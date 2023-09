OGLASILA SE JELENA ĐOKOVIĆ NAKON NOLETOVE POBEDE: Evo kako u celosti zvuči pesma kojom je proslavio TRIJUMF (VIDEO)

Jelena Đoković je i na društvenim proslavila jučerašnju pobedu Novaka Đokovića u četvrtfinalu US Opena u Njujorku. Meč su uživo sa tribina pratili njeni roditelji Vera i Miomir Ristić kao i Noletovi roditelji Dijana i Srđan Đoković. A njena čestitka stigla je među prvim kada je reč o objavama na socijalnim platformama.

Šerovala je objavu fan kluba Novaka Đokovića.

Nikada ne propušta da i na ovaj način obeleži još jednu pobedu svog supruga Novaka Đokovića čiji meč je gledao ovaj čuveni reditelj. Nole je nakon pobede nad Amerikancem Tejlorm Fricom otpevao deo čuvene pesme "(You Gotta) Fight for Your Right (To Party!)".

“You gotta fight for your right to party.” ~ Novak Djokovic channels his inner Beastie Boys at the US Open. pic.twitter.com/g4GPwoHgeZ — James Melville (@JamesMelville) September 5, 2023

Skraćen naziv numere je "Fight for Your Right", a ovaj hit otpevala je američka hip hop grupa Beastie Boys. Pesma je objavljena na njihovom debi albumu Licencirano za Ill (1986).

Pesma je bila na sedmom mestu Billboard Hot 100 liste 1987. godine (iste godine je rođen Novak Đoković) i proglašena je jednom od 500 pesama koje su oblikovale The Rock and Roll Hall of Fame. Nalazi se i na kompilacijskim albumima pomenute grupe: The Sounds of Science (1999), Solid Gold Hits (2005) i Beastie Boys Music (2020).

