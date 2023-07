NOVA GLAVOBOLJA ZA SRPSKE VOZAČE: Masovan opoziv vozila koja imaju OVU OZNAKU na motoru! U pitanju su VEOMA POPULARNI MODELI

Vlasnici vozila s oznakama Peugeota, Citroena, Opela i DS-a se suočavaju s novom sekiracijom. Ovog puta (ponovo), samo oni koji su pazarili vozila s trocilindarskim benzinskim agregatima nazvanim 1.2 PureTech. Iako je bilo izveštaja da je problem s razvodnim kaišem rešen, i dalje se priča o tome. Nakon što je krajem 2020. godine opozvano 220 hiljada vozila, Peugeot, Citroën i DS su bili prinuđeni da pokrenu novu kampanju.

Povlačenje vozila nikako nije retka pojava u automobilskoj industriji, pa skoro svake nedelje svedočimo nekoj sličnoj akciji. Ali, nije ni često da se oko nekog opoziva podigne tolika buka kao što je intenzivna bila ona 2020. godine kada su Peugeot, Citroën i DS pozvali vlasnike 220 hiljada pogođenih istim problemom.

foto: Kurir

Naime, razlog kampanje se ogleda u preuranjenom gubitku svojstava motornog ulja, što vodi ka degradaciji materijala od kog je sačinjen razvodni kaiš. Sam zupčasti kaiš je potopljen u motornom ulju i, pošto nije izrađen od dovoljno kvalitetnog materijala u datim okolnostima, vremenom se raspadne na koji način začepljuje vakum pumpu, uslovljavajući dalje temeljne probleme s funkcionisanjem motora.

Kolege iz francuskog lista L’Argus su se dale u potragu za dodatnim informacijama o uzrocima problema, pa su tako došli do otkrića da je proizvođač reagovao u aprilu 2017. godine, kada je modifikovao zupčasti kaiš. Tada je uklonjeno platno koje čini zadnji deo tog kaiša, jer je upravo njegovim komadanjem dolazilo do začepljenja vakum pumpe.

foto: Kurir

Nažalost, čak i nakon ove intervencije je problem nastavio da se ispoljava, a u prilog tome govore i tehnička obaveštenja koja je proizvođač izdao i kada su novi modeli u pitanju. Od januara je PSA uvela i mrežicu koja služi kao podrška razvodnom kaišu. Pored toga, konstruktor snosi sve troškove popravki uslovljenih ovim tipom kvara za sva vozila mlađa od šest godina, pod uslovom da nisu prevalila više od sto hiljada kilometara.

Uprkos svemu, upravo iz istih razloga su tri francuska proizvođača započela novu kampanju od 8. decembra 2022. godine, i to ovog puta koristeći šifru KGH kod Peugeota ​​i HLKS kod Citroena/DS-a.

Problemom je pogođeno 134.170 primeraka Peugeota s turbo verzijom motora 1.2 PureTech (EB), i to samo u Francuskoj. Na to bi trebalo dodati i 89.353 Citroëna, uključujući tu i prvi DS 4 koji je kao indeks bio deo game dvostrukog ševrona, dok je tu i samo 13.165 vozila s logotipom DS-a, a i 14.208 Opela.

foto: Kurir

Ali, nemačko telo nadležno za pitanja transporta, čuvena agencija KBA navodi da je problemom u globalnim razmerama pogođeno 330.973 Peugeota i 221.295 Citroëna, dok se uz dodavanje primeraka s oznakam DS-a i Opela, a čiji tačan broj je neznan, ukupna cifra penje na znatno iznad pola miliona.

Francuske kolege prenose da ipak razloga za brigu nemaju vlasnici modela koji ispunjavaju normativ Euro 6.2, kao ni one svežije, što su im potvrdili iz Opela i DS-a. Navodi se da će vanredno u servis samo inkriminisana vozila proizvedena između aprila 2017. i jeseni 2018. Međutim, to nikako ne znači da su vlasnici vozila proizvedenih nakon 2018. godine pošteđeni problema s razvodnim kaišom, jer je on modifikovan tek u junu 2022. godine.

foto: Kurir

Tako bi bila kompletirana prethodna kampanja koja je bila usmerena na vozila sklopljena između marta 2013. i aprila 2017. Lista modela je veoma duga jer se predmetni turbo motor ugrađivao u svakojake proizvode mega koncerna. Kako bilo, zabrinuti vlasnici mogu pronaći informacije od značaja na sajtovima proizvođača uz unošenje podataka o šasiji.

Ako se datumi promene, problem ostaje isti, kao što smo objasnili u uvodu ovog izveštaja uglednog francuskog automobilskog medija. Stoga nije iznenađujuće da su servisni centri dobili slična uputstva. Prema onome što piše u internom memorandumu – uputstvu, majstori će prvo biti prinuđeni da preuzmu i instaliraju ažurirani softver kako bi „poboljšali mogućnosti dijagnoze sistema za pomoć pri kočenju i izbegli rizik od smanjenja ili gubitka pomoći pri kočenju“.

foto: Kurir

Ako proizvođači retko izdaju zvanični opoziv radi pouzdanosti, oni imaju obavezu da to urade kada je bezbednost u pitanju. Profesionalci zaposleni u servisima će tada morati da izmere širinu pojasa. Ako je dobra, ništa više neće biti urađeno. Samo ako ova provera otkrije anomaliju moguće je još nekoliko intervencija, koje u najgorem slučaju mogu trajati do nekih dvanaestak sati angažovanja:

Pošto je ovde reč o zvaničnoj akciji povlačenja vozila, neće biti naplate reprogramiranje softvera i provera razvodnog kaiša. Ako se kontrolom otkrije da širina razvodnog kaiša nije odgovarajuća, s druge strane, biće bolje da se pridržavate plana održavanja koji su dali Peugeot, Citroen i DS. U suprotnom, troškove eventualnih ostalih intervencija neće snositi proizvođač, naročito ako je vozilo starije od šest i po godina ili je jezdilo više od 110 hiljada kilometara.

foto: Kurir

Podsetićemo da je propisani interval zamene razvodnog kaiša smanjen na 6 godina ili na 100 hiljada odvozanih kilometar, umesto na inicijalno zamišljenih deset godina ili 180 hiljada km, kako je bilo do prethodnog opoziva. Mreži je takođe naloženo da predvidi godišnju zamenu ulja, uz proveru kaiša, za sve one koji svojim automobilom putuju manje od deset kilometara dnevno i manje od 15 hiljada km godišnje.

Vlasnici napaćenih vozila mogu biti zamoljeni da tokom ove kampanje popune upitnik na ovu temu. Na kraju, mogao bi im biti ponuđen i novi „pojačani“ plan održavanja, po mogućnosti sa vaučerom od 75 evra za redukciju duševne boli vlasnika kod naplate za sledeću promenu motornog ulja. Dakako, vozači mučnih vozila nisu dužni da potpišu, ali će se o ovom odbijanju voditi zapisnik. Na kraju, vlasnicima se savetuje da budu posebno pažljivi ako su ugradili komplet za konverziju etanola.

U internom memorandumu se pojašnjava da „garancija ne može da ostane na snazi za vozila modifikovana od strane instalatera kompleta za naknadnu ugradnju E85, kao što je navelo Evropsko udruženje proizvođača automobila (ACEA) u junu 2017.“. Udruženje kome je Karlos Tavares, šef Stellantis grupe, nedavno zalupio vrata, ali koje bi ovde moglo da posluži kao garancija da pokušaj da vam se (kao vlasniku vozila) odbije podrška.

(Kurir.rs/ AutoRepublika)

Bonus video:

00:59 AKO VAM UKRADU AUTO, OSIGURANJE VAM VRAĆA PUN IZNOS AMSS savetuje za gužve na granicama: Građani moraju da urade OVO pre puta