BEOGRAĐANIN KOGA CEO SVET ZNA POKORIO VENECIJU: S Banovog brda otišao u BELI SVET, a sinoć zapalio crveni tepih VRELIM POLJUPCIMA

Filmski festival u Veneciji se bliži kraju, a sinoć smo na premijeri filma "Vivants" imali priliku da vidimo pojavu veoma zanimljivog para, bar za domaću publiku! Crvenim tepihom Mostre prošetali su se Alesandro Eger i njegova lepša polovina Madalina Doroftei. Ako vam samo ime ne znači ništa, možda hoće informacija da je reč o mladom čoveku koji je još kao dečak krasio omot Kinder čokolade, inače rođenom Beograđaninu!

Ovaj mondenski par redovan je gost na prestižnim festivalima širom Evope, pa su prethodnih godina bili na spisku zvanica festivala u Veneciji, ali i onog u Kanu. Alesandro se ovog puta pojavio u veoma glamuroznom, elegantnom izdanju, što nas ni ne čudi s obzirom na to da obožava modu i neprestano se poigrava trendovima.

On je izabrao moderno odelo od crnog pliša sa pantalonama nešto šitih i opuštenijih nogavica, a upotpunio ga je belom košuljom, leptir-mašnom i crnim, svečanim mokasinama od baršuna.

Njegova izabranica je rešila da bude stilski usklađena sa dečkom, pa se i sama opredelila za izdanje u crnoj boji - zavodljivu haljinu sa šljokicama koju krasi izrazito dubok šlic, ali i prorez u predelu grudi. Sve je zaokružila srebrnim sandalama sa kaišićima, ali i glamuroznim nakitom, te svečanom punđom i efektnom šminkom.

Inače, Eger se već godinama bavi manekenstvom i važi za "vruć" komad na italijanskoj modnoj sceni. I Madalina radi kao model, a par je nerazdvojan već više od 10 godina i pre dva meseca su se konačno i verili. Često objavljuju zajedničke fotografije na Instagramu, te se i na različitim događajima uvek pojavljuju ruku pod ruku.

Inače, ova lepotica je nekadašnja Mis Rumunije, ali nije zapostavila ni obrazovanje - diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u gradu Jaši.

Ko je zapravo Alesandro Eger i kakve veze ima sa Srbijom?

Alesandro je jedan od viđenijih muškarca u Italiji, a pored toga što je veoma tražen model, on se polako, ali sigurno probija i u svetu kinematografije - dobio je i ulogu u filmskom hitu iz 2021. "House of Gucci". I pre toga imao je manje uloge u nekoliko ostvarenja, a još kao tinejdžer glumio je u seriji "The Band". On je prošle godine učestvovao i u italijanskoj verziji poznate emisije "Ples sa zvezdama", a u julu ove godine objavio je i pesmu "In ogni posto".

Jednom prilikom je otkrio da je otišao od kuće još sa 17 godina kako bi našao svoje mesto pod Suncem, a u tom periodu radio je i kao vozač pevačice Glorije Gejnor. Modelingom je počeo da se bavi u 21. godini, kada je debitovao za brend Versaće.

"Manekenstvo je stiglo mnogo kasnije, tek kad sam imao 21 godinu. Neki mesec nakon snimanja u Rimu gde smo snimali “Medico in famiglia” čuvenu seriju gde glumi i Milena Vukotić uz Lina Banfja. Vratio sam se u Milano i tražio posao. Ušao sam u Versače i pitao sam da li im treba konobar, prodavac bilo šta, i to je čuo kasting direktor. Bilo je kao u filmovima, on je stajao iza mene i samo mi je rekao: "Dođi ti sa mnom", izmerio me i sutradan sam već sedeo sa Donatelom Versače. Tako je počelo sve, bilo je jako zanimljivo da sam onda rešio da malo ostaviim glumu. Bilo je potrebno mnogo truda, mnogo treninga, dijeta i audicija. Ali od malih nogu, šta god da počnem, trudim se da osvojim zlato, i za to zlato sam se uvek borio i mislim da mi je upravo to donelo dobre rezultate. Najviše se ceni trud, da ustaneš, da zoveš ljude, održavaš kontakte, agencije... Da pokažeš svima koliko to želiš", ispričao je svojevremeno za Blic.

Alesandro se još kao dete preselio u Italiju iz Beograda, a pored sprskih ima i upravo italijanske, te austrijske, argentinske i holandske korene. Zanimljivo je da je kao dečak postao zaštitni lik čuvene Kinder čokoladice na kojoj je i dan-danas.

"Pre Italije sam živeo na Banovom brdu, gde mi još žive drugovi iz kraja, sa kojima sam i dalje u kontaktu. Takođe, tu sam uvek dolazio do 13. godine, a onda su me škola i posao malo odaljili, ali čim sam imao priliku, uvek sam dolazio. Jednostavno, to je deo moje krvi. Imao sam oko dve ili tri godine, baka je živela na relaciji Italija - Srbija, te smo išli autobusom od jedne do druge zemlje", istakao je Alesandro pre nekoliko godina.

