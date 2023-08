MUZIČKE ZVEZDE I HOLIVUDSKI DEBIJI: Ko je osvojio Zlatnu malinu, ko Oskara, a koga znamo kao pevačicu iako je počela kao glumica

Madona Nekoliko puta nominovana za Zlatnu malinu kao najgora glumica i dobitnica ovog priznanja osam puta, Madona je verovatno pevačica s najviše uloga krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina. Svoj filmski debi imala je 1979. u filmu "Izvesna žrtva", mada je film objavljen tek 1985, kada je već izašlo i ostvarenje "Očajnički tražeći Suzan". Dok je za svoju muziku dobijala brojne nominacije i nagrade, prvu Zlatnu malinu za ulogu u filmu "Šangajsko iznenađenje" osvojila je 1986. Njena najuspešnija uloga svakako je prva dama Argentine Eva Peron u Oskarom nagrađenom filmu "Evita".

foto: Hahn-Nebinger-Orban/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Džastin Timberlejk Možda najtipičnija američka priča o uspehu od nastupa u Diznijevoj televizijskoj emisiji "Klub Mikija Mausa" do dečačkog benda i solo muzičke karijere, pa zatim do velikih filmskih uloga. Baš ovim redosledom išla je karijera Džastina Timberlejka, koji je u glumačkom svetu svoje mesto pronašao počev od romantičnih komedija, preko akcija, do biografskih filmova. Prva velika uloga bila mu je 2005. u filmu "Edison", gde je igrao rame uz rame s Kevinom Spejsijem i Morganom Frimanom.

foto: AP Photo Abdeljalil Bounhar

Dženifer Lopez Iako je većini najpoznatija kao pevačica, Dženifer Lopez je zapravo svoju karijeru započela kao plesačica, a potom i glumica. Svoju prvu veliku ulogu imala je 1995. u filmu "Moja porodica", a 1999. Dženifer počinje muzičku karijeru podstaknuta svojom ulogom pevačice Selene Perez u biografskom filmu "Selena". Glume se, naravno, zbog muzičke karijere nije odrekla, pa je tako 2001. bila prva žena koja je istovremeno imala i muzički album i film "Neplanirano venčanje" na prvom mestu.

foto: Profimedia

Frenk Sinatra Za muzičke zvezde je uglavnom karakteristično da osvajaju Oskare za najbolje originalne pesme, pa ipak provuče se poneki izuzetak kada su neki od njih dobijali ovu statuu i za svoju glumu, a među tim izuzecima našao se i veliki Frenk Sinatra. On je ovu nagradu dobio za najbolju sporednu ulogu 1954. u filmu "Odavde do večnosti", a 1956. imao je nominaciju za najbolju glavnu ulogu u ostvarenju "Čovek sa zlatnom rukom". Ljubav prema filmu rodila se kada se pridružio vojsci i pomogao filmskoj kompaniji da napravi neke dokumentarce, a oprobao se i kao režiser 1965. radeći na filmu "Niko osim hrabrih".

foto: Profimedia

Šer

Oskarovka čiji je filmski prvenac bio, pa možemo reći, pravi fijasko; naime, Šer je sa svojim bivšim mužem, Sonijem Bonom, 1969. godine snimila film ''Česiti'' u kom je imala glavnu ulogu, ali je film doživeo toliki komercijalni neuspeh da je par zapao u dugove koji su iznosili 190 hiljada dolara, a u sam film su uložili 500 hiljada dolara. Filmska sreća joj se osmehnula 1982. godine kada je igrala u filmu ''Džimi Din, vrati se'', a godinu dana kasnije snima film ''Silkvud'', rame uz rame sa Meril Strip, a to joj donosi i prvu nominaciju za Oskara za najbolju sporednu ulogu, a u istoj kategoriji osvojila je Zlatni globus. Nagradu Kanskog filmskog festivala za najbolju glumicu doneo joj je film ''Maska'' 1985. godine, a 1988. dočekala je i Oskara za najbolju glumicu u glavnoj ulozi za film ''Opčinjena mesecom''.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/Sanja Marković)