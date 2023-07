SUZE U SPOTU KOJI JU JE PROSLAVIO BILE SU STVARNE: Šinejd O'Konor zbog ove stvari nije mogla da prestane da PLAČE na snimanju

Pevačica Šinejd O'Konor preminula je u sredu u 57. godini, a od nje se u suzama opraštaju obožavaoci širom sveta. U policijskom izveštaju se navodi da je pronađena mrtva u prepodnevnim časovima u svom stanu, a smrt se ne tretira kao sumnjiva i očekuje se izveštaj patologa.

O'Konorova je bila poznata po svom političkom aktivizmu i iskrenosti, kao i po nizu hvaljenih albuma. U svojoj karijeri punoj kontroverzi objavila deset studijskih albuma, a ploča "I Do Not Want What I Haven't Got" donela joj je Gremi nagradu 1991. godine.

Pevačica je svetsku slavu stekla singlom "Nothing Compares 2 U", koji je napisao Prins, a ona ga je godinama kasnije obradila.

Šinejd O’Konor i Prins

Autora tog hita srela je samo jednom, kada ju je pozvao da večeraju u njegovoj vili, a o tom susretu pisala je u svojim memorarima "Sećanja", koje je objavila 2021. godine. Kako je pevačica opisala, susret je bio neprijatan, Prins je bio grub i nasilan prema njoj, te je morala da pobegne iz vile.

- Nikada više nisam htela da vidim tog đavola, ali se njegovog brata često setim - napisala je.

Taj hit je bio njena odskočna daska, ali i katalizator za preispitivanje koje ju je dovelo do sloma i nervnog rasula, u kome je bila godinama.

- Bila sam bolesna. Nisam bila srećna - opisala je razdoblje najvećeg profesionalnog uspeha u biografiji.

Talentovana pevačica godinama unazad imala je probleme s mentalnim zdravljem i narkoticima, o čemu je otvoreno govorila, a jednom prilikom je priznala da je osam puta pokušala da se ubije za godinu dana. Ipak, činilo se kao da je prevazišla težak period kada je nedavno na svojim društvenim mrežama objavila da se vratila u London nakon 23 godine i da planira da završi album "Veterani ne umiru sami".

Odbila Gremi

U januaru 1990. "Nothing Compares 2 U" objavljen je kao singl, a album "I Do Not Want What I Haven’t Got" usledio je u martu. U aprilu je pesma stigla na prvo mesto muzičkih lista u SAD i širom sveta, stavivši tako 23-godišnju Šinejd u centrar pažnje. U SAD se zadržala među najslušanijim pesmama čak sto nedelja zaredom.

"Nothing Compares 2 U" donela joj je Gremi u kategoriji alternativne muzike, ali ga je odbila.

Odbila je da se pojavi na ceremoniji u znak protesta protiv materijalizma u muzičkoj industriji. O’Konor je verovala da je bila nagrađena zbog impresivnih brojki prodaje, a ne zbog svoje umetnosti i svog talenta.

Prave suze

Spot za pesmu koja joj je uzbrkala emocije trebalo je da sadrži brojne kadrove snimljene u Parizu, ali reditelj Džon Mejburi odlučio je na kraju da upotrebi samo jednostavan kadar u kojem O’Konor peva. To je zapravo bilo prvi put kad je većina ljudi videla kako ona zaista izgleda. Mnoge je šokiralo što je imala obrijanu glavu, a to je uradila iz protesta.

Važila je za nepokolebljivog nekonformistu, o čemu govore potezi poput brijanja glave nakon zahteva direktora diskografskih kuća da se povinuje konvencionalnim standardima lepote, kao i svojim izrazitim verovanjima o religiji.

Naime, vlasnik izdavačke kuće sugerisao joj je da bi trebalo da izgleda ženstvenije noseći nakit i haljine. Odgovorila mu je tako što je u potpunosti obrijala kosu.

U tom istom spotu O‘Konor i plače, a to se, prema rečima iz njenih intervjua i memoara, dogodilo sasvim slučajno. Suze su bile prave i iskrene.

- Nisam nameravala da se taj trenutak dogodi, ali kada se to dogodio, pomislila sam da ga treba naprosto prihvatiti - izjavila je.

U svojim memoarima "Sećanja" iz 2021. godine, O’Konor je objasnila da su joj ovi stihovi izazvali suze:

All the flowers that you planted mama

In the back yard

All died when you went away

Kad je zaplakala, smatrala je to greškom i poželela je da ponovi snimanje, ali reditelj Džon Mejburi je to prepoznao kao vrlo stvaran trenutak i odlučio da ga ostavi u spotu.

