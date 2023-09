OGLASIO SE SERGEJ TRIFUNOVIĆ IZ POLICIJE: "Još me drndaju, ta žena me je prijavila jer se plaši"! Evo kolika KAZNA mu preti (FOTO)

Poznati glumac Sergej Trifunović uhapšen je danas u Splitu, nakon što su se građani žalili na način na koji šeta psa.

Trifunović je po dolasku policije navodno počeo da vređa i omalovažavati službenike, nakon čega je priveden u stanicu.

On je prijavljen zbog dva dela, držanja životinje bez nadzora i vređanja policijskih službenika, pa je u splitskom Prekršajnom sudu dao izjavu.

foto: Zorana Jevtić

Sergej se sad oglasio ovim povodom.

- Još uvek me drndaju, evo me ovdje u policiji. Brate, otišao sam da se kupam sa psom, plivali smo u moru, neka luđakinja je to prijavila, pošto se valjda plaši psa. Još mi je rekla zašto pas nije na povocu, pa kako će biti kad je plivao sa mnom u moru, je*i ga! I tako, mnogo gluposti. Ne mogu sad da govorim više, živci su mi... - rekao je Trifunović Slobodnoj Dalmaciji.

foto: Printscreen/Youtube

Protiv beogradskog glumca Sergeja Trifunovića splitska policija podnela je danas prijavu zbog remećenja javnog reda i mira. Po Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, zbog prekršaja koje je navodno počinio Trifunović, može se izreći novčana kazna do 4.000 evra za vređanje službenog lica i do 1.000 evra za držanje psa bez nadzora, preneo je "HRT".

(Kurir.rs/Blic)

