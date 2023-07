OTKAD SAM SE UDALA NISAM NIJEDNOM SKUVALA RUČAK: Zbog jedne stvari koju je priznala, Balkancima NEĆE BITI DOBRO! Blago takvoj ženi

Na jednoj stranici gde mnogi pišu svoje ispovesti, žena je otkrila da otkad je u braku, nikad nije kuvala jer jednostavno to ne voli.

Nije svesna koliko je srećna

"Otkad sam se udala, pre dve godine, nisam nijednom skuvala ručak ili spremila večeru (osim možda isprženih jaja ili skuvanih viršli par puta). Sve to radi moj muž i ne žali se, svaki dan. Vrlo ukusnu hranu sprema. Uz to ide u prodavnicu, baca smeće, nekad usisa, a ostalo radim ja. Tako nam odgovara. Iskreno, ja mrzim kuvati, tako da je ovo dobitna situacija. Nekad se sestim bivšeg koji bi jednom nedeljno usisao pod i to je to (ja sam radila sve ostalo), a posle je pričao kako je on zbog toga savršen i kako, ako ga ostavim, takvog muškarca neću nigde naći", napisala je srećna žena.

Jedna žena je oduševljena njenim suprugom: "Koliko je meni to 'hot'. Muškarac koji je zapravo sposoban, zapravo vodi domaćinstvo, pravi domaćin i vidi se da to radi i iz ljubavi i poštovanja prema tebi. Drago mi je da si srećna i da si našla blago u moru Balkanaca, koji ne znaju oprati ruke posle nužde."

"Sve je stvar dogovora između vas i ako ste vi srećni, a ne kako vam 'društvo' nameće čiji su koji poslovi. Podržavam", dodala je druga žena.

Balkancima se to ne sviđa

"I meni je 'hot' kad ženi nije problem da vodi domaćinstvo, kad zna voditi domaćinstvo i gde joj je mesto. Kad zna da, koliko god misli da je pametna, da će ipak poslušati muža jer zna da on ipak zna bolje, jer je muško. Kada me čeka skuvano, toplo i oprano. Koliko je sve to super 'hot' nama muškarcima. To nam itekako podstiče mušku potenciju i libido, a feministkinje ga maksimalno suzbijaju", rekao je tipičan Balkanac.

Zaređali su se komentari muškaraca koji su protiv toga: "Meni bi bilo 'hot' da je ona barem jednom u dve godine napravila ručak ili večeru. U redu je što su se dogovorili da tako rade, ali da sam ja taj muškarac, meni bi bio veliki znak ljubavi da se barem jednom godišnje, žena koju volim i koja voli mene, potrudi napraviti nešto, barem neku testeninu sa sirom i piletinom ili grašak."

Uz sve ove komentare netko ju je pitao: "Gde si našla takvog muškarca?"

(Kurir.rs/Net.hr)

