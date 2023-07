SUPRUGA DEČKA SLAVNE PEVAČICE NE MOŽE DA DOĐE SEBI ZBOG IZDAJE: Evo kako je saznala za PRELJUBU! Svi detalji

Pevačica Arijana Grande u vezi je sa glumcem Itanom Slejterom. Za to se saznalo ubrzo nakon vest da se muzička zvezda razvodi od Daltona Gomeza, sa kojim se venčala 2021. godine. Njen novi partner je i dalje zvanično u braku. A njegova zakonita supruga, sudeći prema izjavama izvora, teško podnosi ovu izdaju.

Lili Džej smatra da ju je i dalje zakoniti partner izdao i da je napustio njihovu porodicu. Izvor tvrdi da je ona za vezu Arijane Grande i Slejtera saznala nekoliko dana pre nego što je to isplivalo u javnost.

foto: Eugene Gologursky / Getty images / Profimedia

Izvori bliski Lili Džej, koja se 2018. udala za Slejtera i sa njim prošlog avgusta dobila sina, rekli su za TMZ da ona "skrhana jer se njena porodica raspala". Insajderi dodaju da je ona uznemirena zbog činjenice da "njihovo dete neće rasti uz oba roditelja" i ima osećaj da je Itan "u potpunosti okrenuo leđa porodici", piše Daily mail koji je kontaktirao Lili za komentar.

Ne zna se tačno kada su Arijana i njen kolega počeli vezu, ali se pretpostavlja da se to desilo pre nekoliko meseci. Drugi izvor je dodao da "Arijana i Slejter pokušavaju da se malo udalje od javnosti i da poštuju bivše dok grade novu vezu".

Itan Slejter je u maju objavio na Instagramu dirljivu poruku za Majčin dan namenjenu Lili ističući da je ona najbolja majka. Arijana je lajkovala tu objavu, a ima naznaka da je glumac tada još bio zajedno sa suprugom, od koje se rastao, ali ne i razveo.

"Itan je posetio Lili nekoliko dana pre nego što su se pojavile vesti o njemu i Arijani i rekao joj je da želi razvod. Ona to nije ni da nasluti", rekao je izvor za Us Weekly. Drugi izvor insistira na tome da su pevačica i glumac počeli vezu u momentu kada su oboje bili slobodni: "Razumljivo da je teško videti bivšeg kako nastavlja dalje, naročito kada je to javno, Arijana i Itan se trude da poštuju bivše".

Grande i glumac nisu se trudili da kriju da su zaljubljeni dok je trajalo snimanje pomenutog filma. "Držali su se za ruke, bili neoprezni", poručio je izvor.

Slejter je sa Lili Džej bio 10 godina u vezi, od srednjoškolskih dana.

Arijana Grande pojavila se nedavno na meču Novaka Đokovića u finalu Vimbldona, bez supruga i bez burme.

To je pokrenulo glasine da se razvodi što je nekoliko dana kasnije i potvrđeno. "Dalton je vrlo religiozan i bio je predan tome da to uspe njihov brak, ali je Arijana nastavila dalje", istakao je izvor. Par je raskinuo u januaru, pokušao u maju da reši probleme pa stavio tačku na brak.

(Kurir.rs/ Blic žena)

