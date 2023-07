PREMINULA POZNATA GLUMICA: Imala je 66 godina i borila se protiv opake bolesti, a svi je znaju po ovim ulogama

Andrea Evans, glumica nominovana dva puta za dnevnu nagradu Emi koja je stekla slavu '70-ih i '80-ih kao problematična Tina Lord u ABC seriji "One Life To Live", umrla je u nedelju od raka.

Imala je 66 godina. Njenu smrt je objavio kasting direktor Don Kerol.

Andrea Evans was a powerhouse actress who gave her characters so much humor, depth and a razor’s edge you couldn’t resist. Deepest condolences to her family, friends and loved ones. #OLTL #Passions pic.twitter.com/6MtP1Ioz7o — Stephanie. (@qsteph) July 10, 2023

Nakon svoje uloge po kojoj su je svi prepoznavali u "One Life To Live", Evans je nastavila da igra Peti Viver u CBS serijima "The Young and the Restless", Tauni Mur u "The Bold and the Beautiful", kao i Rebeka Hotčiks u NBC seriji "Passions" i Peti Voker na Amazon Prajmovom "The Bay".

Rođena u Aurori, američka država Ilinois, Evans se takmičilana takmičenjima lepote i regionalnom pozorištu kada se pojavila kao statista u horor klasiku Brajana De Palme iz 1978. godine "The Fury".

Te godine se pojavila i u miniseriji "The Awakening Land", i ubrzo je privukla pažnju legendarne režiserke sapunica Meri Džo Slejter, koja ju je pozvala za ulogu Tine Lord u "One Life To Live" kao odgovor na "All My Children" i Erika Kejn.

Njena uloga loše devojke ubrzo je postigla uspeh kod gledalaca i ona je ostala u toj ulozi do 1981. godine, kada je otišla da glumi Peti Vilijams u "The Young and the Restless" od 1983. do 1984. Vratila se u One Life 1985. i bila je nominovana za Dnevnu nagradu Emi 1988.

Dve godine nakon nominacije za Emi, iznenada je napustila seriju i ostala van vidokruga javnosti skoro 10 godina, tek kasnije otkrivši uzrok: bila je žrtva uhođenja.

U intervjuu za magazin Pipl 2008. godine, Evans je rekla da je napustila karijeru i Njujork kada su progoniteljeve akcije postale sve nasilnije.

Bitne uloge uključuju i "Circus of the Stars" i "Hollywood Squares". Nedavno je završila rad na svojim memoarima "My One Life To Live".

Pored svojih profesionalnih poduhvata, Evans je posvetila dosta vremena raznim organizacijama za spasavanje životinja i "Gradu nade". Iza nje su ostali Stiv i ćerka Kajli.

