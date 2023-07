OTAC GA JE KASTRIRAO, A ON PROMENIO LIČNI OPIS DA NE LIČI NA NJEGA: Priče da je pedofil ga uništile, na kraju ga UBIO DOKTOR

Da je živ, kralj popa, Majkl Džekson u avgustu bi napunio 65 godina. Prošlo je gotovo deceniju i po od njegove smrti, a mnogi ni dan-danas ne mogu da se pomire sa činjenicom da jednog od najboljih vokala svih vremena više nema.

Nažalost, njegova zvezda pred smrt nije sijala tako sjajno kao na početku karijere, a tek nakon njegove smrti procurile su brojne informacije koje su otkrile zašto je Džekson toliko skupo platio cenu slave: usamljen na vrhu i izobličen od plastičnih operacija, verovao je beskrupoloznim savetnicima i lekaru koji ga je na kraju odveo u smrt.

foto: Profimedia

Majkl je rođen 29. avgusta 1958. godine kao osmo dete u porodici Džekson, a 1964. godine debitovao je na sceni sa starijom braćom u grupi The Jackson 5. Samostalnu karijeru započeo je 1971. godine, a ubrzo se probio u vrh svetskih top lista.

Do početka 80-ih godina postao je jedna od najznačajnijih osoba u istoriji popularne muzike.

Video-spotovi za pesme "Beat It", "Billie Jean" i "Thriller" postavili su temelje za novo razdoblje tadašnje scene, a nakon toga prateći spotovi postala najvažnije sredstvo promovisanje pesama kod svih izvođača.

foto: Profimedia

Na dodelama nagrada Grammy 1984. godine, Džekson je osvojio čak osam zlatnih statua za album "Thriller", čime je postavio novi rekord.

Njegov život pratio se bukvalno pod lupom, a skoro svakoga dana bio je tema brojnih medija širom sveta. Na vrhuncu svoje karijere pokrenuo je brojne kontroverze i pretpostavke zbog svojih veza i zbog promene izgleda, a njegovo ponašanje je često šokiralo svet.

foto: Profimedia

Optužen je 1993. godine da je seksualno napastovao dete svojih prijatelja, a na suđenju su sve optužbe odbačene. Narednih godina usledilo je još nekoliko sličnih prijava, a dan-danas je zbog svedočenja navodnih žrtava pod optužbama.

Brak sa Lisom Mari Prisli

"Kralj popa" bio je u braku sa ćerkom "kralja rokenrola", Lisom Mari Prisli, a u nekoliko intervjua ona je isticala kako je Majkl u javnosti bio potpuno drugačija osoba nego što je to bio kada se ugase svetla reflektora.

foto: Youtube/screenshot

Lisa i Majkl rastali su se 1996. godine, a ona je tvrdila kako ništa nije ukazivalo na to da je zlostavljao decu. S Debi Rov pevač je dobio dvoje dece, Paris i Princa Džeksona, koji su od rođenja pod budnim okom javnosti. Paris je danas manekenka, a pokušava da se ostvari i kao glumica.

Majkl Džekson se 25. juna 2009. godine srušio u svom domu u Los Anđelesu. Lekari su pokušali da ga ožive, ali bezuspešno. U bolnicu su ga dovezli kada je već bio u komi, a proglašen je mrtvim nekoliko sati kasnije. U Staples centru se održala komemoracija 7. jula 2009., a sahranjen je u pozlaćenom sanduku vrednom 25.000 dolara.

foto: Profimedia

Džeskon je tokom impresivne karijere prodao preko 350 miliona albuma širom sveta, a njegov album "Thriller" najprodavaniji je album ikada. Kralj popa je svojim plesnim tehnikama oduševljavao obožavatelje širom sveta kroz čak četiri decenije, a "moonwalk", kako je nazvao svoj poznati ples, ušao je u legendu.

Ubio ga doktor

Umro je u junu 2009. u starosti od samo 50 godina, od prevelike količine propofola, snažnog anestetika koji je uzimao zajedno sa sredstvom protiv uznemirenosti i lekovima protiv nesanice.

Taj smrtonosni koktel napravio mu je dr Konrad Marej, 58-godišnji kardiolog kojeg je Džekson angažovao da boravi uz njega šest noći nedeljno i pomogne mu da se naspava dok su trajali naporni treninzi za već rasprodanih 50 koncerata turneje "This is It". Marej je bio dobro plaćeni, ali i vrlo pohlepni lekar. Zaboravio je na Hipokratovu zakletvu i umesto da pomogne svom slavnom pacijentu, trpao je u njega ogromne količine svakojakih droga dok nesrećni Džekson nije na kraju zaspao poslednji put, a Marej završio na sudu, gde se dokazalo da je počinio 17 teških grešaka od kojih je svaka za sebe mogla da dovede do katastrofalnih posledica.

foto: Youtube printscreen

Hemijski kastriran kako bi zadržao tanak i visok glas

Majkl Džekson je bukvalno predao svoj život u ruke Konrada Mareja. To poverenje ga je koštalo života. Umro je sam i napušten jer je Marej tog ranjivog čoveka prepustio samom sebi. To se ne protivi samo pravilima medicine i lečenja, nego i temeljnim načelima čovečnosti, izjavio je pre nekoliko godina javni tužilac. Marej je dobio četiri godine zatvora, odslužio je dve, a u javnost je izronio sa skandaloznim optužbama protiv Majklovog oca i menadžera Džoa Džeksona, koji je 2018. umro od raka gušterače u starosti od 89 godina. Na video snimku koji cirkuliše internetom Marej tvrdi da je stari Džekson sina u mladosti hemijski kastrirao da dečak ne bi ušao u pubertet i mutirao, jer bi tako izgubio karakteristični visoki glas.

Istina je da je Džekson postigao ne samo slavu, nego i bogatstvo o kakvom pre njega nijedan crni umetnik nije mogao ni da sanja. Na vrhuncu karijere kupio je katalog muzičkih prava u kojem su bile i kompozicije Lenona i Mekartnija, za 47 i po miliona dolara. Ali ubrzo su krenule kontroverze, između ostalih i zbog Majklovog sve beljeg izgleda. On sam nikad nije porekao svoju rasnu pripadnost; naprotiv.

foto: Profimedia

- Znam koje sam rase. Dovoljno mi je da se pogledam se u ogledalo, znam da sam crn - izjavio je u govoru koji je održao 2002. u Harlemu, a okupljeni su to dočekali s euforičnim oduševljenjem. Ali kad je 1986. saznao da ima vitiligo, kožnu bolest koja izaziva bele mrlje na različitim delovima tela, Džekson je počeo da izbeljuje kožu i nosi debele naslage belog pudera, a hirurškim zahvatima nastavio je da menja konfiguraciju lica i naročito nosa, koji se iz afrički širokog promenio u uski (kao model mu je poslužio nos rano preminulog dečjeg glumca Bobija Driskola, koji je dao glas i crte lica Petru Panu u klasičnom Diznijevom crtanom filmu).

Pravi razlog zbog čega je izbeljivao kožu

Po svoj prilici tim se preoblikovanjima nije podvrgavao zato da postane belac, nego da ukloni tragove drastične traume iz detinjstva i izbriše s lica sličnost s ocem nasilnikom, ali mnogi su ga kritikovali da se odriče sopstvenog nasleđa.

Poslednjih godina života Majkl je izgledao sasvim bizarno, ustiju i očiju naglašenih trajnom šminkom, mrtvački bledog lica, s protezom na nosu koji više zapravo nije bio nos, osim para nosnica okruženih ostacima hrskavice.

