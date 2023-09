BILO MU JE NORMALNO DA MAJKU GLEDA GOLU: Otac mu je bio sinonim za BLUD I RAZVRAT, a on voli i muškarce i žene

Sin osnivača Plejboja, Hjua Hefnera, Marston Hefner, napravio je profil na OnlyFansu. 33-godišnjak smatra da je ta platforma "prilično osnažujuća".

"Nisam lud za Instagramom, ali na OnlyFansu ljudi su stvarno prijateljski nastrojeni. Kažu da me smatraju privlačnim, što je lepo. Smatraju moja interesovanja i iskrenost zanimljivim. To je samo pozitivno iskustvo. I čini se da nije samo moje iskustvo takvo", rekao je za The Messenger.

foto: Profimedia

Marston, čija je majka bivša Plejbojeva zečica i druga supruga Hjua Hefnera, Kimberli Konrad, prisetio se kako je odrastanje u Plejboj vili doprinelo njegovim ličnim osećanjima prema golotinji.

"Moja mama pozirala je za Plejboj. Nikad se nisam stideo zbog toga. Mislim, nisam želeo da je vidim golu, ali to je takođe bilo normalno. Golotinja je normalna. To sam slušao sve vreme", poručio je.

Kao dete, čak je nosio fasciklu punu starih brojeva velikih zvezda poput Pamele Anderson i Karmen Elektre. Međutim, istakao je da je odrastao s "razlikom između pornografije i golotinje".

"Dakle, Plejboj nije pornografija. Iako ljudi masturbiraju na to, to nije isto", smatra.

Pretplatnici na njegov besplatni profil prvo susreću nekoliko kućnih videa u kojima Marston priča o svemu, od Pokemona, Beanie Babiesa i svojih uspomena na odrastanje u Plejboj vili.

Za golotinju postoji dodatna naknada. Marston je objasnio da iako je otvoren za saradnje, još nije doveo svoj sadržaj na nivo seksa, masturbacije ili čak prikazivanja erekcije.

"Postoji ta granica gde bi moja porodica rekla: 'To je pornografija'. Ali dok god prikazujem samo pristojnu golotinju, tada to nije pornografija. To je besmisleno po mom mišljenju", tvrdi.

Autor knjige "High School Romance" takođe je ukazao na "dvostruke standarde u njegovoj porodici", ne samo zbog toga kako "nije bilo tako prihvatljivo" da muškarci izraze svoju seksualnost kao što to rade žene, već i zbog toga kako je seksualni rad bio stigmatizovan.

"Možete da budete izvršni direktor ljudi koji se skidaju, ali ne smete da budete ta osoba koja se skida. To je sr*nje. To me uzemirava, jer ne mislim da je to ispravno, stigma prema seksualnim radnicima. Možeš da platiš seksualne radnike, ali ne možeš da budeš jedan od njih?", rekao je.

Takođe, priznao je prednosti prezimena Hefner, ali moli obožavatelje da razmotre šta bi oni u njegovoj situaciji uradili, dodajući: "Želeo bih da ljudi gledaju u moje srce".

"U svojim dvadesetim, kad sam se bavio društvenim mrežama ili umetnošću, nikog nije bilo briga. No zato što sam sin Hjua Hefnera i jer sam napravio OnlyFans, sad odmah imam dostupnu platformu i veću publiku. I na temelju decenije u kojoj nisam imao publiku, to bi verovatno nastavilo da se događa da sam bio samo Marston Smit. Dakle, razumem da to uzrujava ljude. To nije pošteno i ne bi trebalo da bude tako", poručio je.

Marston, koji se identifikuje kao biseksualac u svom opisu na OnlyFansu, smatra da je njegov sadržaj na toj platformi odličan način za zaradu.

"Samo radim ono u šta verujem, a to je da nema ništa loše u golotinji i to je odličan način za zarađivanje. Takođe, trudim se i da sve to bude smisleno", zaključio je.

Inače, Marston je nedavno proslavio godišnjicu braka sa suprugom Anom Lambropoulos.

"Ti si ljubav mog života. Ne mogu da živim bez tebe. Srećna 1. godišnjica", napisao je u opis njihovih zajedničkih fotografija.

Supružnici su u julu ove godine dobili sina Foresta Glena Hefnera.

(Kurir.rs/ Story.hr)

