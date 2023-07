MILICA IZ NIŠA SE UDALA ZA MILIONERA: Rodila mu ČETVORO DECE, krila ga kao zmija noge, svi mislili da je AKREP, a ovako izgleda

Milica Polskaja je influenserka iz Srbije koja ne prestaje da intrigira javnost svojim luksuznim stilom života. Ona se pre mnogo godina udala za bogataša iz Kazahstana i oda tada je njen život totalno drugačiji. Sa svojim izabranikom ima sve, a to vrlo rado pokazuje na društvenim mrežama.

Milica i njen suprug žive u Amatiju, a ona često na društvenim mrežama prikazuje kako izgleda raskoš i sjaj u kojem živi.

Nekadašnja misica nikad nije htela da pokaže svog supruga, o čemu svedoče i fotografije na kojima mu prekriva lice raznim stikerima. To je pokrenulo glasine, dok su mnogi komentarisali da je njen muž dosta stariji od nje, te da zbog toga ne sme da ga pokaže.

Međutim, njegove fotografije koje su se pojavile na društvenim mrežama, demantovale su glasine o njegovom izgledu.

Milica je studirala prava na državnom fakultetu i bila je rešena da uspe i sama zaradi novac za sebe. Otišla je u Dubai, gde joj jedan susret promenio život iz korena.

Rođena je u Boru, a kasnije se zbog studija preselila u Niš, gde je odnela pobedu u izboru za Mis 2010. godine. Nedugo nakon pobede, Milica je napustila je Pravni fakultet i preselila se u Dubai. Tamo je prvo radila kao manekenka, a onda i kao menadžer u Kavali klubu, što se ispostavilo kao životna prekretnica.

Milica Polskaya i njen muž, iskreno meni su baš divan par. A vi mislili neki gadni starkelja, e prc. Upala joj kašika u med 😋 pic.twitter.com/S1xRxRK3DX — princeza iluzija🌙 (@bebi966) November 22, 2019

- Upoznali smo se u noćnom klubu u kom sam radila. Prvi put nisam želela da se upoznam sa njim, jer je dva sata pre toga njegov prijatelj prišao da se fotografiše sa mnom. Njegov drug je ogroman i debeo, i pred kraj on, moj sadašnji muž, pošalje svoju drugaricu da se upozna sa mnom, znači prvo se fotografisao drug, a onda šalje drugaricu - otkriva kako je izgleda njen prvi susret sa mužem i nastavlja:

- Drugo veče sam ga opet srela u istom klubu. Držao je dve čaše sa šampanjcem i nasmejao se. Ostala sam kratko sa njima, jer je bio prelep. Taman ten, beli zubi, plave oči, sve je to imao. Dala sam mu posle sat vremena svoj broj telefona i malo smo igrali. On me je zvao sutradan na sastanak, da bi mi nakon toga otkrio da je rekao svom drugu "ona će meni da rodi sina" - ispričala je influenserka, navodi Stil.

Bogati Kazahstanac pokazao se kao veliki džentlmen, a već na prvom sastanku, impresionirao je Milicu. Ipak, nije htela odmah da uđe u odnos sa njim, a prvi poljubac desio se tek na trećem sastanku.

- Na prvi sastanak on je došao sa velikim buketom ružem i bombonjerom u obliku srca. Ja nisam znala ruski, on nije znao engleski, mi smo se sporazumevali rukama i nogama, i četiri sata je sve to trajalo. Poljubili smo se na trećem sastanku - kaže Milica i ističe kako joj je rekao da ju je njemu poslao sam Bog.

Filip, Goša, Lav i Sofija su kruna njihove velike ljubavi, a Milica se u ulozi majke odlično snašla.

(Kurir.rs/Stil)

