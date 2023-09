ŠOK IZDANJE SRPSKE GLUMICE! Hranila se u narodnoj kuhinji i digla javnost na noge: Evo kako sada izgleda (EKSKLUZIVNI PAPARACO)

Vesna Pećanac ostavila je težak životni period iza sebe! U to se, makar na osnovu paparaco fotografija, uverila i naša ekipa, koja je slavnu glumicu uslikala u centru grada.

Vesnu smo primetili dok je sedela ispred jednog kafića, a na osnovu kolica i nekoliko kesa koje nosila jasno je da je bila u kupovini, te da je sela da se malo odmori.

foto: Kurir

Glumicu nismo imali prilike da duže vreme vidimo u javnosti, te smo je konačno sreli i slikali.

Kao što se može videti, Vesna se za izlazak u javnost i doterala, pa je obukla haljinu cvetnog printa, kao i kardigan u plavoj boji. Ona se trudila da deluje neprimetno, pa je lice sakrila iza velikih sunčanih naočara, a svoju lepotu u poznim godinama dodatno je istakla i jarkocrvenim karminom.

foto: Kurir

Podsetimo, Vesna je bila supruga legendarnog crnogorskog režisera Živka Nikolića. Glumicu život nije mazio, pa ju je za kratko vreme pogodilo više porodičnih tragedija: prvo je izgubila muža, da bi joj potom preminuli i roditelji. Nakon ovih gubitaka Vesna je pala u duboku depresiju.

U javnosti su se ranije o njoj pojavljivali brojni napisi o tome kako živi u teškoj materijalnoj situaciji, te da je nakon uspeha preživela velike strahote.

foto: Kurir

- Mnogo su me vređali, ja sam to zaboravila. Beskrajno me je povređivalo. Beskrajno mi je bilo teško, ali večeras mi je svanulo. Ja sam u ljubavi molila Gospoda da moje srce očisti kako bih se srela s vama i čistog srca sam se srela s vama - rekla je Vesna sa osmehom na licu pre nekoliko godina.

Inače, Vesnu smo upoznali kada je dobila ulogu u kultnom ostvarenju Živka Nikolića "Lepota poroka", premijerno prikazanog 1986. godine, a potom je glumila u filmovima "U ime naroda", serijama "Oridinale", "Đekna još nije umrla, a ka' će, ne znamo" koje je, takođe, režirao Nikolić. Bila su retka njegova ostvarenja u kojima nije glumila, a o njihovom braku i ljubavi glumica je imala samo reči hvale.

foto: Promo

Kurir.rs/A.P.

