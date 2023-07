SA 19 SE UDALA ZA NAJBOLJEG FRAJERA, A ONDA JOJ JE BIZARAN KULT UNIŠTIO ŽIVOT: Pet godina bila u PAKLU, a ovako se izvukla

Ovih dana fotografi su ulovili makenku i televizijsku voditeljku Mišel Hunziker na plaži. Seksepilna Švajcarkinja nosila je kupaći kostim sastavljen od gaćica i majice, ali kad se pokvasila, kupaći je postao proziran, pa su se Mišelini intimni delovi jasno videli.

foto: Frezza La Fata - Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Mišel se proslavila kao prva supruga italijanskog pjevača Erosa Ramacotija. Bili su jedan od omiljenih parova devedesetih, ali njihova sreća nije dugo trajala. Sam brak izdržao je četiri godine, ali onda je trebalo čak sedam godina da se razvod između manekenke i pevača finalizuje.

foto: Frezza La Fata - Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Godinama je njihov razvod bio obavijen velom tajne, a ni Mišel ni Eros nisu želeli da otkriju razloge kraha. Sve do pre nekoliko godina.

"Moji roditelji su se rastali kad sam bila dete, s ocem nisam imala nikakav odnos i mislila sam da me ne voli. Zbog toga sam bila nesigurna i upala sam u sektu Ratnici svetlosti, koja se temelji na prošlim životima", ispričala je voditeljka za nemački Bild pre nekoliko godina.

foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Sekta joj je zabranjivala seksualne odnose, masturbiranje, alkohol i pušenje. Odvojila ju je i od majke s kojom nije smela da ima kontakte, a Mišel nije imala ni prijatelje.

"Prisilili su me da napustim manekensku agenciju i uverili me da moram da ih finansiram. Morala sam im da dam sav svoj novac i još su mi zapretili da će me ubiti ako napustim sektu. Govorili su mi da je moj muž loš za mene, a ja sam ga volela", ispričala je.

foto: Damir Dervišagić

Brak s Erosom završio se kad joj je on postavio ultimatum.

"Rekao mi je da moram da izađem iz sekte ili će me ostaviti. Ja sam izabrala sektu", priznala je.

Potrajalo je dok se nije konačno iščupala iz ralja sekte, a ćerka koju je dobila u braku s Erosom pružala joj je snagu da nastavi dalje sa životom. O celom iskustvu progovorila je u knjizi "A Seemingly Perfect Life".

