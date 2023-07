ZBOG LJUBAVI SKAKALA U REKU, BORILA SE S LEUKEMIJOM I DOŽIVELA MOŽDANI: Slavna Džejn Birkin jednu tragediju nikad nije prebolela

Legendarna englenska pevačica i glumica Džejn Birkin preminula je u 76. godini.

Tužnu vest objavili su mediji iz Francuske, gde je slavna diva godinama živela i radila.

Bezvremenska privlačnost Džejn Birkin nije ležala u njenoj lepoti niti u prozirnim haljinama, savršenim šiškama ili gustoj maskari na donjim trepavicama. Suština njene privlačnosti oduvek je bila u stavu.

Iako je preživela moždani udar, Džejn Birkin do poslednjeg trenutka nije prestajala da od života uzima sve ono što može.

Koja je njena priča i zašto će baš Džejn uvek biti asocijacija na suštinu ženske lepote?

Retkost je naći Engleskinju koju podjednako vole Francuzi. Džejn je bila u stanju da premosti dva stila i kulture na način na koji je to mogla samo vrhunska it-girl. Francuzima je njen naglasak bio šarmantan, dok je Engleze privukao njen stil bez mnogo truda. Na kraju krajeva, ko može da odoli devojci sa razmakom između zuba?

Pokazalo se da je njena rutina lepote jednostavna. Njene oči su oda vrhuncu moderne devojke iz 60-ih – plava senka na kapcima, maskara u nekoliko slojeva, čak i na donjim trepavicama, oduvek je zagovarala važnost jednostavne olovke za usne. Završni dodir? Brzi prelazak rumenilom preko jagodica. Voila, spremna je da osvoji bilo koji grad.

Pored svoje lepote i statusa ikone stila, Džejn je i primer karaktera, intelekta i neke vrste ravnoteže. Ona je bila elegantna i klasična, i simbol je šika.

Džejn je sebe nazivala „nesigurnom ženom s manjkom ličnosti“, ali je i kao takva postigla više nego što mnogi drugi sanjaju. U svakom slučaju, više nego što je ona sama sanjala odrastajući u posleratnom Londonu u porodici glumice Džudi Kampbel i vojnika britanske mornarice Dejvida Birkina.

Dali su joj ime po junakinji tada popularnog stripa koji je izlazio u tabloidu „The Daily Mirror“. Džejn je imala sestru Lindu i brata Endrua, a njihov otac bio je strog. Nju je poslao na školovanje u internat na ostrvu Vajt, gde se nije najbolje osećala.

„Govore mi da sam dečko, a ne devojčica. Moram, moram, moram poboljšati grudi“, pisala je u svom dnevniku u tom periodu.

Sa šesnaest godina njen se plan nije ostvario, i dalje su joj grudi bile male, ali to joj više nije bilo toliko bitno jer je otkrila magični noćni život Londona, koji je sredinom šezdesetih bio najzabavni grad na svetu. Dok je preko dana i dalje nosila školsku uniformu, uveče bi se uvukla u uske farmerke, dok bi na lice stavila izazovnu šminku.

Upravo na jednom od tih zabava, koju je u popularnom klubu Ad Lib organizovao filmski režiser Roman Polanski, upoznala je Džona Barija. On je tada imao 30 godina, a uživao je u slavi koju je stekao radeći muziku za filmove o Džejmsu Bondu, pa je na zabave dolazio u Jaguaru, a 17-godišnja Džejn nije mogla da veruje kada je između svih atraktivnih devojaka izabrao baš nju.

foto: Produzione intercontinentale Cinematografica - Viaduc / Christophel Collection / Profimedia

Nije joj smetalo što on iza sebe ima jedan propali brak, a ni to što su se njeni roditelji protivili toj vezi. Kad ju je zaprosio, pristala je bez razmišljanja i s 18 godina otišla pred oltar. Prvi meseci su bili idilični, ali vrlo brzo je shvatila da njih dvoje ipak nemaju toliko toga zajedničkog.

„Odjednom sam puna energije, koju on nema. Jadnik. Govori mi da budem tiha, pa zatim plačem i osećam se glupo“, žalila se Birkin u svom dnevniku, priznavši da su problemi nastali i u krevetu.

„Imam 19 godina i osećam se tako staro. Jedno vođenje ljubavi, samo jedno, učinilo bi me tako srećnom, ali on nema vremena“, pisala je.

foto: SNC / Christophel Collection / Profimedia

Ni rođenje njihove ćerke Kejt nije puno promenilo situaciju, pa se par na obostranu radost razveo 1968. Do tada je Džejn već započela glumačku karijeru, koja je doduše najpoznatija bila po golišavom pojavljivanju u filmu “Povećanje” Mikelanđela Antonionija, a nakon propasti braka odlučila je sreću da potraži u Francuskoj. Nije baš najbolje govorila francuski, ali je otišla u Pariz na audiciju za dramu „Slogan“, u kojoj je partner trebalo da joj bude osamnaest godina stariji proslavljeni muzičar Serž Gensbur.

O ljubavi Džejn Birkin i Serža Gensbura se piše i danas. Kada su ona i Serž 1969. godine snimili legendarnu pesmu „Je T’Aime Moi Non Plus“, Vatikan je zabranio zbog toga što je bila previše eksplicitna.

„On je bio veliki čovek. Ja sam samo bila lepa. Postala sam slavna samo zato što sam stenjala u ‘Je t’aime’, i po tome će me zauvek pamtiti“, rekla je Birkin. Džejn je s Gensburom u vezi bila 13 godina i dobili su ćerku Šarlot.

foto: Sebastien Fremont / Starface / Profimedia

Uz Serža je potpuno procvetala. Prvi put u životu se osećala voljenom. Dok se ranije skrivala iza šminke i provokativne odeće, koja je isticala njenu vitku liniju, uz njega je dobila dovoljno samopouzdanja da vidi svoju lepotu i pronađe svoj glas. Zajedno su snimali pesme, ali i glumili u filmovima.

Porodični ih život nije promenio. I dalje su puno putovali i uživali u noćnim provodima. Po klubovima Pariza bili su poznati kao jedan od najsimpatičnijih parova, koji je u sekundi mogao od anđeoskih poljubaca doći do jezivih svađa. Prepirke su bile burne, kao što su i pomirenja bila strastvena, a jedna od najpoznatijih je bila ona kada je Džejn nakon svađe izjurila iz kluba i skočila s mosta u Senu. Naravno, pre toga se uverila da je on prati i da će je izvući iz reke, pa je zapravo jedini problem bio taj što joj se u vodi skupila košulja s potpisom Yves Saint Laurent.

„Znam da većini ljudi moj život sa Seržom izgleda čudno, ali nama je tada bilo najnormalnije da se vratimo u šest ujutro kući, probudimo decu, napravimo im doručak i onda odemo da spavamo. Pokupili bismo ih poslepodne iz škole, odveli na igranje u park i na večeru u restoran, a nakon toga bi oni otišli na spavanje, a mi krenuli u noćni život. Tako je izgledao naš uobičajeni dan. Je li to bio najbolji mogući život? Ne znam. Jesmo li bili dobri roditelji? Ne znam. Znam da je bilo tako i da to ne mogu da promenim“, rekla je u svoju odbranu.

Ostavila ga je 1980. godine, uglavnom jer je on postao težak alkoholičar. Gensbur je bio izuzetno dominantan i nije se zamarao stvarima koje mu nisu bile bitne. Kada je Šarlot prerasla svoju kolevku, toliko da su joj noge virile iz nje, odbio je da kupi novi krevetić rekavši da je to nepotreban trošak. Ujedno je Džejn sazrevala, više nije bila naivna dvadesetogodišnjakinja zaslepljena svetlima Pariza, a on je ostao isti – šarmantan i inteligentan muškarac, koji je svako veče neumereno pio i kupao se samo jednom mesečno. Kada je jedne noći osetio probadanje u grudima, odmah su posumnjali na srčani udar, a ona je prvo insistirala da opere noge, dok je on je razmišljao kako da javi u redakciju magazina France-Soir da pred bolnicu pošalju fotografa.

„Više nisam ista. Odbijam njegovu snažnu ljubav, naređenja, superiornost“, napisala je krajem sedamdesetih u svoj dnevnik.

Utehu je pronašla u naručju filmskog reditelja Žaka Doilona, šesnaest godina mlađeg od Serža. Pevač je gorko prihvatio njenu odluku. Nakon njihovog raskida napisao je neke od svojih najlepših pesama, ali je i njena filmska karijera procvetala, a paralelno je postajala i sve cenjenija pevačica.

U vezi s Doilonom je 1982. dobila ćerku Lu, danas popularnu glumicu. Ubrzo se i pomirila sa Seržom, pa su se svi družili, a on ju je svih godina, iako je bio u vezi s glumicom Karolin fon Paulus, pokušavao suptilno nagovoriti da mu se vrati. Možda bi se ona na to s vremenom i odlučila, ali je muzičara, strastvenog pušača, kojem ni pet kutija cigareta dnevno nije bilo dovoljno, 2. marta 1991. pogodio srčani udar.

Godinu dana kasnije raspala se i njena veza s Doilonom. Oboje su shvatili da je Seržova senka preveliki teret za njihovu ljubav pa su umesto gorkih svađa odabrali prijateljski razlaz. Kolika je bila njena tuga za Seržom pokazala je time što se početkom devedesetih povukla iz sveta filma i muzike, posvetivši se humanitarnom radu.

Uživala je da se brine o petoro unučadi u svom letnjikovcu u Bretanji, tek povremeno prihvatajući uloge u filmovima i snimajući albume u pauzama između porodičnih obaveza.

Čak ni borba s leukemijom, koju je dobila 2002. nije poremetila njen vedar duh. Zato ju je potpuno slomio najtužniji dan u životu – kada je umrla njena najstarija ćerka Kejz. Iako se u tinejdžerskim danima borila s zavisnošću od droge i alkohola, Kejt je vremenom postala cenjena fotografkinja, ali iza uspeha se skrivala i višegodišnja borba s depresijom. Preminula je 11. decembra 2013. kada je pala s četvrtog sprata svoje zgrade u Parizu, za šta se pretpostavlja da je bilo samoubistvo. Džejn se posle te tragedije vratila leukemija, od koje se ponovo lečila.

U septembru 2021. objavljeno je da je Džejn preživela moždani udar od kog se uspešno oporavila. Bila je redovna gošća Nedelje mode u Parizu, humanitarnih događaja, a povremeno je čak pevala i na koncertima. Porodica joj je bila važan oslonac i mnogo vremena je provodila sa unucima.

„Sve je zabavnije kad si s nekim“, rekla je.

(Kurir.rs/ Zadovoljna.rs)

Bonus video:

03:05 SUPRUGA MI JE PREMINULA ZBOG NEODAZIVANJA HITNE POMOĆI! Pilipović: Potrebne su sistemske promene u zdravstvu, a jedna je KLJUČNA