PREMINUO DVOSTRUKI OSKAROVAC: Scenarista "Leta iznad kukavičjeg gnezda" napustio nas je u 56. godini

Dvostruki dobitnik Oskara Bo Goldman preminuo je u 56. godini u utorak u Helendejlu u Kaliforniji, saopštio je njegov zet Tod Fild.

foto: Lisa Rose / Zuma Press / Profimedia

Uzrok smrti domoroca Njujorka, koji je dobio brojna priznanja za svoje scenarije za filmove "Let iznad kukavičjeg gnezda" (1975) i "Melvina i Hauarda" (1980), ostaje nepoznat.

Nakon što je napisao različite epizode ​​za različite TV emisije, diplomac Prinstona je postigao veliki uspeh kada ga je Miloš Forman odabrao da adaptira roman Kena Kizija "Let iznad kukavičjeg gnezda", zajedno sa koscenaristom Lorensom Haubenom.

Godine 1976., on i Hauben su poneli Oskara za najbolji adaptirani scenario za svoj rad na scenariju psihološke drame. Nakon vesti o Goldmanovoj smrti, Deni DeVito, koji je igrao Martinija u filmu "Let iznad kukavičjeg gnezda", rekao je za ET:

- Raditi sa Boom je bio san. Bila mi je čast poznavati ga.

foto: Lisa Rose / Zuma Press / Profimedia

Manje od četiri godine nakon prvog Oskara, zvezda je dobila drugog za pisanje drame "Miris žene" iz 1992. godine, sa Al Paćinom u glavnoj ulozi i koju je režirao Martin Brest.

Iza Goldmana su ostali sin Džastin Ešfort i četiri ćerke, Mia Goldman, Ejmi Goldman, Dajana Ratban i Serena Ratbun, kao i sedmoro unučadi i troje praunučadi. Sa suprugom Mab Ashforth, kojom se oženio 1954. godine, bio je u braku do njene smrti 2017. godine.

(Kurir.rs/DailyMail)

