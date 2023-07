STARLETA TVRDI DA ZNA KAKO ĆE UMRETI, ŠOKIRALA IZJAVOM: "Neće da me kremiraju zbog SILIKONA, neka ih slobodno urame!"

Britanska starleta Kejti Prajs (45) nedavno je u podkastu Keti Burk (59) "Where There's A Will There's A Wake" progovorila o tome kako je uverena da će poginuti u saobraćajnoj nesreći, a otkrila je i da ima ogroman strah od toga da će je živu sahraniti.

foto: Profimedia

- Uvek sam predviđala da ću poginuti u saobraćajnoj nesreći, i uvek sam to govorila - rekla je Kejti.

- Broj saobraćajnih nesreća koje sam imala i preživela, a svaki put bih prošla bez ogrebotine - dodala je Prajs pa se osvrnula na saobraćajnu nesreću u kojoj joj se prevrnuo auto, a njoj nije bilo ništa. Ista stvar dogodila joj se u Argentini kad su joj ispred auta izleteli konji.

Starleta je progovorila o i tome kako želi da bude kremirana, ali rekli su joj da bi u tom slučaju trebalo da izvadi implantante iz grudi. Ona je na to burno reagovala.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

- Ne, izgledaću grozno. Ne ne ne. To ne bih bila ja. Ne mogu mi to učiniti - rekla je Prajs i dodala: "Onda će morati da me zakopaju. Ili, ako me kremiraju, mogu mi silikone uramiti. Nećete moći da me se rešite - rekla je, prenosi 24sata.hr.

Inače, Kejti je poznata po operacijama grudi, a prema pisanju stranih medija, imala ih je 17 te je na njih potrošila više od 130 000 funti. Prvu operaciju grudi uradila je kada je imala 21 godinu.

(Kurir.rs)

