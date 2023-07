KIM KARDAŠIJAN VOLI OTPOZADI, A ONA KAD JE NA KOLENIMA: Poznate dame otkrile šta ih najviše uzbuđuje U KREVETU, jedna je ŠOK

O seksu se danas sve više priča. Raste svest da je sekaulna potrebna potpuno normalna, da je većina ljudi ima i da ponekada prosto moramo da je zadovoljimo, a poznate ličnosti i same se trude da podignu svest o tome.

Posebno su poznate dame aktivne na ovom polju jer se ranije ženska seksualnost zataškivala. Nije bilo prihvatljivo da žena ima svoje potrebe i svoje seksualne želje. Danas se o tome otvoreno govori, te ne čudi da se sada zna i šta slavne žene vole u krevetu. Evo neke od njihovih najvećih želja i fetiša.

Kim Kardašijan

Kim Kardašijan se proslavila na račun svog tela, te ne čudi da ni u krevetu nije stidljiva i da uživa u golotinji. Ona je dugo bila u braku sa Kanjeom Vestom, koji je i sam uživao u tome da na njima ima što manje odeće. Ovo je za popularnu starletu bilo jako osvežavajuće.

foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Kanje me uvek podstiče da se oblačim što izazovnije, što mi dodatno podiže samopouzdanje - objasnila je Kim i otkrila da je njena omiljena poza u seksu otpozadi.

Dženet Džekson

Sestra Majkla Džeksona rušila je tabue i otvoreno je govorila o upotrebi seksualnih igračaka i obilasku seks-šopova. Ona je tvrdila da su seksualne igračke baš ono što je ljudima potrebno kada su na dugim putovanjima, a neretko je i svojim prijateljicama kupovala seksualne igračke.

foto: Profimedia

- Neretko kupim gomilu stvari za prijateljice, poput dilda, jer kada ste na putu, upravo vam takve stvari trebaju - otkrila je slavna Džekson zvezda u jednom intervjuu.

Zoi Saldana

Zoi se proslavila u filmu "Avatar", puna je avanturističkog duha i voli to da prenese na spavaću sobu. Ona voli seks i voli kada je seks fizički zahtevan, brz i strastven.

foto: SBM / PictureLux / Hollywood Archive / Profimedia

- Volim misionarsku pozu, ali dobro mi je kada sam i na kolenima. Naravno, volim i da budem gore, i da, ne smem da zaboravim "doggy style" kao ni seks stojeći - rekla je glumica.

Anđelina Džoli

foto: Paramount Pictures / Mutual Film / AFP / Profimedia

Anđelina Džoli važila je za jednu od najlepših žena na svetu i uživala je u svojoj lepoti. Holivudska glumica obožava sado-mazo igrice i urezivanje nožem. Ipak, kada su ona i Bred Pit dobili decu, rešila je da je vreme da prestane sa tim, barem na neko vreme.

Rijana

Kao i Anđelina, i lepotica sa Barbadosa je fan seksualnih igrica i sado-mazo seksa. Ona neretko posećuje seks šopove, a jednom prilikom uhvaćena je kako izlazi iz erotske prodavnice sa punom kesom bičeva, dildoa i poveza za oči. Osim toga ono obožava i seksualne prepiske, te uživa u tome da partneru šalje svoje eksplicitne fotografije.

foto: Profimedia

- Volim da budem poslušna, to mi je u spavaćoj sobi zaista zabavno. Činjenica da mogu biti ‘mala dama’, a da mnome vlada neko mi je totalno seksi. Volim da me “kažnjavaju” i da “dobijem po guzi”, a vezivanje me naprosto izluđuje. Sviđa mi se kada se sve odigra pontano, a igre s lisicama i bičevima se ponekada preterano planiraju zbog čega izgube svoju draž - rekla je Rijana.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:58 SNIMAJU SEKS SA DEVOJČICAMA KOJIMA U TOKU ODNOSA RAZBIJAJU GLAVU ČEKIĆEM!? Šokantna izjava Dejana Lučića o satanističkom ritualu