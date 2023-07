SVEKRVA OČIMA NE MOŽE DA SMISLI BUDUĆU SNAJKU: Rešila je da joj zagorča VENČANJE, smislila ZLOBNU SMICALICU, mlada odlepila

Venčanja mogu biti stresna za mnoge, posebno kada je u pitanju pronalaženje prave odeće za veliki dan. Svi znamo za nepisano pravilo da ne treba da nosite belo na venčanju.

foto: Printscreen Tiktok

Međutim, jedna buduća mlada ostala je izbezumljena nakon što je i njena buduća svekrva odlučila da obuče venčanicu na njen najveći dan u životu i nije prihvatila ne kao odgovor, prenosi Mirror.

U anonimnoj objavi na Reditu, mlada, koja treba da se uda za nekoliko meseci, tvrdi da njena svekrva to radi iz inata jer „ne želi da bude sa sinom“. Odlazeći na internet da pita šta treba da uradi, mlada je objasnila tenzije koje su se razvile sa mamom njenog verenika, pišući: „S obzirom na to koliko me ne voli i pokušava da mi kaže da ne želi da budem sa njenim sinom, mislim da je to zlonamerno. Takođe je htela da kupim svoju haljinu od njenih saradnica – za šta je ona znala da joj se svidelo i da sam joj rekao da je loše razgovarao. nju o haljini ali ona je ipak naručila i spremna je da je obuče. Molim te reci mi da ne preterujem."

foto: Profimedia

Drugi korisnici Redita su brzo komentarisali, pokušavajući da pomognu besnoj nevesti, rekavši joj da njen budući muž treba da se založi za nju umesto svoje mame koja "traži pažnju", prenosi Večernji list.

Jedan korisnik je prokomentarisao: "To privlači pažnju. Video sam majku neveste kako nosi belu, svetlucavu haljinu na venčanju svoje ćerke. Ćerka nije imala hrabrosti da kaže mami da je ne nosi."

"To je venčanica, ali neka tvoj verenik bude taj koji će joj reći. Ako je bila gruba prema tebi u prošlosti, trebalo bi da se založi za tebe", složila se druga osoba. "Ne samo da je udata za maminog dečaka jadna, već to pokazuje i spremnost da ’baci svoju buduću ženu pod autobus zbog svoje udobnosti", zajedljivo je napisala treća osoba.

(Kurir.rs)

