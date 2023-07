NAŠA ČUVENA MANEKENKA JE POTOMAK NIKOLE TESLE! Evo šta ona kaže o svom slavnom pretku: U školi mi čak poklanjali ocene iz FIZIKE

Slavni Nikola Tesla koji je rođen 1856. u Smiljanju, a preminuo 1943. u Njujorku, ostavio je iza sebe mali broj potomaka. Među kojima je i jedna naša čuvena manekenka.

Šta je ona rekla o toj rodbinskoj vezi? Otkrila je niz zanimljivih detalja.

- Svi te zapamte odmah i svi reaguju odmah na prezime - rekla je ona, između ostalog.

Možda ste upravo zbog tog prezimena i pomislili da je manekenka Slađana Tesla potomkinja Nikole Tesle. I niste pogrešili.

- Svi te zapamte odmah i svi reaguju odmah na prezime. To je nekad bilo i loše, jer nisam mogla da pobegnem sa časa, to bi odmah bilo primećeno u školi. Sa druge strane kako sam ponosna na to prezime, veoma mi znači i prija mi, ali mi je više odmagalo nego što mi je pomagalo - glasi u celosti njena izjava koju je ranije dala za TV PRVA.

Pored prezimena ima još dosta toga što je povezuje sa legendarnim naučnikom Nikolom Teslom.

- Samo okrenem glavu na jednu i drugu stranu i pitam šta njie jasno?! To su taj "cheekbones" i neprćasti profil. Meni je potpuno jasno. Kome nije jasno, neka traži rodoslove.

Slađana Tesla koja ima izuzetno uspešnu manekensku karijeru i koja važi za jednu od najlepših žena na domaćoj javnoj sceni, otkrila je još jedan detalj, priču o tome kako je čuveno prezime uticalo na njen život:

- Iz fizike su mi čak poklanjali ocene, jer je bilo sramota da jedan Tesla ima lošu ocenu iz fizike. Tek sada shatam šta je on radio i kako je radio i što ga više čitam, više ga razumem. On je bio čovek koji je voleo da se sredi, picaner. Cipelice, odelce i sve na mestu.

O slavnom pretku Slađana Tesla neretko govori, sa mnogo ponosa pa izdvajamo i ove njene reči:

- Mnogi mi kažu da na Nikolu imam karakterne crte lica – koščato lice, nepravilan profil, prodoran pogled. Visoka sam i nisam krupne građe. S druge strane, od dede se razlikujem po interesovanjima. Oduvek sam bila društvenjak. Odlično su mi išli strani jezici, a zanimala me je i istorija umetnosti. Međutim, pre nekoliko godina počela sam da se interesujem za metafiziku i tada sam pomislila: "Evo ga Tesla u meni!" On se, kao i ja sada, tokom života bavio onim duhovnim u čoveku. Smatram da je, isto kao i ja, verovao da ljudi nisu ni svesni svoje snage i šta su sve sposobni da urade. Važno je da razmišljamo pozitivno jer svi smo mi magneti koji privlače svoju stvarnost.

Na Instagramu je nedavno napisala:

- Manastir Petkovica. Na samo kilometar daleko od Sisatovca, kazu da se Tesla i tamo lečio od kolere kada je bio mali ovom magičnom i lekovitom vodom. Lepota Srbije.

Slađana koja je rekla da "vuče korene od brata od strica Nikole Tesle", sarađivala je sa brojnim domaćim, ali i starnim modnim kućama među kojima su Vivijen Vestvud i Valentino. Radila je i kao modna koreografkinja, kasting direktorka i producentkinja, a s vremena na vreme vraćala se manekenstvu i to veoma uspešno pa su plakati iz modne kampanje sa njom u glavnoj ulozi krasili Italiju.

- Iako mnogi misle da zbog prirode manekenskog posla provodim mnogo vremena negujući se, to nije tako. Kada je moja koža u pitanju, trudim se da ispunim osnovne korake jer želim da izgledam uredno i negovano. Lice svakodnevno čistim i koristim apotekarsku kremu koju mi spravljaju farmaceuti, kao i antirid. Jednom u tri meseca odlazim na neki manji tretman kod kozmetičara, a masku stavljam jednom u dve nedelje. Ne provodim mnogo vremena po salonima. Na dobroj koži mogu da se zahvalim genetici - izjavila je za Hello.

