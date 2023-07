"SEDITE GOLI S NJIM, A IZA GRUPA LJUDI RADI NEŠTO TOLIKO SRAMOTNO" Udovica Hjua Hefnera neće više da ćuti! Otkrila MRAČNE TAJNE

Kristal Hefner, udovica Hjua Hefnera, u januaru 2024. objaviće memoare "Only Say Good Things" u kojima će ogoliti "toksičnu objektivizaciju i mizoginiju" sa kojom se suočila tokom života u ozloglašenoj Plejboj vili. Kristal je u ovaj svet ušla kada je imala tek 21 godinu, a kaže da je dugo ćutala o svemu i skrivala svoju priču jer je osećala obavezu da "zaštiti" svog pokojnog muža. U novoj knjizi ona će otkriti kako je došlo do toga da bude "izabrana iz gomile" i postane supruga čuvenog milionera.

Podsetimo, par je razmenio bračne zavete u novogodišnjoj noći 2012, a delilo je ih neverovatnih 60 godina razlika! Za "Daily Mail" je otkrila da je njen način života, koji je nekada izgledao tako primamljivo, imao svoju mračnu stranu.

Stroga pravila o svemu - od izgleda do policijskog časa

U knjizi će razotkriti surovu istinu Plejboj vile i opisati na koji je način Hefner upravljao životima devojaka u kući. Kristal je rekla da su imale stroga pravila o svemu, od njihovog izgleda do policijskog časa, a bile su prinuđene da se međusobno takmiče kako bi obezbedile sebi visoko mesto u hijerarhijskom sistemu.

"Brzo je došla do vrha, ali to što je bila Hefnerova devojka broj jedan koštalo ju je njenog sopstvenog identiteta van njene uloge u Plejboj vili", jedna je od rečenica iz knjige.

Plavokosa lepotica ističe da su ljudi uživali u ismevanju nje i drugih mladih žena, kao i da joj je to dodatno narušilo samopoštovanje.

"Nijednoj od žena se taj život nije dopadao"

Podsetimo i puno drugih devojaka iz Plejboj vile je progovorilo javno o svojim nemilim iskustvima, između ostalog i Holi Madison, bivša glavna Hefnerova devojka i životna saputnica.

"Nijednoj od žena se taj život nije dopadao, izvinite što sam vam razbila iluzije", kazala je prošle godine Holi, koja je sa Hjuom bila od 2001. do 2008. godine, dodajući da su sve žene odnos sa Hjuom posmatrale kao "obavezan posao" i da su to radile iz straha da će biti izbačene iz kuće:

"Gledali smo na to kao na posao koji moramo da obavimo ako ne želimo da budemo izbačene. I sve smo želele da se to samo završi što je pre moguće".

Atraktivna plavuša istakla je i da je Hju najčešće bio potpuno miran tokom odnosa: "Ne bi se pomerao. Bio je kao klada nasred kreveta. Ne mogu da vam objasnim koliko je sramotna bila cela ta rutina. Pogotovo što smo kasnije krenuli da imamo aktivnosti i sa drugim ljudima u krevetu, bilo je mnogo sukoba. Bukvalno sedite goli i imate seks pred grupom ljudi koji vas mrze i pričaju o vama sve najgore, a vi to možete da čujete, bio je to čist pakao".

"Svi su ga u spavaćoj sobi zvali "tatice", što je tako odvratno", dodala je.

"Godinama sam želela da zaštitim Hjua, zato sam ćutala"

Kristal je na kraju ta koja je bila Hefnerova udovica - iako joj testamentom nije ostavio ništa, za života joj je kupio luksuznu vilu vrednu 5 miliona dolara u Holivudu. Ona je dugo nakon njegove smrti tvrdila da joj Hju strašno nedostaje i da je bio njen najbolji prijatelj, a tek sada je dala sebi slobodu da prizna javnosti da nije sve bilo med i mleko.

"Moja veza i brak sa Hjuom su bili veoma komplikovani. Bio je odnos u kome sam, bez obzira kako se prema meni postupalo, uek osećala da moram da ga zaštitim, i zato do sada nisam podelila svoju priču. Od njegove smerti, prošla sam mnogo kako bih otkrila sebe. Morala sam da saznam ko sam, a da mi to nije diktirano. Morala sam ne samo pronađem svoj glas, već sam morala i da naučim da koristim taj glas. Moja knjiga je svedočanstvo o moći vremena, mesto u kome sam obradila sve što sam prošla i prihvatila svoju istinu", zaključila je ona.

