DOK SAM SE PORAĐALA, VARAO ME JE SA MOJOM KOLEGINICOM: Glumicu EGZOTIČNE lepote muž je ostavio na GNUSAN način! Jako sam se opekla

Pre nekoliko godina prestižni magazin "LA Tajms" objavio je listu najlepših žena u filmskim ostvarenjima, a prvo mesto zauzela je upravo Izabel Ađani, jedna od najvećih u pre svega evropskoj, a potom i svetskoj kinematografiji. Izabel, daleko od savremenih standarda lepote, ali jedinstvena, retka i božanstvena, ovu titulu duguje filmu "Kraljica Margo", premda je u ostalim ostvarenjima ostavila pečat svoje nesvakidašnje i opojne pojave.

Osim što ju je svet slavio kao ženu izvanredne lepote, ona može da se pohvali zapravo i neverovatnim talentom - u karijeri je ovenčana čak pet puta francuskom Cezar nagradom, a u Kanu je davne 1981. godine osvojila dvostruku nagradu za najbolju žensku glumicu.

foto: Profimedia

Izabel danas ima 68 godina, a uglavnom se drži podalje od svetla reflektora, iako je redovan gost Filmskog festivala u Kanu i festivala u Veneciji.

Francuskinju egzotične pojave oduvek je pratio i veo misterije - nikada nije rade volje davala intervjue, i čuvala je svoj privatni život samo za sebe, iako je teško uspevala da ga sakrije. No, sama o istom nijednog trenutka u višedecenijskoj karijeri nije rekla ništa, sem jednom, kada je napravila skandal planetarnih razmera, ali o tome ćemo kasnije...

Detinjstvo u sirotinjskom kvartu, a bilo joj je zabranjeno da se gleda u ogledalo

Izabel je rođena u braku između Alžirca i Nemice, a sama je istakla da je ljubav njenih roditelja bila "nemoguća", ali ona prava, magična, kakva se dešava jednom u 1000 godina. Njena majka je zbog njenog oca ostavila tadašnjeg supruga i dvoje male dece i nije se pokajala do poslednjeg dana svog života. Ipak, u kasnijim godinama Izabel nije mogla da razume majku zbog te odluke, često je osuđujući i kritikujući, što je njihov odnos činilo teškim i sumornim.

foto: Profimedia

Detinjstvo je provela u predgrađu Pariza, gde su njeni roditelji emigrirali, u sirotinjskoj četvrti na čijoj su ulici obitavala bande, a njene rane godine bile su obojene bedom. Bili su porodica imigranata i nisu imali ništa sem - ljubavi. Njen otac bio je strog i konzervativan, a Izabel je terao da naporno uči i neprestano čita, učeći je da se čak ni ne gleda u ogledalo, kako ne bi razvijala taštinu.

Glumica je kasnije istakla kako joj je bilo potrebno 15 godina redovnih terapija kod psihologa da bi prihvatila i shvatila svoju lepotu. Kada je imala samo 14 godina stvari su se promenile - primetio ju je čuveni filmski agent na ulicama Pariza i ona je dobila svoju prvu ulogu... Sve drugo je istorija.

Buran ljubavni život pun previranja

Ono što je ovu divu učinilo još intrigantnijom i zanimljivijom javnosti jeste njen ljubavni život - buran, neverovatan, obojen prevarama, iznenadnim krajevima, i silinom emocija. Izabela je imala samo jedan zvaničan brak, ali ukupno osam ozbiljnih i velikih ljubavi, mada samo jednu pravu, i još ko zna koliko platonskih i prolaznih.

foto: Profimedia

Njen život obeležila je šestogodišnja veza sa trostrukim oskarovcem Danijelom Dej Luisom, sa kojim ima i sina, a koji ju je ostavio trudnu, i to bez ijedne reči oproštaja. Nikada joj čak nije ni rekao da je došao kraj njihovoj vezi. U trenutku kada se porađala, on je uživao u aferi sa Džulijom Roberts.

foto: Profimedia

"On je ljubav mog života. Završilo se jer je bilo nemoguće, nepojmljivo snažno. Naša ljubav je bila kao neizlečiva bolest. Jedan pogled na njega i znate da je to čovek spreman da izazove bol u vama. Nije mogao da odvoji role koje je igrao od stvarnog života. Često se ponašao kao da nije deo ove planete, prepuštajući se junaku koji je igrao. Imali smo strast u najčistijoj formi, a tako nešto uvek je osuđeno na propast. Bili smo ljubav o kakvoj se piše u klasičnim romanima. Uništilo nas je to što sam dozvolila da on bude centar mog života", ispričala je božanstvena Francuskinja mnogo godina nakon razlaza.

foto: Profimedia

“Napravila sam ozbiljnu grešku u životu - žene ne treba da budu doktori u svojim vezama. Ja sam spašavala svoje muškarce, a oni su posle gradili svoju sreću sa drugima. Gledali su me kao psihologa. Muškarci ne vole žene koje ih vide slabe, u njihovim najgorim danima. Ne mogu da podnesu žensku snagu. Mrzeli su moju ljubav koja ih je činila slabim i ranjivim", objasnila je Izabel jednom prilikom.

(Kurir.rs/Blic žena)

Bonus video:

01:07 DAN ZALJUBLJENIH JE SVETSKA PREVARA Sveštenik Gligorije za Kurir TV: Pravi hrišćani treba da slave ljubav i večnost svakog dana