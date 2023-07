"NJEGOVA SUPRUGA NAM JE UPALA U SOBU" Hladna osveta bivše ljubavnice KRALJA koji je spavao s 1.500 žena: Traži 145 miliona evra

Bivša ljubavnica kontroverznog, bivšeg španskog kralja Huana Karlosa, Korina Zu Sajn-Vitgenstajn, tužila je nekadašnjeg ljubavnika za uznemiravanje i pred Višim sudom u Londonu tražila odštetu od 126 miliona funti odnosno 145 miliona evra. Rekla je da njega taj iznos neće iznenaditi. Advokati Huana Karlosa negiraju optužbe i traže da se tužba odbaci.

Oko 112 miliona funti odštete odnosi se na njene finansijske neuspehe za koje krivi Huana Karlosa. Korina Zu Sajn-Vitgenstajn je u pisanoj izjavi navela da je zaradila "značajne sume novca" radeći kao strateški konsultant" sa prestižnim kompanijama. Zahteva da bivši španski kralj odgovora jer je uznemiravanjem naštetio njenom mentalnom zdravlju.

foto: Valery Sharifulin / TASS / Profimedia

"Moja zarada smanjena je na nulu od 2015. nadalje, uprkos tome što sam od tog posla u proseku zarađivala skoro 7,5 miliona funti svake godine, između 2008. i 2012. i otprilike 4,5 miliona funti svake godine 2013. i 2014", navela je i dodala: "Zbog uznemiravanja nisam mogla da nastavim da radim kao strateški konsultant. Moje postojeće poslovne odnose potpuno je uništio. Imajući u vidu moju sposobnost zarađivanja, on neće biti iznenađen iznosom koji tražim. Tuženi je kontaktirao moje saradnike i ubeđivao ih je da prekinu svoje poslovne odnose sa mnom. Verujem da je to učinio obećavajući da će oni imati korist od veze sa njim. Tuženi je između 2013. i 2015. inicirao objavljivanje tekstova o meni i mojim poslovnim aktivnostima u medijima, čime je, smatram, želeo da uništi moj ugled i spreči me da zarađujem za život".

Korina tvrdi da ju je bivši španski kralj Huan Karlos uznemiravao otkako su raskinuli i kada je ona odbila da on upravlja sumom od 58 miliona funti odnosno 65 miliona evra, koje joj je on poklonio. Njeni advokati su rekli da joj je on taj novac poklonio uz obrazloženje da želi da brine o njoj i njenoj porodici. Napomenuli su da ju je prevario i da je tako želeo da zadrži kontrolu nad sredstvima, piše Daily mail.

foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP / Profimedia

Korina je prošle godine u podkastu "Korina i kralj" pričala o putovanju sa bivšim španskim kraljem u Bocvanu 2012. godine koje je pokrenulo ogroman skandal u Španiji.

Istraživački podkast bavio se odnosom Korine i bivšeg španskog kralja i time kako je ta veza odigrala ključnu ulogu u njegovoj abdikaciji 2014. godine. Kako se pretpostavlja, njih dvoje bili su u vezi od 2004. do 2009. a kada su otputovali u Bocvanu, više nisu bili zajedno.

Predlog da odu u Bocvanu izneo je Huan Karlos - i to kako bi proslavili 10. rođendan njenog sina. Kada su doputovali u ovu zemlju, shvatila je da će kralj iskoristiti odmor na drugačiji način. On je na put poneo nekoliko kutija vina, a nakon večeri opijanja probudio se u bolovima i nije se sećao pethodnog dana. Rečeno joj da se privatnim avionom vrati u Španiju. Hitno je otišla za Madrid, a putovanje i svi troškovi koje je platio sirijski biznismen držani su u tajnosti od vlade, pisao je Daily mail.

"Kraljica Sofija je besno upala u moju sobu"

Javnost u Španiji burno je reagovala na bahaćenje kralja, koji je u Bocvani uživao dok je zemlja bila u ekonomskoj krizi. Ulje na vatru dolila je njegova fotografija iz 2006, na kojoj pozira sa mrtvim lavom. To je naročito razbesnelo borce za zaštitu životinja.

U novinama je i Korina označena kao ubica slonova, a pričalo se da je Huan Karlos u lovu uživao i u Bocvani. Ime kraljeve ljubavnice, uprkos sporazumu sa medijima, bilo je objavljeno. Istakla je da je bila izložena ogromnom medijskom pritisku dok je u prethodnoj epizodi podkasta otkrila da je njihova veza krenula nizbrdo 2009, nakon smrti njenog oca, o kojem je brinula. Kako nije mogla da se posveti kralju, on je pronašao novu ljubavnicu.

Dobro pamti i susret sa Sofijom od Španije, suprugom Huana Karlosa, za koju veruje da je imala udela u medijski linč prema njoj, ali za to nema dokaza.

foto: Profimedia / Mega

"Kraljica Sofija je besno upala u sobu. Pokazala je na mene i rekla mi da zna ko sam. Htela sam da propadnem u zemlju". Dodala je da je Huan Karlos u tom momentu bio potpuno zbunjen i da nije znao kako da se izbori sa tom situacijom.

"Imala sam osećaj da sam njegova supruga, a ne ljubavnica"

U drugoj epizodi podkasta Korina je pričala o optužbama za korupciju sa kojima se suočio njen bivši ljubavnik pre abdiciranja 2014. godine i odlaska u Abu Dabi. Rekla je da je redovno viđala Huana Karlosa kako se vraća sa putovanja sa torbama punim novca, ali da joj nikad nije rekao otkud mu pare.

Podkast, čiji je autor novinar Bredli Houp, podudario se sa njenim svedočenjem protiv Huana Karlosa za navodno uznemiravanje i špijuniranje. Već u prvoj epizodi tvrdila je da ju je zvao 10 puta na dan koristeći lažno ime.

"Nazvao bi nekoga ko ima odlična vina i rekao bi da mu se sviđaju, sledeće što se dogodilo je da je 20 sanduka tog vina stiglo na adresu. Gledala sam ga kako se vraća sa izleta sa torbama punim novca, za koje bi rekao da pripadaju prijateljima", ispričala je Korina, koja je Huana Karlosa opisala kao smešnog i upornog ljubavnika.

Poručila je da se tokom veze sa njim osećala kao njegova supruga, a ne ljubavnica, a prvi put ga je srela na jednoj zabavi u južnoj Španiji. Bila je tada zvanično u braku, sa drugim suprugom, ali je živela odvojeno od njega. Kralju se dopala kada je prekršila protokol napustivši zabavu pre nego što je on završio sa jelom. To je za njega bio smeo potez.

Svađa zbog 65 miliona evra

Godinu dana kasnije rastala se od supruga, pa je afera sa kraljem postala intenzivnija. U svoju kancelariju u Madridu primila bi desetak poziva dnevno, a bivši monarh koristio je lažno ime "gospodin Sumer", što se prevodi kao Njegovo veličanstvo kralj.

foto: Profimedia

Korina je pokušala da prevari kolege da se radi o poslovnom pozivu, ali su uspeli da shvate o kome se radi zbog kraljevog specifičnog glasa. Podkast se bavio njenom umešanošću u istragu protiv Huana Karlosa, osumnjičenog da je prao novac u Španiji i Švajcarskoj.

Nakon njihovog raskida tvrdi da joj je monarh tražio da vrati 65 miliona evra koje je prebacio na njen bankovni račun 2012. godine. Taj je iznos bio ključan dokaz korupcije u slučaju pokrenutom protiv bivšeg kralja i razlog njegovog bega u Abu Dabi 2020. godine.

Pobegao je nakon što su švajcarski tužioci otvorili istragu o bankovnim računima koje je Huan Karlos držao u poreznim oazama. Sve optužbe odbačene su prošle godine zbog nedostatka dokaza, imuniteta koji je imao kao kralj i zastarelosti slučaja. Odluka je doneta nakon što je platio milione evra poreza. "Postajalo mi je sve jasnije da nije vodio dvostruki život, već petostruki. Ima nečeg prilično bezobzirnog u vezi sa njim. Zamislite da vam neko ko kaže da ste ljubav njegova života smesti u krivničnoj istrazi", rekla je.

Korina je i prošle godine tužila Huana Karlosa za uznemiravanje. Nakon saslušanja u Londonu u martu 2022. sudija je presudio protiv bivšeg kralja rekavši da se sad može pokrenuti tužba. Bivši kralj abdicirao je zbog javnog protesta koji je uključivao bračnu neveru. U septembru 2022. odbio je zahtev španske vlade da ne prisustvuje sahrani engleske kraljice.

"Plašila sam se da ću završiti kao princeza Dajana"

Korina je ranije tvrdila da ju je španska obaveštajna služba (Centro Internacional de Inteligencia - CNI) maltretirala. Pretresli su joj stan u Monaku, a zatim osujetili put u Brazil.

Dobila je anonimnu pretnju da ima "mnogo tunela od Nice do Monaka", kojom je aludirano da će završiti kao princeza Dajana koja je poginula 1997. u tunelu u Parizu bežeći sa verenikom Dodijem el Fajedom od paparaca.

U njenom stanu u Švajcarskoj ostavljena je knjiga o smrti Dajane, a kasnije te godine posetila ju je CNI. Policajac koji joj je rekao da ga je Karlos poslao preneo joj je poruku kralja: "Drži se dalje od medija". Ukoliko se ne bude pridržavala toga, on neće moći da joj garantuje bezbednost za nju i njenu decu, glasio je ostatak poruke. Spekulisalo se da se Karlos udvarao Lejdi Di i da je spavao sa 1.500 žena.

(Kurir.rs/ Blic žena)

