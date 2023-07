25 GODINA TUMAČI SRAMEŽLJIVU ŠARLOT, A U REALNOSTI JE POTPUNO DRUGAČIJA: Kristin Dejvis progovorila o svom privatnom životu!

Glumica Kristin Dejvis proslavila se tumačeći lik sramežljive i konzervativne Šarlot Jork u seriji „Seks i grad“, istoimenim filmskim nastavcima, kao i seriji „I tek tako“.

foto: LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia

Međutim, Kristin je u privatnom životu potpuno drugačija od junakinje koju igra punih 25 godina, o čemu je sada progovorila.

- Imamo neke sličnosti, ali veoma drugačiji stil života, znate? - rekla je glumica, pa dodala:

- Nisam udata. Nikad nisam bila udata, to nije za mene. Nikad nisam bila fokusirana na to. Nije mi to bio neki cilj u životu, da kažemo tako.

foto: Profimedia

Za razliku od Kristin, Šarlot je u seriji udata za Harija Goldenblata (kog tumači Evan Hendler). Ona je tokom originalne serije tražila muškarca za kog će se udati i neretko proglašena večnim romantikom.

Kristin kaže da je morala da se potrudi da bude takva.

- Morala sam da se potrudim da to dobro odglumim, stvarno sam morala. Stresirala sam se tih dana kada sam imala paragraf ili celu stranu o pravilima u braku i svemu tome i stalno sam mislila: ‘Kako ću to da odradim i da deluje realistično?' - rekla je Kristin.

Iako se nije udavala u stvarnom životu, Kristin je priznala da joj je jedna od omiljenih epizoda ona u kojoj se Šarlot udaje za Treja.

- Volela sam svoje prvo venčanje. Nisam neko ko je preveliki fan venčanja, ali znate, Šarlot ga je volela, pa sam onda i ja - ispričala je Kristin i dodala da je ona čak birala i venčanicu za tu epizodu, pored stiliste:

- Mislim da sam probala preko 45 ‘Vera Wang’ haljina. Bukvalno imam gomilu polaroid fotografija mene u venčanicama. Jedna pufnasta je pobedila, a to tako nisam ja. Nikad ne bih nosila tako nešto, čak i kad bih se udavala. Ne bih nosila veo, ništa od toga. Ali sam bila posvećena tome. Kao da je taj lik nekako to učinio od mene.

