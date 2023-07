FATALNU PLAVUŠU SU MUŽEVI BESOMUČNO VARALI I PLJAČKALI: Htela je da se ubije, pa je doživela tragediju koja je potpuno poremetila!

Džejn Fonda proslavila se šezdesetih godina prošlog veka, a i posle toliko godina njena slava ne bledi.

Osim što je glumica uz njeno se ime veže i niz drugih titula. Ona je bivša manekenka, fitnes guru, kao i politička aktivistkinja i pisac. Dvostruka je dobitnica Oskara. Prvu zlatnu statuu osvojila je 1972. godine za ulogu u filmu "Klute", a drugi takođe u kategoriji najbolje glumice za ulogu u filmu "Coming Home".

Zanimljivo je da se glumom u početku, kako je sama rekla, počela baviti zato što nije znala ko i šta želi da bude. U početku je prihvatala sve uloge koje su joj nudili, da bi ubrzo počela praviti svoje filmove. Među prvima u kojima je ostvarila zapažene uloge su "Period of Adjustment", "Walk on the Wild Side", "Sunday in New York" i "Barbarella".

Početkom devedesetih odlučila se na pauzu u glumi kojoj se vratila ulogom u filmu "Za sve je kriva svekrva" u kojem je glumila uz Dženifer Lopez. Iza nje je danas više od 50 filmova, knjiga i fitnes videa kojima je ostavila svoj trag u svetu šou biznisa.

Začetnica je plesnog aerobika

Džejn izgleda besprekorno gde god se pojavi, a česta je tema njen mladolik izgled s obzirom na godine. Iako je priznala da se podvrgnula ponekoj estetskoj korekciji, ali veliku ulogu u svemu imaju i godine vežbanja aerobika. Naime, Džejn je i pre nego što je fitnes bio popularan, u Los Anđelesu otvorila studio koji je bio posvećen kombinaciji aerobika, gimnastike i plesa. Sve je ona sama vodila.

- Rano sam zaključila da takva vrsta vežbanja ima ogroman uticaj na moral. Red aerobika, gimnastike i plesa. I kad sam imala gomilu posla, uvek sam se oslanjala na vežbanje jer sam kasnije imala više energije, a depresija bi nestala.

Ljubavni život holivudske dive

Osam godina dugoj vezi Džejn Fonde I producenta Ričarda Perija kraj je došao pre dve godine, ali legendarna diva nije očajavala.

- Džejn se istinski nada da će pronaći nekoga s kim će podeliti ostatak života, ali svesna je toga i da postoji velika mogućnost da ostane sama - rekao je jednom prilikom prijatelj glumice.

Dobitnica Oskara bila je u braku sa francuskim filmskim redateljem Rožerom Vadimom od 1965. do 1973. godine, pa sa Tomom Hajednom od 1973. do 1990. godine. Ali tek nakon što je ostavila trećeg supruga Teda Tarnera nakon deset zajedničkih godina, pomirila se sa solo životom.

- Prvi put mi je bilo sasvim u redu da budem sama - rekla je tada.

Iako je bila nestvarno lepa i nije bilo muškarca koji nije bio bar malo zaljubljen u nju, ona je pravila pogrešne izbore. Čini se da je sreća na ljubavnom planu nije nikad pratila.

U Francuskoj je upoznala i zaljubila se u Rožera Vadima, reditelja koji je voleo da se hvali da je stvorio filmsku divu Brižit Bardo. S njom je pedesetih godina bio u braku, a razveli su se kad je shvatio da nije samo praznoglava plavuša jer, prema njegovu mišljenju, žena treba biti lepa i ne sme previše misliti, a još manje imati svoje stavove. Kružile su i glasine da je reditelj vara kad god ima priliku za to.

1968. godine rodila ćerku Vanesu, ali ni dete nije moglo spasiti brak.

Drugi put je sudbonosno DA izgovorila političaru Tomu. Venčali su se 1973. i u oktorbru iste godine dobili sina Troja.

Nekoliko godina kasnije Džejn Fonda i Tom Hejden usvojili su iz doma za napuštenu decu tinejdžerku Meri Luanu Vilijams, ćerku članova crnačke militantne organizacije Crni panteri..

Džejn se činilo da joj je život idiličan: Za razliku od Vadima, Tom Hajden podržavao ju je i u karijeri i u njenom političkom angažmanu.

I ona je podržavala njegove ambicije da dođe na vrh Demokratske strank, pratila ga na političkim skupovima i ulagala milione dolara u njegovu kampanju. A dok je ona pomagala Hejdenu u političkoj karijeri, on je sve teže podnosio da se o njemu govori kao o mužu slavne i bogate glumice. Zbog njega je vozila stari Volvo, a ne automobil kakav je mogla da priušti kao filmska zvezda. Umesto sata Kartije, pak, nosila je jeftini Tajmeks. Ništa joj nije bilo teško da promeni u svom životu jer je verovala u njega i njegove ideje - sve dok 1988. nije slučajno otkrila da već dugo ima ljubavnicu.

- Prvi put u životu pomislila sam na samoubistvo - otkrila je.

Budući da nisu potpisali predbračni ugovor, Džejn Fonda je u razvodu finansijski loše prošla. Hejden je pre venčanja imao jedva pedeset hiljada dolara na računu, a iz braka je izišao, prema jednom izvoru, sa svotom od deset miliona dolara, a prema drugom dobio je čak trideset miliona. U to je vreme, naime, njena imovina bila procenjena na gotovo šezdeset miliona dolara - ne samo od glume nego i produkcije filmova kao i videokaseta s aerobikom, kojima je zarazila celi svet i prodala ih u gotovo dvadeset miliona primeraka.

Iako je nakon dva bračna razočaranja mislila da se više nikada neće udati, život ju je još jednom iznenadio. Jedva godinu dana nakon razvoda upoznala je ekscentričnog milijardera Teda Tarnera, vlasnika TV mreže CNN.

Iako nije želela da uleće u novu vezu, prihvatila je Tarnerov poziv na večeru i nastavila da se druži s njim. Nakon samo nekoliko meseci, koliko god to sebi nije želela da prizna, shvatila je da nije odolela njegovom šarmu.

Znala je da je ženskaroš i da ima ogroman ego, ali je rekla "DA" kad ju je zaprosio. Venčali su se 1991. godine na njen 54. rođendan, a samo mesec dana kasnije, dok su se vozili u automobili, saznala je da je vara.

Pobesnela je, pretukla ga mobilnim telefonom i polila ga flašom pića - ali mu je ipak oprostila kad joj je obećao da se to više nikada neće ponoviti. Fonda i Tarner sledećih godina su postali jedan od najpoznatijih i najuticajnijih bračnih parova na svetu. Družili su se s političkim liderima i umetnicima, putovali i zabavljali se... Ali, Džejn se sve više osećala kao da živi u zlatnom kavezu.

- Ted smatra da mu žena mora biti na raspolaganju 24 sata dnevno i da je to prava ljubav. Meni se čini da on želi dadilju, a ne ženu - objasnila je zašto se razvodi nakon deset godina braka.

Teški životni periodi

Jedan od najtežih trenutaka u životu bio joj je kad je ostala bez oca. U vreme njegove smrti okončala je i drugi brak, a tada je želela da odustane od glume jer u svemu više nije videla smisao.

- Smrt oca je za mene tragedija koja me je slomila potpuno. U tom momentu sam osetila kao da se sve oko mene ruši. Više nije bilo čoveka koji može da me zaštiti od svih nevolja - rekla je ona.

Džejn je šokirala kada je u intervjuu za časopis "Net-a-porter" otkrila da je bila silovana i seksualno zlostavljana još kao devojčica, a priznala je i da je tokom glumačke karijere doživela razne oblike seksualnog zlostavljanja.

- Dobila bih otkaz jer nisam želela da spavam sa svojim šefovima. I uvek sam mislila da je to moja krivica, da nisam uradila pravu stvar ili da sam rekla nešto što nisam smela - prisetila se.

