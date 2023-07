EVO ZAŠTO SE RASPAO BRAK SOFIJE VERGARE: Njen muž se borio da ne poklekne i padne u ponor, a ona ga je svojim ponašanjem terala

Vest o razvodu jednog od najpopularnijih holivudskih parova, Sofije Vergare i Džoa Manganijela, šokirala je svet džet-seta, posebno jer ništa nije ukazivalo da nešto nije u redu između njih.

Izvor blizak paru otkrio je da je glavni razlog razlaza činjenica da su vodili različite životne stilove. Jedan insajder je za "Daily Mail" otkrio da je glumac, koji već više od 20 godina uopšte ne pije alkohol i bio je sasvim otvoren o svojoj borbi sa alkoholizmom u prošlosti, bio upozoren da će biti teško održati ozbiljnu vezu sa nekim ko nije aktivno trezan.

Stručnjaci sada veruju da je upravo rešenost Manganijela da nikada ne pije odigrala veliku ulogu u raspadu njegovog braka sa Sofijom.

"Naravno da je činjenica da Sofija pomalo pije uticala na njihov brak. Bio je upozoren na ovo kada je počeo da izlazi sa njom i ponovo pre nego što se oženio njom. Nije mislio da će je promeniti, ali takođe nije razmišljao o posledicama koje će to ostaviti na njihov brak", rekao je izvor.

Podsetimo, seksi 51-godišnjakinja i njen četiri godine mlađi suprug potvrdili su u ponedeljak da stavili tačku na svoju ljubav posle sedam godina braka. Oni su u zvaničnom saopštenju istakli da su "doneli tešku odluku o razvodu", ali da i dalje "vole i brinu jedno za drugo".

Još jedan izvor blizak sada već bivšim supružnicama tvrdio je da Vergara "nije više mogla da podržava Džoovu treznost". Nekoliko stručnjaka je za "Daily Mail" potvrdilo da odnosi između osobe koja strogo ne pije alkohol i nekoga ko uživa u tome retko funkcioniše, bez obzira na međusobnu podršku.

U trenutku kada se par upoznao, Manganijelo je bio trezan 12 godina, nakon što je 2002. doneo odluku da trajno prekine sa konzumiranjem alkohola. On je u jedno, intervjuu otkrio da se okrenuo piću jer je izbegavao da se suoči sa svojim problemima i postao je toliko slomljen da je sumnjao da će se ikada izvući iz tog ponora.

Uprkos činjenici da je ovaj zgodan 47-godišnjak sada trezan već dve decenije, stručnjaci ističu da alkohol uvek ostaje jedna vrsta okidača za one koji su nekada imali problema sa zavisnošću, što može da dovede do problema u braku kada jedan od supružnika i dalje pije.

"Brak Džoa i Sofije je od početka osuđen na propast, jer je izlaganje bilo kome ko pije alkohol učinilo Džoovu borbu da ostane trezan težom. Niko trajno ne pobeđuje zavisnost, protiv toga morate da se borite svaki dan do kraja života. To je bolest i kada vas bliski ljudi izlažu okidačima, to otežava borbu da ostanete trezni.

Za Džo i Sofiju to nije obična večera sa prijateljima na kojoj neko pije, a vi ne. U braku je to uvek tu, i stalno vas podseća na to. Takva vrsta stresa i pritiska će na kraju početi da se povećava i da utiče na ostale oblasti vašeg svakodnevnog života", objašnjava Katrina Paterson iz Dalasa, medicinska sestra u bolnici specijalizovanoj za bolesti zavisnosti.

(Kurir.rs/BlicŽena)

