JAVNO VARALA MUŽA SA PREBOGATIM POLITIČAREM: Sada stavlja tačku na aferu da bi spasila brak, a KLELI SE da nisu zajedno (FOTO)

Pevačica Eli Gulding prekinula je kontakt sa Zakom Goldsmitom, britanskim političarem i sinom čuvenog milijardera Džejmsa Goldsmita. Odluku da stavi tačku na to prijateljstvo donela je da bi se fokusirala na svoj brak. Zbližili su se nakon što su se oboje razišli od partnera, a onda sada želi da spase vezu sa i dalje zakonitim suprugom Kasperom Džoplingom sa kojim se venčala 2019. godine.

Lord Zak Goldsmit pripremao je čak i posebnu skulpturu za Eli Gulding, ali je ona rešila da pažnju posveti mužu koji se bavi prodajom umetničkih dela. Pevačica koja je ranije bila u vezi sa princom Harijem, i njen suprug imaju sina Artura.

Bliski prijatelji Goldsmita tvrde da je on bio u vezi sa Eli. "To se dogodilo nezavisno od njihovih bračnih problema, i sada je kategorički gotovo. Veza nije imala bilo šta sa raspadom oba braka, ali Eli želi da spase svoju bračnu zajednicu za dobrobit sina, a Zak se u potpunosti koncentriše na svoj rad u ekologiji", rekao je izvor.

Predstavnici za štampu Golding više puta su demantovali da je ona imala romansu sa sinom britanskog tajkuna i insistirali su da je njih dvoje spajalo jedino zalaganje za zaštitu životne okoline.

Rečeno je da je njihovo prijateljstvo počelo na UN konferenciji o klimatskim promenama COP26 u Glazgovu. Sedam meseci kasnije uočeni su kako zajedno uživaju na ručku u luksuznom kafiću u Londonu. Prošle godine bili su na zabavi u klubu 5 Hertford Street, koji je u vlasništvu njegovog polubrata. Nedavno su primećeni ispred njegove nove kuće u zapadnom Londonu gde Goldsmit živi nakon razvod od članice poznate bankarske porodice Rotšild Alis Rotšild, od koje se rastao u martu posle 10 godina braka.

Zak Goldsmit poručio je prošle nedelje sa Instagrama da priprema skulpturu za Eli: "Teme koje volim, uglavnom ljubav prema životinjama ili ljudima... trenutno je to samo deo veće skulpture, to će biti drvo života". On namerava da joj pokloni to delo, kada ga završi.

Eli i Goldsmit dolaze iz potpuno drugačijeg okruženja, ona se vremenom probila u visoko društvo, prijateljica je i sa unukama Elizabete II Evgenijom i Beatris, piše Daily mail.

Ovako ekstremna odluka začudila je mnoge pa se pitaju da li se zaista radilo samo o prijateljstvu.

