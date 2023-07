ŠINEJD O'KONOR SE UDAVALA ČETIRI PUTA! Imala 4 dece, jedan razvod je teško prebolela, a poslednji brak joj trajao svega 16 dana

Pevačica Šinejd O'Konor, preminula u 57. godini, vest je koja je potresla svet. Irska muzičarka, imala je bogat ljubavni život.

Pre 36 godina, stupila je u prvi brak sa Džonom Rejnoldskom, muzičkim producentom. On je imao veliki uticaj na samom početku njene karijere s obzirom da je bio jedan od autora na albumu „The Lion and the Cobra“. Iako su im mnogi predviđali uspešan brak, do razlaza je došlo 1991. godine, a iz zajednice je rođen Šinejdin najstariji sin Džejk.

Kako je kasnije pričala, Rejnolds ju je psihički maltretirao, a ona je njemu i njihovom sinu Džejku uputila otvoreno pismo.

- Reci tom našem zlom sinu da osoba koja pati od dva zdravstvena problema, čiji simptomi uključuju suicidne tendencije, nije manipulator ako kaže da će da se ubije, dok se on ponaša kao šovinistički nasilnik poput svog dede. Svi ste me napustili jer sam sucidna. Ostavili ste me da umrem. Reci mu da prestane da se ponaša kao da će ga biti briga ako umrem. Bolje je da se nadate da umrem, jer ću sve da vas tužim za ono što ste mi uradili, ako uspem da doživim to - navela je ona, pisao je Happy.

O Konor je optužila Džona Rejnoldsa da je nju, ali i brojne druge žene, pokušao da nagovori na abortus, a tvrdi i da je on direktno odgovoran za njene psihološke i emotivne probleme.

- Vi ste oni kojima je potreban psihijatar. Svi vi. Videćemo se na sudu. Tražiću odštetu. Nisam u stanju da radim. Izgubila sam sve prihode. Imam ogromne bolničke troškove, i ogromne traume od vašeg mučenja. Kao što sam rekla, bolje je da se molite da me bog ubije jer za raliku od moje jadne majke, ja neću odustati. Svi idemo na sud i sve će biti poznato javnosti - pisalo je tada na profilu Šinejd O’Konor.

Drugi put, O’Konor je stala na ludi kamen 2001. godine kada se udala za izvesnog novinara Nika Domerlada. Ovaj brak je takođe trajao nekoliko godina.

Treći muž kontroverzne muzičarke je Stiven Kuni, a zbog pevačicinih poteškoća sa zdravljem, taj brak nije potrajao.

Pevačicu je odalo to što na koncertima te 2011. godine nije nosila prsten, a medijima je iskreno rekla šta je u pitanju.

- Stiv je tako divan, nije njegova krivica, već moja - izjavila je O’Konor, pisao je The Independent.

- Bio je veoma srećan brak a ja sam veoma tužna što smo se razveli - dodala je O’Konor, koja je patila od bipolarnog poremećaja, o čemu je otvoreno govorila.

Tada se ugojila, patila je zbog toga, pa je rekla:

- Nije problem što sam se ugojila nego zato što su mi stranci govorili da sam debela. To je teško palo i našem braku.

Nema sumnje da se O Konor i tada dovoljno loše osećala sudeći po izjavama, a nekoliko godina kasnije, došao je i četvrti brak koji je najmanje potrajao.

Razvela se od Barija Heridža posle samo 16 dana bračne zajednice.

Pevačica je navela da je njen muž bio pod velikim pritiskom izvesnih osoba iz svog okruženja koje su ga podsticale da ne ostane sa njom, ali je priznala i da snosi deo odgovornosti za rastanak od muža, pošto je tokom prve bračne noći otišla u potragu za malim džointom marihuane, piše B92.

Šinejd O’Konor, navela je da je njen muž bio veoma povređen tim incidentom.

Pevačica je imala četvoro dece, a najmlađi sin Šejn, preminuo je u 17. godini, dva dana nakon što je nestao.

