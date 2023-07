MILJENIK ŽENA SE UNEREDIO NA KONCERTU! Frajer za kojim otkidaju nosio BELE pantalone i obavio veliku nuždu pred hiljadama ljudi!

Slavni pevač i miljenik žena Džo Džonas i član nekadašnjeg benda "Jonas brothers" gostovao je u petak u podkastu "Will & Woody" kada je otkrio neke nepoznate detalje koji su podigli ogromnu prašinu.

Najviše pažnje privukla je priča o nezgodi sa jednog od nastupa. Kako je objasnio, jendom prilikom morao je "ekspresno da napravi promenu u usklađenoj garderobi" jer se uneredio u svoje bele pantalone tokom koncerta.

Nezgoda se odigrala pre četiri godine. "Recimo samo da je bio loš dan za nošenje bele odeće", rekao je.

Pevač se našalio da je "uspeo da prebrodi" traumu vršenja velike nužde u pantalone na sceni "uz mnogo terapije".

Iako Džonas nije otkrio tačnan nastup kada se nezgoda dogodila, niti da li tada njegova braća Nik i Kevin znali za to - rekao je da bi obožavaoci veoma lako mogli da shvate.

"Ako odete u arhivu, postoji promena garderobe na polovini nastupa i to je pomalo zanimljiv izbor da se tako brzo presvučete", objasnio je on.

Pevač sada može da se šali o incidentu, ali se seća da se brinuo da će neko shvatiti šta se dogodilo u to vreme.

"Nije bila tako velika stvar kao što sam mislio. Takav je život", rekao je on. "To se desilo mnogim umetnicima. I meni se to dogodilo i sada se osećam kao da sam deo nekog tajnog kluba."

I zaista je "tajni klub". Neki drugi A-listeri koji su priznali da im se takođe desilo da izvrše nuždu tokom javnih dešavanja kao što se to desilo Džou. Među njima su i Kris Braun i Ed Širan.

"Publika to nije znala, a ja sam hteo da promenim odeću, pa sam rekao: 'Da, mogu da izdržim još jednu pesmu,'", prisetio se Braun u epizodi MTV-jeve emisije "Kad sam imao 17" 2011. godine. "A ovo je stvarno odvratno i previše se osećalo... Sećam se samo da mi je teklo niz nogu", rekao je on.

Širan, koji sada ima 32 godine, imao je slično, ne baš "savršeno" iskustvo, otkrivši 2015. da je jednom "pogrešno procenio gasove na bini".

"Bilo je kao na sredini nastupa i bio sam zaista živahan i na pola puta sam bio u fazonu, 'Samo ću stajati mirno do kraja ovog nastupa i nadam se da će se uskoro završiti', a onda idem kući i bacam ove pantalone napolje", rekao je on na australijskoj radio stanici Nova.

Neke druge poznate ličnosti kojima se desilo isto bili su i Dženi Makarti, Al Roker, pa čak i glumica Dženifer Lorens.

