OVO JE JEDAN OD RAZLOGA ZAŠTO SE NAJLEPŠI PAR RAZVEO: Sofija Vergara u braku imala PROBLEME na koje ni srpski parovi nisu imuni

Bilo je naznaka da ima problema u braku Sofije Vergare i Džoa Manganijela, pa ipak sinoćna vest da su se razveli iznenadila je mnoge. Par je bio u braku sedam i po godina (u novembru bi proslavili osmu godišnjicu), a ovo su neki od razloga raskida jednog od najlepših holivudskih parova. Na probleme koji su ih zadesili nisu imuni ni brojni bračni parovi u Srbiji, a kada vas ovo zadesi, kraj je neretko neminovan.

Sofija Vergara i Džo Manganijelo suočili su se sa problemima u braku nakon što su počeli da pokazuju "prave verzije sebe" ili svoja prava lica. Par se venčao 2015. na Floridi i nemaju dece. Naravno da ovaj drugi podatak nije prepreka mnogima da decenijama dele ljubav, ali su se nakon vesti o razvodu pojavili komentari da je to možda iniciralo razlaz.

foto: Printscreen/Instagram

Izvori bliski paru rekli su da su se udaljili zbog svojih različitih stavova - nakon što su se prvo zbližili upravo zbog suprotnosti među njima.

"Džo je veliko dete, voli da igra Dungeons & Dragons, voli rvanje, video-igre, filmove o superherojima, stripove, ide na koncerte, veliki je obožavatelj NFL-a. On juri za zabavom", ispričali su pa dodali: "On uvek voli da bude vani, jednostavno- da se dobro zabavlja. I onda kada je vreme za ozbiljnost i kada je vreme za posao, on "uključi" taj deo sebe, ali uvek je spreman da živi punim plućima i izađe iz kuće i da se samo zabavlja i zabavlja.

foto: Profimedia

To je odmah privuklo Sofiju koja je sušta suprotnost, sigurno je da i ona voli provod i izlaske, ali više se bave "finijim" stvarima u životu, putovanjima, raskošnim večerama, da bude slavna osoba i svime što dolazi sa svim tim.

Ceo život su govorili da je super zgodna i lepa. Stvarno joj je došlo do glave. Ona je takođe temperamentna, i vrlo lako se naljuti zbog glupih stvari, dok Džo pokušava da pusti da stvari "odskoče" od njega i ide sa tim tokom.

foto: Profimedia

To se nije baš videlo dok su se zaljubljivali, ali onda su počele da se ispoljavaju prave verzije njih samih i samo su se nervirali jedno na drugo, birajući posao umesto druženja.

Onda su malo-pomalo gubili želju da budu zajedno i prestali su da se druže, jer bi to često izazvalo stav koji bi im smetao, njihovi stavovi o svemu bili su potpuno drugačiji i tako nešto je izuzetno iscrpljujuće za vezu i oni su došli do tačke kada bi dan bio dobar i jedna stvar bi se desila i to bi ih uzrujalo.

foto: Profimedia

Lakše je i opuštajuće kada nisu zajedno. Kad ljudi kažu da će biti prijateljski raspoloženi, i to se i dogodi, ali nema romantike. Raspalo se nešto što je moglo da bude jako dobro", ispričali su, piše Daily mail.

On joj prošlog ponedeljka čestitao rođendan

Džo Manganijelo je prošlog ponedeljka na Instagramu čestitao kolumbijskoj glumici 51. rođendan: "Srećan rođendan, Sofija", što su mnogi ocenili kao "hladnu poruku", imajući u vidu njegova prethodna javna obraćanja njoj.

Sofija Vergara objavila je pre saopštenja o razvodu seriju lascivnih slika i video na Instagramu, a onda se i oglasila objavivši slike sa prijateljicama sa odmora u Italiji koji se privodi u kraju, u slično vreme kada i njen brak.

