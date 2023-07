BORIS DŽONSON POSTAO OTAC OSMI PUT: Bivši britanski premijer sa suprugom dobio treće dete, a evo kog je pola beba i kako se zove

Bivši britanski premijer Boris Džonson i njegova supruga Keri Džonson dobili su treće dete, saopštila je ponosna mama danas na Instagramu. Par je dobio sina kog su nazvali Frenk Alfred Odiseus Džonson kog već zovu Frenki.

Boris Džonson postao je otac osmi put, a sa suprugom Keri ima sina Vilfreda (3) i ćerku Romi, koja se rodila pre 18 meseci. Radosnu vest ispatila je serijom divnih fotografija.

"Volim svaki minut sa uspavnim "balončićem". Videti svoje starije dvoje dece kako grle svog brata sa takvom radošću i uzbuđenjem bilo je nešto najlepše. Svi smo oduševljeni.

Hvala mnogo neverovatnom NHS timu za porodilje na UCLH-u. Oni su zaista sjajni, brižni ljudi. Osećam tako ogromnu zahvalnost. Sad, može li iko preporučiti neku dobru seriju/boks setove dok se "prejedam" tokom dojenja? Vreme je za piće", napisala je Keri Džonson.

Boris Džonson ima četvoro dece sa bivšom suprugom, advokaticom Marinom Viler kao i ćerku Stefani Mekintajer sa savetnicom za kulturu Helen Mekintajer.

Priča o imenima dece bračnog para Džonson

Keri i Boris Džoson dali su ime ćerki Romi Iris Šarlot Džonson zbog njene tetke koja se zove Rosemari. Ime Iris zbog grčke reči koja označava dugu, a Šarlot po Borisovoj pokojnoj majci.

"Nadamo se našoj "duga-bebi" ovog Božića. Na početku ove godine sam imala pobačaj koji mi je slomio srce. Osećam se neverovatno blagoslovenom jer sam ponovo trudna ali sam takođe i izuzetno nervozna i uplašena. Mnogi ljudi se bore sa problemima u plodnosti i mnogima to teško pada, naročito kada dođu na društvene mreže poput Instagrama, gde nekako deluje da svima sve ide od ruke. Lično sam našla mnogo utehe i podrške kod ljudi koji su prošli kroz sličnu situaciju i zato i pišem o ovome, u nadi da će to što ja delim svoje iskustvo takođe nekome pomoći", napisala je Keri na Instagramu, najajvši drugi porođaj koji je usledio nakon što je izgubila bebu.

Pre prvog porođaja Keri je bila u samoizolaciji zbog simptoma sličnih korona virusu. Džonson je preležao infekciju, a određeno vreme proveo je u bolnici Sent Tomas u Londonu na Odeljenju intenzivne nege. Kada se oporavio, ona mu se pridružila u kući Čekers gde je bio na kućnom lečenju.

Keri je kasnije otkrila tajnu imena najstrijeg deteta: ime Vilfred i prvo srednjo ime Lavri odabrani su po imenima Borisovog dede, dok je drugo dečakovo srednje ime Nikolas dato u čast lekara Nika Prajsa i Nika Harta koji su lečili britanskog premijera od korona virusa.

Vilfred se rodio samo dve nedelje nakon što je Džonson otpušten iz bolnice "Sent Tomas", a političar je u intervjuu za "San" otkrio da se bojao da zbog bolesti neće dočekati da vidi svoje šesto dete. Odgovorio je i na pitanje da li mu je draže da grli, mazi sinčića, menja mu pelene ili da mu čita knjige, odgovorio je: "Sve to. A to je veoma delikatna operacija, ima dosta toga da se uradi, ali se prilično snalazim u tome".

