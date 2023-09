SRPSKI GLUMCI BILI TAOCI U AVIONU I PREŽIVELI PAKAO NA NEBU: Sami su se spasili, a jedan je posle mnogo godina sreo OTMIČARA

Tri legendarna domaća glumca preživela su pravi pakao na nebu pre 35 godina. Trojica kriminalaca otela JAT-ov "boing 727-200" koji je iz Titograda poleteo za Beograd i više od 20 sati kao taoce držali 98 putnika i osam članova posade.

Među putnicima bili su i poznati glumci Žarko Laušević, Mihailo - Miša Janketić i Marko Nikolić, ceo tim FK Budućnost, estradna zvezda Biljana Petrović, narodni heroji, generali u penziji Milan Šijan i Božo Lazarević. Upravo njih dvojica odigrali su ključnu ulogu u "samospasavanju" putnika na aerodromu u Larnaki na Kipru.

- Već je prošlo 35 godina. Trudim se da stvari koje nisu lepe ostavim iza sebe. Ali ja to tada nisam doživeo kao neku opasnost, već kao neku avanturu, nešto nesvakidašnje... Mi smo glumci malo deformisani što se toga tiče - prisetio se jednom prilikom poznati glumac Miša Janketić te talačke krize čiji je učesnik bio ne svojom voljom.

Ta "avantura" počela je neposredno pošto su poleteli iz Dubrovnika, gde je avion sleteo kako bi primio još neke putnike za Beograd. Trojica ljudi naoružani pištoljima i nožem brzo su se izdvojili i počeli da viču da je avion otet i da će ubiti svakog ko im se suprotstavi. Naredili su pilotu da avion usmeri ka Italiji, ali su se predomislili i promenili kurs ka Tel Avivu.

Izraelske vlasti su ih, međutim, upozorile da će oboriti avion ako se bude približio njihovoj teritoriji, pa je "boing" sleteo na aerodrom u Larnaki.

- Leteli smo preko Jadrana do Italije, pa preko Grčke do Izraela i Kipra. Uskratili su nam samo putovanje u Afriku jer sam čuo otmičare da su planirali da letimo za Johanezburg - otkrio je uz osmeh glumac, kao i da je na Kritu otmica okončana:

- Niko nas nije oslobodio. Sami smo se oslobodili. Čak su i strane novine pisale danima "Ne otimajte Jugoslovenima avione", "Putnici kidnapovali kidnapere" - pričao je Janketić o tome kako su putnici, nakon diverzije koju su sproveli, uspeli da pobegnu otmičarima.

Ključnu ulogu odigrali su generali Šijan i Lazarević. Oni su inscenirali požar u avionu na pisti aerodroma u Larnaki, što su ostali putnici iskoristili da napuste "boing".

Jedino o čemu je Janketić brinuo sve vreme otmice je da li će stići na predstavu "Tramvaj zvani želja" u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.

I stigao sam. A kada se zavesa podigla, publika me je dočekala velikim aplauzom. Bio je to najčudniji aplauz koji sam dobio u životu. Njima je bilo drago da sam živ, a ja to uopšte nisam tako doživljavao - seća se Janketić.

Marko Nikolić je 2015. upoznao Borivoja Jelića koji ga je oteo i oprostio mu je, a taj susret organizovao je Mašan Lekić, autor emisije "Dosije". Nikolić i Jelić sreli su se u jednom beogradskom parku, gde su se prisetili ovog traumatičnog događaja.

- Baš mi je drago da smo se sreli - započeo je razgovor Jelić.

- Meni je sada drago, ali onda kad smo se sreli u avionu, nije mi bilo baš drago - odgovorio mu je Nikolić, a Borivoje je zatim od glumca zatražio oproštaj.

Ja se Vama duboko i istinski izvinjavam. To je moglo da se desi bilo kome. Okajao sam svoje grehe, a voleo bih i Vi da mi oprostite - iskreno je rekao otmičar.

- Nisam se posle toga plašio, nastavio sam da letim, ali neki više nikad nisu ušli u avion. Navukli su strah. Sve najbolje Vam želim i da se vidimo na nekom ostrvu, da letujemo zajedno ako nas neko ne ukrade - za kraj susreta našalio se glumac koji je bio dobro poznat po humoru.

