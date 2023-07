SRBIN IZ KLADOVA DANAS ŽIVI ŽIVOT KAKAV SVI SANJAMO: Nisu hteli da sednu pored mene u metrou, a sad traže da se slikamo! (FOTO)

Darko Perić koji se proslavio ulogom u hit seriji, uživa ovoh dana na italijanskoj plaži, sa porodicom. Proslavljeni Srbin biće gost Magna Grecia filmskog festivala. Slobodno vreme provodi da bude sa najmilijima koji su mu bili velika podrška i na putu ka poslovnom uspehu. A na tom putu pratile su ga i brojne predrasude.

Glumac Darko Perić i njegova supruga Roksi sa kojom ima sina Đorđina, pokazali su kakva ih jubav spaja, što su nama otkrile fotografije iz Italije. Vidimo na slikama njegove dobro poznate tetovaže a i njegova supruga, srpska snaja, obožava crteže na telu.

Darku je ogromnu popularnost donela uloga Helsinkija u seriji "La Casa De Papel".

- Svaka sezona bila je impresivna vožnja, ali ova, sa ovom pandemijom... Živim u Barseloni, a snimanje je bilo u Madridu. Putovao sam od Barselone do Madrida svake nedelje, a putovanja u to vreme su bila potpuno luda - rekao je prošle godine u intervjuu za Netfliks koji je objavljen u peruanskom listu "El Comercio".

Napomenuo je da je snimanje poslednje sezone bilo najteže kao i da u potpunosti razume fenomen serije koja je njega i njegove kolege učinila pravim zvezdama još pre nekoliko godina.

Uloga Helsija, rekao je, promenila je njegov život. "Počeo sam kao sporedni lik jer u prvoj sezoni, u prve četiri epizode, ne progovaram. Bio sam tu kao tehničar zvuka sa oružjem", istakao je i dodao: "Pre "La Casa De Papel" radio sam razne stvari u Španiji, snimio nekoliko filmova, radio serije, ali uvek sam igrao nekog lošeg Rusa, mafijaša. Odjednom je Helsinki sve to promenio. Zapravo, Helsinki je jedini član bande koji ima nadimak Helsi... Sve je to ludo. Nekada ranije ljudi su imali predrasude zbog mog izgleda, tetovaža, brade, obrijane glave, akcenta, a sada. Kažem uvek: "Ranije nisu hteli da sednu pored mene u metrou, a sada mi traže da se slikaju sa mnom. I sve je to Helsijeva zasluga".

A uloge u Španiji nije lako dobiti, jer na to veliki uticaj imaju predrasude.

- Možda će za pedesetak godina lik kao ja moći da radi bilo šta. Ali vaš fizički izgled vas u velikoj meri uslovljava, a to je nešto što se desilo i meni. Uslovilo me je. Sada, međutim, imam druge ponude i želim da ih prihvatim. Nemam problem da radim i ono što sam pre radio, jer znam kako to ide, ali naravno da želim da radim i druge stvari, i na svemu tome imam da zahvalim Helsinkiju - napomenuo je.

