"SA PUBLIKOM SE NEKAD ISPROZIVAM" Glumac Ivan Bosiljčić posle nastupa na Gardošu otkrio hit priču sa svojom publikom (VIDEO)

Iza Ivana Bosiljčića stoji više od decenije bogatog iskustva televizijske i pozorišne karijere.

Sada se odlučio da publiku zabavi svojim autorskim projetkom, ljubiteljima poezije i muzike, sa nazivom "Naše veče".

Ovaj projekat, glumac najčešće izvodi u Akademiji 28, a sada je publika imala priliku da ga sluša na Gardošu, u pozorištu na otvorenom.

Prvo je otkrio koja je, odnosno da li ima razlike od igranja na pozorištu i otvorene scene:

01:23 SA PUBLIKOM UVEK TREBA RAZGOVARATI Ivan Bosiljčić nakon nastupa na Gardošu: Ako dobace prozivku, onda se prozivamo!

- U pozorištu kao da smo u kutiji koju smo napunili do eksploziije, a uvek se iznenadim atmosferom kada sam na otvorenoj sceni. Možda je to do samog leta, jer je festival, možda do mesta jer Gardoš ima svoju publiku. Baš mi je trebala ova energija. Dramsku predstavu je teže igrati pod otvorenim nebom jer su potrebni uslovi pozorišta, a ovakvo veče je napravljeno tako da može svuda da se izvodi.

Potom je rekao da je važno razgovarati sa publikom:

- S ljudima treba živo razgovarati, ako mi neko nešto kaže iz publike, ne mogu da izignorišem. Ako je prozivka, onda se prozivamo, zato se i zove "Naše veče" jer nije samo muzičko i poetsko, već ima elemente i stand up.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs