogućava bolju čitljivost ekrana, čak i pri veoma jakom svetlu.

Ekran je brz i responzivan, sa prilagodljivom brzinom osvežavanja do 120Hz, koja se dinamički prilagođava prikazanom sadržaju kako bi se postigao optimalan balans između vizuelne fluidnosti i trajanja baterije. Pored toga, sa podrškom za HDR10+, Netflix i Amazon Prime Video HDR sertifikatima, HONOR 90 omogućava da korisnici mogu da uživaju u izuzetnom multimedijalnom iskustvu, bilo da su na putu ili u udobnosti svojih domova.

Kompanija HONOR je posvećena tehnologiji usmerenoj na čoveka, pa je tako HONOR 90 opremljen vodećim funkcijama koje ne opterećuju vaše oči. HONOR 90 je dobio TÜV Rheinland Flicker Free sertifikat i postigao nivo zatamnjivanja bez rizika, što ga čini savršenim za današnju generaciju željnu zabave, koja provodi beskonačno vremena gledajući sadržaj na svojim pametnim telefonima. Ekran podržava najvišu Pulse Width Modulation (PWM) frekvenciju u industriji od 3840Hz, efikasno minimizirajući naprezanje očiju korisnika kada je svetlina ekrana niska. Ekran, takođe, ima dinamičko zatamnjivanje koje simulira prirodno svetlo kako bi se ublažio umor očiju, kao i HONOR Circadian Night Display tehnologiju koja filtrira plavo svetlo i obezbeđuje prirodno lučenje melatonina kako bi se poboljšao kvalitet sna tokom noći.

Elegantan i moderan dizajn inspirisan zanatskim umećem

Inspirisan visokom modom i veštinom izrade koja se koristi za pravljenje luksuznog nakita, HONOR 90 odiše visokom klasom, sa svojim 7,8 mm tankim i 183 g laganim kućištem. Glatke, zaobljene ivice koje obavijaju pametni telefon, omogućavaju podjednak užitak, bilo da ga držite ili ga samo posmatrate. Sa druge strane, posebno ojačano staklo pruža korisnicima bezbrižnost, znajući da je njihov pametni telefon napravljen da traje dugo. Sa zadnje strane, HONOR 90 poseduje prepoznatljivi klasični Dual Ring dizajn iz serije N, sa zaobljenim elementima izrađenim preciznim tehnikama sečenja da bi se proizveo briljantan sjaj koji pametnom telefonu pruža dodatnu eleganciju.

Neverovatna autonomija baterije i podjednako brze performanse

HONOR 90 je opremljen velikom baterijom kapaciteta 5000 mAh koja podržava celodnevno korišćenje. Samo sa jednim punjenjem, telefon vam može obezbediti do 19,5 sati neprekidnog lokalnog video strimovanja. Kada je baterija prazna, korisnici mogu da je napune do 45% koristeći HONOR SuperCharge punjač snage 66 W, za samo 15 minuta, tako da nikada ne ostanete bez baterije. HONOR 90 pokreće Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition čipset koji je brz i štedljiv, sa 20% boljim GPU i 30% boljim AI performansama u odnosu na svog prethodnika. Unutrašnju temperaturu telefona pod kontrolom drži 147% veća parna komora, koja olakšava efikasno rasipanje toplote, što omogućava da HONOR 90 ostane hladan na dodir, čak i pod ozbiljnim opterećenjem.

Pravo personalizovano iskustvo sa HONOR MagicOS 7.1

HONOR 90 i HONOR 90 Lite koriste najnoviji HONOR MagicOS 7.1 koji se bazira na Android 13 operativnom sistemu i koji je pun poboljšanih pametnih funkcija kao što su Magic Text, koja podiže vašu produktivnost do maksimuma.

Magic Text inteligentno prepoznaje tekst na slici i omogućava korisnicima da direktno rade sa važnim informacijama. Na primer, kada Magic Text identifikuje broj telefona, korisnici mogu da ga dodirnu i izaberu radnju iz menija, uključujući pozivanje, slanje SMS poruka ili čuvanje broja. Magic Text, takođe, može da identifikuje adrese elektronske pošte i linkove do web adresa za brži pristup relevantnim uslugama. Možete momentalno aktivirati režim prepoznavanja teksta i skeniranja preko digitalne lupe.

HONOR 90 Lite globalna premijera

Predstavljen zajedno sa HONOR 90, HONOR 90 Lite je moderan svestrani uređaj koji se može pohvaliti neverovatnim sistemom kamera, ekranom i nizom pametnih funkcija za poboljšano korisničko iskustvo.

HONOR 90 Lite podiže fotografsko iskustvo sa svojom 100MP glavnom kamerom sa f/1.9 otvorom blende, 5MP širokougaonom kamerom koja meri dubinu i 2MP makro kamerom za slikanje veličanstvenih pejzažnih snimaka i intimnih krupnih planova. Za entuzijaste koji vole selfije, prednja kamera od 16MP omogućava zadivljujuće autoportrete sa jasnim crtama lica i poboljšanom reprodukcijom boja. Pored toga, 6,7-inčni ekran bez ivica HONOR 90 Lite telefona poseduje funkciju adaptivnog osvežavanja ekrana do 90 Hz, pružajući korisnicima fluidni vizuelni doživljaj. Ekran takođe ima TÜV Rheinland Low Blue Light sertifikat i kao i HONOR 90, podržava niz funkcija za zaštitu očiju okrenutih ka čoveku, uključujući Dynamic Dimming (dinamičko zatamnjivanje) i Circadian Night Display (cirkadijalni noćni prikaz).

Novi HONOR 90 Lite pokreću MediaTek Dimensity 6020 5G čipset i baterija kapaciteta 4500mAh. Korisnici koji uživaju u tome da njihovi multimedijalni podaci uvek budu dostupni nadohvat ruke mogu u potpunosti da iskoriste 8GB memorije i velikih 256GB prostora za skladištenje podataka. To znači da na internoj memoriji HONOR 90 Lite možete sačuvati 57.808 slika, 22.322 pesama ili čak 892 HD video snimaka. HONOR 90 Lite je takođe opremljen sa HONOR RAM Turbo (8 GB+5 GB), HONOR tehnologijom koja premešta deo fleš memorije u RAM, što znači da se 8 GB RAM-a po potrebi može povećati na 13GB RAM-a.

Cene i dostupnost

Korisnicima u Srbiji će HONOR 90 model, verzija 12+512GB, biti dostupna kod svih mobilnih operatera i u maloprodaji kod partnera u periodu pretprodaje od 7. do 24. jula po ceni od 74.999 dinara. Svako ko u ovom periodu kupi HONOR 90 dobija na poklon HONOR Pad X8. Zvaničan početak prodaje ovog telefona je 25. jula, a biće dostupan u dve moderne opcije – Midnight Black i Emerald Green.

Zvanična prodaja HONOR 90 Lite modela, verzije 8+256GB, u Srbiji, biće 7. jula u dve boje – Titanium Silver i Midnight Black, po ceni od 34.999 dinara.

O HONOR-u

HONOR je vodeći svetski proizvođač pametnih uređaja. Kroz svoje usluge i proizvode, nastoji da stvori inteligentniji svet za sve i da se zahvaljujući svojim inovacijama pozicionira kao globalni tehnološki brend. Sa primarnim fokusom na istraživanje i razvoj, posvećen je razvoju tehnologije koja omogućava ljudima širom sveta da još više napreduju, pružajući im slobodu da postignu i učine više. Njegov portfolio se sastoji od visokokvalitetnih pametnih telefona, tableta, prenosnih računara i nosivih uređaja koji odgovaraju svakom budžetu. Takođe, ovi uređaji su inovativni, premijum, pouzdani i korisnicima olakšavaju svakodnevicu.

