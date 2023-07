VODILA JE NORMALAN ŽIVOT, A ONDA JE UPOZNALA BOGATOG SRBINA: Hercegovka se kupa u LUKSUZU i NOVCU, a region je zna po ovom NADIMKU

Božena Lazarević (devojački Jelčić) je lepa Hercegovka koja je pažnju šire publike privukla atraktivnim odevnim kombinacijama i modnim ukusom u kome nema mesta za grešku, ali i luksuznim stilom života.

Ova Čapljanka živi i radi u Nemačkoj zajedno sa suprugom Igorem Lazarevićem, sa kojim je već gotovo čitavu deceniju, i sa kojim ima troje dece.

Boženin suprug se bavi prodajom luksuznih automobila, a ona je u jednom intervjuu istakla kako oboje puno rade i potpuno su predani posli, jer je to jedini način da sebi priušte život kakav žele.

Božena se bavi i modelingom, te je tako i na njenom Instagram fokus na modi u čijem je svetu preko 10 godina. Kako je njen suprug često zastupljen na profilu ove brinete, imali smo prilike da vidimo da ni njemu ne fali stila i da je uvek obučen ekstavagantno, a opet sa ukusom.

Pored modelinga, Božena je nedavno otvorila i poslastičarnicu u Nemačkoj koja nosi naziv "Lutak" - idenično ime pod kojim je Božena registrovana na društvenoj mreži Instagram. Jednom prilikom je otkrila i ko je "krivac" za ovaj nadimak.

- To je nadimak koji mi je dao suprug na početku naše veze. Hteo je da mi da neki nadimak koji nije svakodnevni i koji niko ne koristi. Prvo je bilo lutka, al' kako me moja mama uvek zove "lutko moja", on se prebacio na mušku varijantu. Danas mi je taj nadimak postao navika, ali i korisničko ime za sve što koristim, pa tako i za Instagram - objasnila je Božena jednom prilikom.

Ona ističe da ne postoji tajni recept za uspeh u modelingu.

- Nema tu nekog tajnog uspeha nego pamet u glavu, što bi moj tata rekao. Uvek trebaš dati sve najbolje od sebe i pre svega raditi na sebi. Treba se istaći u masi, tu su mnogobrojne devojke i klijentu bi trebalo ostaviti najbolji mogući utisak. U nekih pet do deset minuta, koliko otprilike dobijete, treba da se predstavite što je najbolje moguće i dati razlog zašto baš vas da uzmu za saradnju. Pored izgleda i dobrih fotografija prednost uvek ima vaša energija, vaš stav i ono najvažnije, osmeh od uha do uha. Ne smete biti dosadni - ispričala je o modelingu.

Na Instagramu je prati skoro 200.000 ljudi a nema sumnje da je mnogim devojkama i ženama inspiracija.

