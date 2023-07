KOLEGA ZBOG NJE OSTAVIO VERENICU U 7. MESECU TRUDNOĆE: Brzo ga je stigla surova KARMA, a ona sad drugom rodila dete u 45. godini

Glumica Kler Dejns rodila je nedavno svoje treće dete u 45. godini, a srećne vesti je za People potvrdio predstavnik za javnost koji zastupa nju i njenog supruga, glumca Hjua Densija. Par već ima dva sina, Sajrusa i Rouana.

Kler se proslavila kao 15-godišnjakinja u seriji "I to mi je neki život" i ljubavnim filmom "Romeo + Juliet", u kojem joj je partner bio Leonardo Dikaprio.

Dejns, kojoj je jedna od najnovijih uloga u seriji "Domovina", izazvala je kontroverze javnosti 2003, kada je započela vezu sa zauzetim glumcem Bilijem Krudupom, s kojim se zbližila na snimanju filma "Stage Beauty". Bili je zbog Kler nakon osam godina veze ostavio koleginicu Meri Luis Parker, koja je tada bila u sedmom mesecu trudnoće.

"To je bila strašna stvar. Bilo je to jako teško. Nisam znala kako da ne budem deo te situacije. Zaljubila sam se u Bilija i morala sam to da istražim i imala sam 24 godine... Nisam baš znala kakve posledice mogu biti.. No dobro je. Preživela sam to", svojevremeno je Dejns komentarisala celu situaciju.

Kler i Bili su bili u vezi nekoliko godina, a onda ga je ona ostavila zbog glumca Hjua Densija, koji je poznat po seriji "Hannibal'". Odmah je pala na njegov šarm, te su se venčali 2009., a čini se da se ova odluka pokazala dobrom jer je par još uvek zajedno i raduju se trećoj prinovi.

Vest o trudnoći podelila je još u januaru ove godine, a tad je izjavila da je i za nju ovo bilo veliko iznenađenje.

