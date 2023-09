TO JE BILO NEŠTO NAJTEŽE ŠTO JE KEJT MORALA DA URADI! Mislili da je to korak do POMIRENJA zbog porodičnih nesuglasica, ali...

Parovi su se samo nakratko okupili na početku i na kraju događaja

Porodični odnosi često nisu laki, pogotovo kada su u pitanju članovi kraljevske porodice. Braća Vilijam i Hari u fokusu su javnosti, te su mnoge njihove nesuglasice mnogo van okvira kuće.

Poseban dan, kada su, izgleda, bezuspešno pokušali da se ujedine, bio je dan smrti kraljice Elizabete II. To je ostavilo traga i na njihov supruge.

foto: Printscreen Twitter

Princ i princeza od Velsa došli su zajedno sa vojvodom i vojvotkinjom od Saseksa u šetnji Vindzorom. Pojavili su se da pozdrave narod i pogledaju cveće ispred kapija zamka Vindzor dva dana nakon kraljičine smrti u 96. godini, u septembru prošle godine.

Mnogi su mislili da je zajednička šetnja parova, za koju se smatra da je bila Vilijamova ideja da pokaže jedinstvo, bila neka vrsta pomirenja.

Ispostaviće se da ju je Kejt smatrala "jednom od najtežih stvari koje je ikada morala da uradi".

Princeza od Velsa rekla je visokom članu kraljevske porodice da joj je bilo tako teško zbog "lošeg osećanja" između parova, rekao je kraljevski dopisnik Robert Džobson u časopisu "Our King", objavljenom u "The Daili Mail" i "The Mail".

foto: Printscreen Twitter

Dva para su prvi put zajedno nastupila javno na Dan Komonvelta 9. marta 2020. I to je bio prvi put da su Vilijam i Hari viđeni u javnosti otkako su se pridružili otvaranju memorijala u čast njihove majke, princeze Dajane.

Kasnije je otkriveno da je kralj naredio svojim zaraćenim sinovima da ostave po strani svoju svađu uoči kraljičine sahrane, što je dovelo do toga da se parovi ponovo okupi u javnosti prvi put posle više od godinu dana.

Kraljevski izvori kažu da je princ Vilijam pokušao da zakopa ratnu sekiru tako što je svom mlađem bratu, princu Hariju, pružio ruku pomirenja, tražeći od njega da mu se pridruži u šetnji ispred zamka Vindzor, nakon telefonskog razgovora sa njegovim ocem Čarlsom.

Izvor iz Kensingtonske palate rekao je da je princ od Velsa pozvao brata i njegovu suprugu da se pridruže njemu i princezi od Velsa u šetnji. Međutim, produženi pregovori su odložili njihov dolazak za 45 minuta.

foto: Printscreen Twitter

Visoki izvor iz Palate je rekao:

- Princ od Velsa je ranije pozvao vojvodu i vojvotkinju od Saseksa da mu se pridruže i princezi od Velsa. Princ od Velsa je mislio da je to bila važna demonstracija jedinstva za kraljicu u neverovatno teškom trenutku za porodicu.

Pinc i princeza od Velsa otišli ​​su u Vindzor da pregledaju more cveća ispred kapija imanja Berkšir u znak počasti pokojnoj kraljici, koja je umrla u Balmoralu nekoliko dana ranije.

Članovi kraljevske porodice pozdravljeni su aplauzom dok su zajedno šetali duž kapija zamka Vindzor. Međutim, izgledalo je da nije sve bilo dobro među zavađenim parovima, koji su se povremeno činili nelagodno u društvu.

Dok su zajedno hodali duž kapija zamka Vindzor, privremeno ostavljajući po strani razlike izazvane odlaskom Saseksa, činilo se da održavaju značajnu udaljenost jedni od drugih.

foto: Pool / Zuma Press / Profimedia

Parovi su se samo nakratko okupili na početku i na kraju događaja. Tokom ostatka šetnje, za koju se veruje da je trajalo nekih 30 minuta, princ Vilijam i Kejt, i Megan i Hari, činilo se da su se držali svoja dva para - možda su im to naložili njihovi pomoćnici i jedva da su komunicirali tokom ove mračne prilike.

Kada su završili sa pozdravljanjem javnosti, ponovo su se okupili ispred svojih vozila, gde su kratko razgovarali, pre nego što su ušli u svoja vozila.

Opisujući ukupan ton sastanka, Džudi je rekla za "Femail":

foto: Profimedia

- Ovde nema znakova opuštenog angažmana ili čak naklonosti, ali činjenica da su zajedno i ponovo komuniciraju je impresivna sama po sebi. To je pristup za odrasle od novog princa od Velsa i mogao je da probije mnogo leda u pogledu govora njihovog tela na sahrani i dalje.

Kasnije je Robert Džobson rekao da su mu izvori bliski kraljevskoj porodici potvrdili da je demonstracija jedinstva bila "iluzija".

- Ketrin je kasnije priznala jednom članu kraljevske porodice da je, kao što je bio loš osećaj između dva para, zajednička šetnja bila jedna od najtežih stvari koje je ikada morala da uradi - piše on, prenosi Dailymail.co.uk.

(Kurir.rs/Ona.rs)