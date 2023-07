KOJA JE TAJNA MLADOG LICA BREDA PITA? Doktor Colić za Kurir TV: Njegov izgled na Vimbldonu je dobro pripreman, IMAM UVEŽBANO OKO

Holivudski glumac i zavodnik Bred Pit pojavio se na finalu Vimbldona u kojem je Novak Đoković izgubio od Španca Karlosa Alkaraza.

Ali, ono što je šokiralo javnost jeste to da je Bred Pit na tribinama izgledao kao da je u svojim dvadesetim, iako bi uskoro trebalo da napuni 60 godina. Fotografije slavnog glumca osvanule su na svim portalima, koji su se utrkivali da otkriju šta je to Pit korigovao na sebi.

A izgleda da je danas gotovo neprihvatljivo imati bore, pege, podočnjake.

Mnoge žene, ali i muškarci, sve više teže tome da liče na svoje ′isfiltrirane′ verzije sa društvenih mreža. Šta je prava mera i zašto želimo da budemo večno mladi, pitali su voditelji gosta emsiije Puls Srbije, dr Milana Colića, estetskog hirurga.

Nakon što je video sliku Breda Pita rekao je da ne izgleda kao tridesetgodišnjak i da se vidi da je na njegovom licu "interevenisao" neki hirurg.

- Ovaj čovek ne izgleda kao neko ko ima 30 godina, moje oko je isuviše izvežbano. Morate biti u skladu sa tim što uradite, a suština koju Bred Pit poštuje je da to nosi kako treba. Kod nas se vrši veliki pritisak da se telo održava neoperativnim tretmanima, i to je u redu dokle god to možete. Jednom kada ne možete, onda je u redu odraditi jednu hiruršku interevenciju i sve je moguće do jedne određene granice - naglasio je.

Kada dođe taj čas, on preporučuje da ne treba rizikovati sa puno preparata, nego misli da se smanjuje trend tih kako je rekao "prenapućenih usana".

- Kad se žena prepuni, koža se razvuče i to mora da se puni istom količinom, pa izgleda kao punjena patka. Ja sam, pre, za "face lifting" pa onda da se održava sa hijaluronskom kiselinom. Uvek je dobro održavati lice, bilo kozmetikom, ili botoksom, koji će odložiti potrebu za liftingom. Vi možete sa malo materijala da napravite efekat koji traje. Smanjuje se trend prepunjenih usana - kaže Colić.

Voditeljka Milica Marković citirala je komentar jednog pratioca na instagramu koji je napisao: "Svi stare, samo se Bred Pit ažurira".

On kroz smeh dodaje da je, u slučaju Breda Pita, nemoguće reći šta je rađeno, a šta nije na njegovom licu, i da je, ipak, najvećim delom za njegov izgled zaslužno odlično genetsko nasleđe..

- Može se napraviti jedan mali rez pa da se podigne deo lica, filira, doda botoks i dobijete jedan rezultat koji traje. On je vrlo disciplinovan čovek. Dobijete uz pravilnu negu, baš takav rezultat, ali ipak, on ima jako kvalitetno genetsko nasleđe, i to je najvećim delom zaslužno. Postoji i to da plavi ljudi, genralno, izgledaju mladoliko. Svetliji ten im dozvoljava da duže izgledaju mlađe. Ljudi koji se bave istaknutim profesijama, kao što su glumci i javne ličnosti, profesori, doktori, treba da budu u skladu sa svojim unutrašnjim ja i da su negovani i prirodni, i da poštuju ta neka pravila - rekao je Colić i dodao:

- Upravo tada kada ste nosilac javne titule, morate da izgledate bolje i da budete primer. On je bio pripreman i hteli su da izazovu ovu reakciju medija širom sveta - rekao je.

