KAD JE PUSTILA MUŽA DA TEŠI NJENU DRUGARICU, NIJE RAČUNALA DA ĆE DA SPAVA S NJOM: Njen ljubavni život uzbudljiviji je od filma!

Čuvena glumica Debi Rejnolds imala je život koji niko ne bi poželeo. Uprkos prividnoj slici sreće, glumica je bila veoma nesrećna, pogođena patnjom i bolom. Uprkos svemu, trudila se da bude pravi borac, sve do poslednjeg daha.

Preživela je sve, ali jedno nije mogla! Smrt ćerke nije mogla da podnese, te je odmah nakon nje ispustila dušu. Ovo je priča o ženi koja se lavovski borila sa problemima koji su je nemilosrdno "šibali".

foto: FA Film / United Archives / Profimedia

Tri razvoda, bankroti i tragedije obeležili su njen život, a preminula je nepuna 24 časa nakon svoje ćerke, takođe slavne glumice Keri Fišer.

Rejnoldsovu ni u poodmaklim godinama nije napuštala želja i energija da radi. Njena karijera počela je za vreme Drugog svetskog rata kada je bilo veoma teško napredovati. Ipak, ona je uspela da snimi 60 filmova, a pojavila se u dvadesetak televizijskih serijala, nastupala na Brodveju i londonskom Vest Endu, najpoznatija je po ulozi u jednom od najpopularnijih filmskih mjuzikla svih vremena, ‘Pevajmo na kiši’, 1952, u kojem je pevala i plesala uz Džina Kelija i Donalda O’Konora, i filmu ‘The Unsinkable Molly Brown’ (1964), koji joj je doneo jedinu nominaciju za Oskara.

"Danas ne mogu da verujem kako sam bila glupa. Zamislite, kao devojčica sanjala sam da ću jednoga dana postati nastavnica fizičkog vaspitanja. Možda bih tako izbegla neke teške situacije, kao, na primer, tri bankrota u koje su me gurnuli bivši muževi, ali ostala bih zakinuta i za mnogo toga lepog i uzbudljivog", rekla je Debi u emisiji kod Opre Vinfri.

Osim toga što je posedovala neverovatan talenat za glumu, krasila ju je posebna lepota. Kada je napunila 16 godina, otac ju je prijavio na Izbor za mis Berbenka, gradića dvadesetak kilometara udaljenog od Los Anđelesa, gde su živeli.

Njena lepota nije ostala nezapažena, a na takmičenju je osvojila prvo mesto, dok je kao nagradu dobila odevne raritete ratne 1944. godine – svileni šal i bluzu. Ipak, ovo takmičenje donelo joj je i prvi glumački angažman. Tada ju je zapazio lovac na talente iz filmske kompanije "Warner Brothers" i odmah joj ponudio posao u Holivudu.

foto: Profimedia

Prihvatila je ulogu i uzela umetniško ime "Debi" jer joj je Meri bilo "previše obično". S obzirom na to da je u to vreme bila maloletna, ugovor je potpisao njen otac, dok je njena majka negodovala i molila Boga za oproštaj jer je u njihovoj verskoj zajednici poziv glumice bio samo lep izraz za "jeftinu devojku".

Međutim, uspela je da se probije u glumačke vode, a uloge u se samo ređale.

"Tammy", naslovna pesma iz filma "Tammy and the Bachelor" u kom je igrala glavnu ulogu, postigla je neverovatan uspeh, te ju je Debi snimila kao singl. Za samo nekoliko meseci, pesma je dostigla zlatni tiraž i status najprodavanije ploče te godine.

Posle ovakvog uspeha, kontaktirale su je i brojne diskografske kuće, a do 1960. godine snimila je nekoliko albuma koji su joj doneli veliku zaradu. Sa druge strane, njen ljubavni život bio je prilično turbulentan.

Ljubavni život uzbudljiviji od filma

Uz tako intenzivan profesionalni život Debi Rejnolds je proživljavala i burna privatna razdoblja. Sredinom pedesetih godina zaljubila se u četiri godine starijeg pevača Edija Fišera, uverena da će s njim provesti ostatak života.

"Iz ove perspektive gotovo da bih mogla umreti od smeha, ali tada sam mislila da je brak svetinja i da se razvodi događaju ljudima koji nisu normalni. Kad sam se 1955. udala za Edija, mislila sam da ćemo ostati zajedno do smrti. Ne zaboravite, mama me odgajala prema crkvenim kanonima i, premda sam glumica, u nekim pogledima na život nisam se odmakla od njenih stavova", objasnila je kasnije.

foto: Profimedia

Mladi par dobio je 21. oktobra 1956. kćerku Keri, a 1957. sina Toda. Fišer je zarađivao milione dolara u vreme kad je godišnja radnička plata u SAD iznosila tek 2.000 dolara, a Debi Rejnolds je po filmu dobijala i po 200.000 dolara, pa su uskoro kupili velelepnu vilu na obroncima Los Anđelesa. Međutim, porodična idila nije dugo trajala.

Izdaja i nož u leđa

Debi Rejnolds bila je dugogodišnja bliska prijateljica glumice Elizabet Tejlor, a Edi Fišer najbolji prijatelj tadašnjeg Elizabetinog supruga, producenta Majkla Toda, čiji je ‘Put oko sveta za osamdeset dana’ 1956. dobio Oskara za najbolji film. Štaviše, Fišer je bio venčani kum Majklu Todu kad se posle dva neuspešna braka 2. februara 1957. i treći put oženio. Elizabet Tejlor tada su bile 34 godine i, jednako kao i Tod, imala je iza sebe dva neuspela braka. Dva para su se posećivala i održavala bliske i vrlo srdačne odnose, naročito pošto je Elizabet 6. avgusta 1957. rodila kćerkicu Lizu.

Ali, uskoro se zla kob nadvila nad njih četvoro, i to na vrlo bizaran način. Tod je 22. juna 1958. krenuo privatnim avionom iz Los Anđelesa u Nju Meksiko, pomalo nesrećan što i njegova prelepa supruga nije mogla da pođe s njim.

Elizabet je, naime, imala povišenu temperaturu, pa je u poslednjem trenutku odustala od putovanje. Kako se pokazalo, bolest joj je spasla život. Nepun sat nakon poletanja Tod je obavestio kontrolu leta da je njegovom avionu otkazao jedan motor i letelica je u sledećih nekoliko minuta nestala s radara.

U kasnim popodnevnim satima krhotine aviona pronađene su razbacane u krugu od nekoliko stotina metara, a sve troje putnika i pilot su poginuli.

foto: Profimedia

Slomljena svim tim tragedijama, Elizabet Tejlor je zapala u teško psihičko stanje u kojem joj je najveću utehu pružao Edi Fišer, najbolji prijatelj pokojnog supruga. Međutim, očajna supruga i prijatelj brzo su prešli granicu između tešenja i odnosa sasvim druge prirode.

"U početku nisam ništa slutila. Na neki način, bila sam srećna da Edi može da pomogne Elizabet jer sam shvatala koliko joj je teško. Međutim, kad sam jedne večeri, gotovo u gluvo doba noći pozvala Elizabet, a s druge strane žice začula glas svoga muža, sve mi je najednom postalo jasno. Čula sam i njen šapat kad ga je pitala ko zove, a onda njegov uspaničeni glas. Rekla sam mu: "Edi, skloni se i daj slušalicu Elizabet", na šta mi je on energično odgovorio: "Debi, Liz i ja se volimo, i ja želim razvod". Skamenila sam se od užasa. Te su mi reči još godinama odzvanjale u glavi", priznala je Debi Rejnolds u intervjuu za CBS 2009.

Šok je svakako morao biti velik, ali Fišer se nije pokolebao. Uprkos sveopštoj osudi javnosti, razveo se od Debi i nedelju dana pošto je razvod postao pravosnažan, 12. maja 1959, postao je četvrti muž prelepe Elizabet Tejlor. Tada nije mogao ni da sluti da će njihov brak potrajati nepunih pet godina i da će se ćudljiva Liz posle njega udavati još četiri puta. Nije ni on zaostajao: ženio se još triput, a brakovi su mu trajali sve kraće. Svoj burni život opisao je u dve autobiografije: ‘My Life, My Loves’ (1981), i ‘Been There, Done That’ (1999), u kojoj je eksplicitno i bez ikakvih ograda opisao sve veze i skandale od kojih nije zazirao ni u zrelijem životnom dobu.

Nova šansa i dva nova braka

Približavajući se četrdesetim godinama očekivala je, kako je to u Holivudu i uobičajeno, da će postepeno pasti u zaborav, ali se na vreme angažovala u televizijskim produkcijama koje su joj donele novi talas popularnosti.

foto: Profimedia

Posle emotivnog kraha uspela je da se ponovo pribere, pa se 1960. udala za devet godina starijeg bogatog industrijalca Harija Karla, koji je imao multimilionske prihode od svog carstva cipela – ali je bio i nepopravljivi kockar.

"Moj drugi suprug je bio bogat, to sam dobro proverila pre nego što sam se udala – objasnila je. – Međutim, ni ja nisam bila baš crkveni miš, premda od Edijevih miliona nisam videla ni centa. Ali nema tog novca koji hronični kockar ne može da potroši! Karl je bio zavisan od ruleta i karata. Gubio je zastrašujuće svote novca i večito je mislio kako će u sledećem bacanju kocke sve povratiti i osvojiti dvostruko više. Naravno, to se dogodilo jednom ili dva puta, ali strast prema kockanju trajala je 365 dana u godini."

Kockarski dugovi i loše investicije pojeli su Karlovo bogatstvo i uništili i brak s Debi, ali nevoljama ni tu nije bio kraj. Glumica je još neko vreme otplaćivala njegove dugove, sve dok razvod nije pravosnažno okončan 1973, što je uništilo i njen poslovni poduhvat – kreiranje modne linije.

Treći put na ludi kamen

Osim renesanse u profesionalnom pogledu, skupila je snage i za novi početak u privatnom životu i 25. maja 1984. udala se treći put. Njen izabranik bio je građevinski preduzetnik Ričard Hamlet, s kojim je ušla u nekoliko rizičnih investicija. Jedna od njih, kupovina hotela i kockarnice ‘Greek Isles’ u Las Vegasu, pokazala se kao bunar bez dna, progutavši milione dolara koje nikada nisu uspeli da vrate. Loše ulaganje brzo je stvorilo tako velike napetosti između supružnika da su one sahranile i njihov brak, pa je Debi Rejnolds 1996. podnela treći zahtev za razvod, a godinu kasnije ponovo morala da objavi i lični bankrot.

Preminula je 28. decembra 2016. godine u 85. godini života, samo dan nakon što je preminula njena ćerka Keri Fišer.

(Kurir.rs/Stil)

