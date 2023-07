OPENHAJMEROV UNUK UKAZAO NA OZBILJNU GREŠKU U FILMU! Oglasio se i otkrio šta ZAMERA: "Nema dokaza da je to ISTINA"

"Openhajmer" je biografski film o fizičaru prozvanom ocem atomske bombe. Scenario se uglavnom temelji na Pulicerom nagrađenoj knjizi "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" iz 2005, čiji su autori Kai Bird i Martin Džej Šervin. Knjiga, kao i film, detaljno opisuje život naučnika, projekat Menheten i, naravno, eksploziju koja je promenila tok istorije.

Čarls Openhajmer, unuk Džeja Roberta Openhajmera, istakao je jedan diskutabilan trenutak u filmu.

"Deo koji mi se najmanje sviđa je ta otrovna jabuka. Ako pažljivo čitate knjigu, znate da autori kažu da zapravo ne znaju da li se to dogodilo", rekao je Čarls za TIME.

Reč je o delu filma koji se prikazuje na početku. Openhajmer studira na Kembridžu i bori se s čežnjom za domom dok je pod mentorstvom Patrika Bleketa u laboratoriji Kejvendiš. Bleket je navodno bio toliko zahtevan da je Openhajmer odlučio da ostavi na stolu otrovanu jabuku, a umalo ju je pojeo gostujući profesor Nils Bohr. Međutim, Čarls Openhajmer veruje da to nije istina.

"Nema dokaza da je pokušao nekoga da ubije. To je zaista ozbiljna optužba, a ne postoji nijedan neprijatelj ili prijatelj mog dede koji je to za života čuo i smatrao istinitim", dodao je.

Inače, Kristofer Openhajmer je nekoliko puta tokom snimanja posetio filmski set i razgovarao s rediteljem Kristoferom Nolanom.

