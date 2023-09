SVI MISLE DA POZIRA BEZ DONJEG VEŠA: Ivana Dudić se potpuno otkačila, pa objavila VRELU FOTKU u nikad PROVOKATIVNIJEM IZDANJU

Glumica Ivana Dudić ne prestaje da izaziva veliku pažnju javnosti, a šta god da objavi na Instagramu, domaći mediji odmah prenesu, jer sve popularnija umetnica neretko objavljuje fotografije u provokativnom izdanju.

Tako je bilo i ovog puta, kada je Dudićeva na svom zvaničnom profilu objavila stori na kojem leškari u svom domu bez donjeg dela odeće, a obzirom na to da joj se donji veš jedva nazire, mogi su pomislili da je pozirala bez gaća.

foto: Printscreen Instagram

Naime, kako je otkrila u svojoj objavi, Ivana ima problema sa pakovanjem, jer će se uskoro ponovo naći na nekom putovanju, što joj po njenoj reackiji teško pada, međutim, svima je "za oko" zapala njena skoro potpuno gola, izvajana zadnjica.

Inače, Ivana Dudić jedna je od retkih mladih glumica koja je otvoreno pričala o snimanju scena vrele akcije, a kao jedno od neprijatnijih sećanja istakla je snimanje eksplicitnih scena u seriji "Crveni mesec".

- Imali smo takav lav-hejt rilejšnšip privatno, gde se 5 minuta volimo pa se 5 minuta ne volimo. Prečudan odnos, ali baš kada smo snimali tu ozbiljnu eksplicitnu scenu i punu strasti, na livadi pod mesečinom, ja mislim da nas dvoje tada nismo razgovarali. Nije to da vas stave u sobu, upale kamere i vi kao radite šta hoćete. Ne, to se tako ne radi. To je nas četvoro i jako je neprijatno. Tu je snimatelj sa kamerom ispred nas, reditelj iza njega i garderoberka koja čeka da nas zamota jer je napolju minus. Samo tu čuješ reditelja 'hajde uhvati ga', 'ajde, povuci je' i tako dalje. Jako neprijatno, nije sve tako strašno kako je zapravo, već je sve veoma dobro izmontirano - rekla je ranije Ivana Dudić za "Kurir".

(Kurir.rs/ Blic)

