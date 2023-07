LJUT JE ŠTO NISMO IMALI AFERU! Kontrakulturna napala sina Irfana Mensura: On je pasivno agresivni nasilnik, to je krivično delo!

Mladi glumac Pavle Mensur, sin glumačkog para Srne Lango i Irfana Mensura, na društvenim mrežama optužio je voditeljku Jelenu Nikolić, poznatiju kao Kontrakulturna za navodno "uhođenje", a ona se sada na svom Instagram profilu oglasila tim povodom.

Jelena tvrdi da je sa Pavlom razmenila nekoliko poruka, te da su se sretali na raznim javnim događajima i kada ga je ona gledala u predstavi u kojoj je igrala njena prijateljica.

Takođe, Kontrakulturna navodi da sumnja da glumac ima narcisoidni poremećaj ličnosti, kao i da mrzi sve žene, te da je ljut jer nisu imali aferu.

- Da se na trenutak vratim na početak priče i napomenem da se Pavle Mensur našao prozvanim stoti put nakon što sam dala komentar na predlog njegovog imena u mojoj emisiji. Skinula sam posle nekoliko minuta "stori" u kojem sam rekla kako ga ne bih komentarisala i da ne želim nikakvu dramu, ali se on nažalost iznova osetio prozvanim, a to nije prvi put. Suludo je pravdati se nekome ko je evidentno pasivno agresivni nasilnik i ko pri svojim izjavama koristi ucene, koje se smatraju i krivičnim delom. Nikada sa pomenutim dečkom nisam imala nikakvu aferu, pa je verovatno zbog toga kivan i ljut, ne samo na mene, već i na sve žene, pošto njegove izjave o meni kipte od mizoginije. Ne bih želela da postavljam dijagnoze drugima, ali ova opsesija sopstvenom bitnošću i postavljanje sebe u odnosu na druge kao centar sveta, mi liči na narcisoidni poremećaj ličnosti, o kojem sam inače i pisala u jednom od mojih izdanja - napisala je Kontrakulturna, pa dodala:

- Zaista ne želim da prilažem detalje o svojim knjigama, samo da kažem da sam na njih neizmerno ponosna i da sam se trudila da poklonim po jednu svakome ko nije imao mogućnost da je kupi, a da sam ih prodala u hiljadama i da nemam nameru da to nekome trljam na nos. Lako je proveriti. Van svake pameti mi je da komentarišem osobu čije komentare vidim ispod fotografija svake druge estradne ličnosti, pri čemu se ograđuje od toga da ne želi da se estradizuje. Razmenili smo nekoliko poruka u životu i zaista mi je sramotno što me predstavlja na ovakav način. Suludo je pravdati se zbog toga što sam nekoga pohvalila pri igranju predstave na koju sam otišla kako bih odgledala predstavu svoje dobre prijateljice. Pojavila sam se na nekoliko događaja na kojima sam se srela sa njim, jer se bavim javim poslom i ne vidim razlog da se za to pravdam. Pavle Mensur jeste sjajan glumac i oduševio me je u mnogo navrata svojim poslovnim angažmanom. Mislim da je to bilo svaki put kada je igrao nekog zavisnika - verovatno zbog toga što mu se tada jedino veruje. A sada bih apelovala da se na sceni ovakve stvari ne dešavaju, pre svega zato što one nisu ni viteške ni džentlmenske, a u najmanju ruku su nevaspitane za jednog muškarca koji od mene nikada nije čuo nijednu ružnu reč, a možda je to ipak trebalo da se desi. U svom novom podcastu ću se svakog dana truditi da se žene na sceni nikada ne podcene, ucene i omalovaže za svoj rad i svoja dostignuća. Ponosim se time što radim toliko kreativnih stvari i što sam uspela sebi da obezbedim posao iz snova, privatni biznis i krov nad glavom. Želim mu isto u mojim godinama - napisala je ona na Instagramu.

