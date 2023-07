23 POSEBNA TRENUTKA KOJA SU OBELEŽILA EXIT 2023!

Nešto više od nedelju dana od završetka EXIT festivala, koji je ove godine okupio više od 200.000 posetilaca i preko hiljadu izvođača iz više od 120 zemalja sveta, doživljaji se još uvek prepričavaju, a utisci se sabiraju u neke od najlepših, nezaboravnih uspomena koje će trajati zauvek. Tim povodom, izdvajamo 23 posebno upečatljiva trenutka koja su obeležila izdanje 2023. i učinili EXIT Univerzum posebnim, a to su samo neki od mnogih!

Keinemusik u Exitovom hramu elektronske muzike

Kolektiv Keinemusik priredili su spektakularnu završnicu ovogodišnjeg izdanja EXIT festivala na mts Dance Areni, donoseći soundtrack leta, emotivne melodije i tribalne perkusije uz najlepši izlazak sunca nad Exitovim hramom elektronske muzike.

Mistična Vylana na otvaranju mts Dance Arene

mts Dance Arenu otvorio je osnažujući performans muzičarke, vizionarke i zvučne alhemičarke Vylane Marcus, koja je posetioce odvela u srce Ada Divine Awakening festivala i otvorila jedinstveno all-female veče.

foto: EXIT Photo Team

Povratak benda The Prodigy

Veliki povratak sastava The Prodigy ostaće upamćen kao jedan od najupečatljivijih nastupa. Koncert su, simbolično, otpočeli pesmom „Breathe“, koja je prvi put izvedena uživo upravo u Srbiji pre skoro dve decenije, nakon čega je usledio energični, emotivno nabijeni koncert.

Nina Kraviz i Indira Paganotto u B2B setu iznenađenja

Dve neprikosnovene kraljice elektronske muzičke scene, Nina Kraviz i Indira Paganotto, nastupale su u četvrtak na mts Dance Areni, a fanove su obradovale neočekivanim, spontanim B2B mini-setom između svojih samostalnih nastupa!

Najmlađi i najstariji posetilac mts Dance Arene ikada!

„Prvi put sa ocem na jutrenje!“ – objavio je Dušan Kovačević na svom Instagram profilu, uz zajedničke fotografije sa Exita sa svojim ocem Ilijom i sinom Noom. Oni su stigli ujutru, nakon što su se dobro naspavali, znajući da se spektakularna završnica ne propušta!

foto: EXIT Photo Team

Dečiji hor u izvođenju pesme „Zemlja“ na otvaranju Gorki List Glavne bine

Najemotivniji trenutak velike ceremonije otvaranja na Gorki List Glavnoj bini bio je nastup hora „Vokal Kids“ i hora OŠ „Stevica Jovanović“ iz Pančeva, u izvođenju čuvene pesme „Zemlja“ kultnog sastava Ekatarina velika, što je izazvalo jake ovacije u mnogobrojnoj publici.

foto: EXIT Photo Team

Skrillex i „Zvižduk u 8“

Skrillex je set započeo domaćim šlagerom „Zvižduk u 8“ legende jugoslovenske muzike Đorđa Marjanovića, na opšte iznenađenje publike okupljene ispred glavne festivalske bine, nakon čega je usledio niz novih i starih hitova ovog producentskog velikana!

RZA (Wu-Tang Clan) i Bege Fank na partiji šaha u bekstejdžu

Bekstejdž Gorki List Glavne bine bio je mesto posebnih zvezdanih ukrštanja, pa su tako RZA, mastermajnd iza najveće hip-hop grupe svih vremena Wu-Tang Clan, i Bege Fank, svaki posle svog nastupa, odlučili da odmore uz partiju šaha.

foto: EXIT Photo Team

Lannino osvajanje mts Dance Arene

Prvo ime ispred EXIT Echosystem Music & Talent Office-a, vunderkind elektronske scene Lanna, oduševila je svojim setom publiku mts Dance Arene, uz najmoćnije žene svetske elektronske scene – Ninu Kraviz, Amelie Lens i Indiru Paganotto.

Vintage Culture i rođendanska torta

Brazilski producent i DJ Vintage Culture stigao je na EXIT dan nakon svog rođendana, zbog čega je dobio poseban tretman – EXIT tim mu je, za vreme nastupa na mts Dance Areni, doneo rođendansku tortu!

Eric Prydz na Exitu posle 10 godina

Nakon decenije iščekivanja, na mts Dance Arenu stigao je apsolutni broj #1 elektronske scene Eric Prydz, sa nezaboravnim nastupom i prepoznatljivim Pryda zvukom koji je rasplesao desetine hiljada fanova!

Skrillexov spontani Meet & Greet sa fanovima

Skrillex je na Exitu prošlog petka izdvojio vreme da se pozdravi, fotka i druži sa svojim fanovima u spontanom meet & greetu, neposredno nakon nastupa koji će se još dugo pamtiti!

foto: EXIT Photo Team

Alesso „potrošio sve vatromete u Srbiji“

„U slučaju nestašice vatrometa u Srbiji, sigurno nije zbog mene...“ objavio je Alesso na Instagramu, uz snimak neverovatne produkcije koja je ove godine na Gorki List Glavnoj bini podrazumevala 250 m2 LED ekrana, preko 300 rasvetnih uređaja i fantastične pirotehničke i specijalne efekte.

Dodela prve „Beyond The Universe“ nagrade

Producent i DJ Coeus nosilac je prve „Beyond The Universe“ nagrade, namenjene domaćim umetnicima koji svojim talentom probijaju okvire lokalne scene. Nagrada mu je dodeljena upravo na Exitu, a festival je dodeljuje u saradnji sa Gorkim Listom.

Ceremonija otvaranja na Pachamama bini

Otvaranje festivala na Pachamama powered by Rosa bini obeleženo je uz drevnu kakao ceremoniju i meditativno-muzičke kirtane Sarasvati Druna benda. Festival je otvorio osnivač i direktor Exita Dušan Kovačević sa svojom tromesečnom ćerkom Atinom Ljubav Kovačević, kao simbol poruke Nove Zemlje.

foto: EXIT Photo Team

Članovi Wu-Tang Clana i Smoke Mardeljano

Još jedno zvezdano prožimanje svetske i globalne hip-hop scene u bekstejdžu Gorki List Glavne bine bio je trenutak koji je Smoke Mardeljano podelio sa članovima Wu-Tang Clana, koji su mu se potpisali na tetovažu!

Dve all-female večeri na dve najveće festivalske bine!

EXIT Univerzum je ove godine na dve najveće bine posvetio dva dana najjačim ženama muzičarkama! Hip-hop i r’n’b zvuk su prošle subote na Gorki List Glavnu binu donele Senidah, Mimi Mercedez, Sajsi MC i Kejt, dok su prve festivalske večeri mts Dance Arenu osvojile Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto, Lanna, Miju i Vylana.

foto: EXIT Photo Team

Aubrey Marcus: „Eho ovog trenutka odjekivaće vekovima“

Ceremoniju otvaranja na Gorki List Glavnoj bini otpočeo je motivacioni govornik Aubrey Marcus, uz moćnu poruku – „Zajedno možemo izgraditi svet koji će postojati za našu decu i decu naše dece, svet mira, ljubavi, plesa i radosti. Imamo šansu da zajedno izgradimo taj svet. Eho ovog trenutka odjekivaće vekovima“.

Otvaranje festivala iz svemira

EXIT festival otpočeo je istorijskim trenutkom prvog otvaranja festivala iz svemira, uz slanje moćne poruke čovečanstvu – univerzum posmatra, sluša i nada se, a samo zajedno možemo stvoriti Novu Zemlju!

Dimitri Vegas & Like Mike napravili spektakl na Gorki List Glavnoj bini

Vatrometi, konfete, laseri, CO2 i moćna set lista – dvojac Dimitri Vegas & Like Mike publici nisu ostavili prostora za predah u nastupu koji je rasplesao celu Gorki List Glavnu binu!

Hot Since 82 i magično svitanje nad mts Dance Arenom

Miljenik domaće publike Hot Since 82 je do ranih jutarnjih časova držao hiljade fanova ispred mts Dance Arene, a svi zajedno uživali su u najlepšem izlasku sunca nad Exitovim hramom elektronske muzike.

foto: EXIT Photo Team

Kampanja „Life is Live“ i poruke podrške širom Petrovaradinske tvrđave

U okviru kampanje „Živi uživo“ na festivalu su bile dve Phone Free zone, sa ciljem podsticanja posetilaca da prednost daju doživljaju iskustva uživo. Širom Petrovaradinske tvrđave postavljena je izložba poruka podrške poput „Saosećanje će spasiti svet“, „Razumevanje je čin ljubavi“, „Budi nežan prema sebi“, „Pokaži svoj sjaj“, „Tvoja osećanja su važna“, „Poveži se, tu magija počinje“ i mnoge druge, sa ciljem da posetioce podsete da se nalaze na mestu gde vladaju tolerancija, povezanost, ljubav i mir.

Najveće svetske zvezde oduševljene festivalom i lokacijom

„Bilo je ludnica!“, „Energija je bila savršena“, „Oseća se sloboda“, „Kad bih morao da biram, ovo bi bilo savršeno mesto za festival“, „Najjača festivalska lokacija na celom svetu“, „Kao da ste ušli u poseban grad, gde se spaja najrazličitija muzika, to se ne može naći nigde drugo“, „Nakupila sam energije za celu godinu“ – samo su neki od utisaka koje su Onyx, Sofi Tukker, Burak Yeter, Dimitri Vegas & Like Mike, Agents Of Time, Indira Paganotto i mnogi drugi podelili nakon nastupa na Exitu!

