"ZBOG ANOREKSIJE IMAM KOSTI 80-GODIŠNJAKINJE" Pevačica koja je zbog Trampa bila u OZBILJNOM PROBLEMU progovorila o svojoj borbi

Nakon borbe s poremećajem ishrane i pritiskom koji za sobom nosi slava, bivša dečja pevačka senzacija Džeki Evanko odlučila se na povratak pod svetla reflektora, a ovog puta radi se o vrlo ličnom projektu. Zvezda šoua "America‘s Got Talent" i najmlađa solo pevačica ikad koja je dosegla platinasti tiraž, objavljuje novi singl naziva "Behind My Eyes".

Međutim, ne radi se o klasičnim delima i opernim arijama koje su je proslavile kao 10-godišnju devojčicu koja je nastupila u šouu "AGT", već se ova danas 23-godišnjakinja odlučila za alt-pop žanr.

"Napisala sam pesmu koja govori kako je to kad poludiš i izgubiš dodir s realnošću. Moje pisanje se ovih dana dotiče mentalne bolesti i stvari koje se nalaze na tamnoj strani, a što će šokirati mnoge ljude koji me poznaju od ranije", izjavila je Džeki za New York Post.

Pod tim "ranije" Džeki misli na svoju vrtloglavu karijeru u klasičnoj muzici koja je započela kad je imala devet godina. Dok su njeni vršnjaci vozili bicikl sa svojim prijateljima i žalili se na domaće zadatke, pevačica rođena u Pitsburgu prijavljivala se na pevačka takmičenja i oduševljavala publiku svojim slatkim, zlatnim glasom.

Tako je 2010. bila druga u petoj sezoni šoua "America‘s Got Talent", ali je osvojila srca američke publike svojim izvedbama pesama "O Mio Babbino Caro," i "Time To Say Goodbye".

Podstaknuta uspehom, Džeki je svoje adolescentske i tinejdžerske godine provela snimajući albume sa izvrsnim producentima poput Dejvida Fostera, nastupajući na koncertima, upoznala je Opru Vinfri, snimila duet s Barbrom Strejsend, pojavila se u filmu s Robertom Redfordom i, pomalo kontroverzno, pevala na predsedničkoj inauguraciji Donalda Trampa 2017. godine. I dok je izvođenje nacionalne himne za nju bio trenutak velikog uspeha, Džeki se suočila s oštrim reakcijama jer je bila deo Trampove inauguracije. Kao tinejdžerka, tvrdi da nije shvatila političke implikacije toga što je deo Trampove orbite, s obzirom na to da je toliko drugih umetnika reklo Trampu "Ne".

"Ja sam rekla ‘Da‘ jer sam pevala za svoju zemlju. Ali to je naštetilo mojoj karijeri i to jednostavno nije u redu, jer sam kao 16-godišnjakinja to shvatila kao čast. I pomalo je tužno da do današnjeg dana ljudi to ne razumeju. Sad kad sam starija i imam mogućnost da glasam, verovatno bih propustila tu priliku - ispričala je Džeki.

Mlada pevačica je otkrila i kako ju je njeno brzo odrastanje dovelo do mentalne bolesti i anoreksije.

"Odrastati pod svetlima reflektora je veliki pritisak. Bilo je trenutaka kad sam plakala jer sam se želela da se družim sa svojom braćom i sestrama i prijateljima i jednostavno budem dete, ali morala sam da radim", iskreno govori Džeki.

I njena porodica se borila sa zamkama slave u smislu suočavanja s nedostatkom privatnosti, bezbednosnim problemima i nerealnim očekivanjima o tome kako uspeh izgleda.

Još jedna mračna strana zvezdanog uspeha bila je održavanje atraktivnog izgleda. Džeki se živo seća da je imala 15 godina i mislila je da joj stomak izgleda debelo.

"Nešto mi se pokrenulo u glavi. I od tog trenutka nadalje, pokušavala sam da izgubim na težini na bilo koji mogući način. Pokušala sam na zdrav način, malo sam smanjila unos kalorija, vežbala, hranila se zdravo, ali nisam dovoljno brzo dobijala rezultate koje sam želela, i samo je spiralno krenulo odatle. Osećala sam se us*ano svaki dan. Nisam imala energije da održim korak sa svojim privatnim životom i svojim poslovnim životom. Na kraju sam morala da prestanem da nastupam jer sam bila u centru za lečenje. Kad sam izašla, stvari nisu krenule nabolje. I tako, nekoliko godina kasnije vratila sam se u drugi centar za lečenje", prisetila se pevačica.

Sada deli svoju priču jer želi da pomogne ljudima koji se na sličan način bore s poremećajima ishrane. Pogotovo jer je Džekina anoreksija dovela do rane osteoporoze: saobraćajna nesreća 2021. otkrila je da ima kosti 80-godišnjakinje.

"Još uvek se borim protiv toga i suočavam se s tim. Još uvek se lečim i imam terapeuta. Nema srama u tome. Ljudi nisu savršena stvorenja. Treba nam pomoć. I želim da pokažem ljudima da je to u redu", otkriva Džeki.

Dok rešava zdravstvene probleme, deo njene terapije je pisanje pesama o svojim iskustvima, kako dobrim tako i onim lošim.

