MAŠIN GAN KELI LUPIO ŠAMAR FANU, PA MU PORUČIO DA GA VOLI! Ceo svet ŠOKIRANO gleda slavnog pevača: Upozorio ga je da će BOLETI!

Pevač Mašin Gan Keli ispunio je želju obožavatelja tako što ga je udario šakom u lice.

Reper je nastupao na festivalu "Roch Werchter" u Belgiji kada je ugledao jednog fana koji je držao natpis sa veoma čudnim zahtevom.

- Upravo sam došao iz Meksika zbog tebe, udari me u lice - pisalo je.

- Zašto toliko želiš da te udarim u lice? Imam prstenje čoveče. To će baš boleti. Ne znam, to u svakom slučaju nije dobro za mene. Ne znam hoću li to učiniti, razmisliću - rekao je Mašin.

Na sve ovo fan je pevaču poručio da ga voli, te ga još jednom zamolio za "uslugu".

Pevač je na kraju ipak sišao među publikom i fanu udario šamar nakon čega mu mu je poručio: "Volim te".

Video je podelio na svom Instagram profilu uz opis "Ostvarujem snove", nakon čega je i obožavatelj podelio pomenuti snimak i javno se zahvalio.

