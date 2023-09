OČI NIKAD NE LAŽU! ANA IVANOVIĆ PRVI PUT OTVORILA DUŠU O LJUBAVI SA ŠVAJNŠTAJGEROM: Bastijan voli Srbiju, daje mi sigurnost!

Proslavljena srpska teniserka Ana Ivanović prvi put je javno govorila o svom odnosu sa suprugom, fudbalerom Bastijanom Švajnštajgerom, roditeljstvu i kraju karijere.

Tokom svoje veoma uspešne karijere, Ana je, čini se, sa lakoćom, držala svoj privatni život daleko od očiju javnosti. Kako je sada priznala u emisiji Mire Adanje Polak na RTS-u, kao introvertna osoba nikada se nije osećala previše prijatno pred kamerama.

- Volimo da držimo do privatnosti i da zaštitimo decu. Oduvek sam bila introvertna i volim da imam svoju privatnost. Kroz godine sam imala osećaj da su se moje reči prenosile na pogrešan način. Nisam imala strah od kamere, ali nikada se pred njima nisam osećala prijatno - kaže bivša teniserka.

Na pitanje da li je od samog starta znala da je nemački fudbaler Bastijan Švajnštajger "taj", Ana kaže da je to odmah osetila.

- Mislim da svaka žena to oseti. Odmah sam osetila... U pogledu, mislim da oči nikad ne lažu, kada u očima vidiš i osetiš nešto. Taj osećaj i dok smo bili prijatelji da se znamo odavno...

On meni svakim danom daje tu sigurnost. To je jako važno i veliki luksuz. On je moj glas razuma, uvek je tu, ja sam dosta emotivna... Teško mogu da opišem, ali uvek me razoruža sa odgovorom, pristupom, pitanjem, da kad malo razmislim shvatim da treba da se smirim. Ja volim da se takmičim, volim da budem bolje, ali sam shvatila da ne mogu da budem na sto strana, on mi dosta pomaže da kanališem stvari, da odvojim ono što je važnije od onog što nije.

Mi smo dva mentaliteta, ali smo se tako lepo uklopili. Naš mentalitet je vatra i njemu se to dopada. On voli da dođe ovde i da bude deo naše porodice i da izlazi sa drugarima. Sa druge strane, oni su dosta drugačiiji, sve je organizovano, sve se analizira, planira i ja imam to, volim da budem organizovana - kaže Ana Ivanović.

Ana i Bastijan imaju trojicu sinova, a kako kaže bivša teniserka, sa njima potpuno uživaju.

- Sa decom uživam. Zaista sam srećna što sam mogla da imam karijeru do nekih godina, gde posle mogu da se posvetim deci.

To mi je prioritet da se što više radi sa decom. Presrećna sam što to mogu. Meni je u krvi da radim, ali sam stvari postavila tako da su mi oni prioritet. Uživam sa njima, oni rastu, svaki put su neke nove i interesantne stvari sa njima.

Karijera: "Nije bilo lako da prestanem da se bavim tenisom"

- To je bila odluka koja se dugo krčkala. Nije se desilo preko noći, bilo je dosta situacija koje su se uklopile da ja više nisam osećala da sam fizički na tom nivou.

Postoji taj momenat kada se zna da je momenat da nešto, to je bio momenat za mene. To je bila samo moja odluka. Bilo je bolno i teško, završava se nešto što je moj život.

Posle te objave, odjednom to više oficijalno ne postoji. Osećala sam i ushićenje, jer je sledio i novi put. Prvih par meseci osećala sam se i malo izgubljeno.

Nisam neko ko može da sedi kući i ništa ne radi... Uvek sam tražila šta je to, sada kada su deca i porasla, iskristalisalo se. Sve sam objavila na fejsbuk lajvu. Tada sam bila u Engleskoj i nisam znala ni kako da sazovem konferenciju, tako da sam objavila preko fejsbuka... - kaže Ivanović.

Stil života joj je posebno važan, kao i privatnost.

- Uvek se trudim da živimo na isti način, da se hranimo što više organiski da živimo čisto, govorim i deci o reciklaži, puno im govorim i o duhovnom miru, mislim da je to važno jer živimo u svetu u kome se živi jako brzo. Veoma mi je važno da nikada nemamo telefon za vreme obroka, da razgovaramo, jer i tako upoznajemo decu i puno toga i saznajemo, tako sam ja odrasla i jako mi je važno da to prenesem na svoju decu. I Basti i ja volimo da provodimo vreme sa njima i dosta smo zajedno - kaže Ana Ivanović i dodaje:

- Trudimo se da zadržimo privatnost. Nama je veoma dinamično i zanimljivo, ali ne smatramo da to treba da delimo sa drugima. Pokušavam da vrednosti po kojima sam rasla prenesem i na svoju decu. Trudimo se da imamo normalan život sa decom.

Oni ni ne znaju ko smo mi, ni čime se bavimo... Imala sam dve simpatične situacije sa starijim sinom prošle godine, zaustavili su me na ulici da se slikamo, a kada sam ga pitala da li zna zašto su me zaustavili da se slikamo, on je rekao ne, a ja sam mu rekla da je to zato što su čuli da sam jako dobra mama. Drugi put me je pitao da li su ti ljudi sa kojima se slikam moji prijatelji, ja sam mu rekla da jesu... - ispričala je kroz osmeh Ana.

Kako kaže, ne želi da njeni sinovi imaju pritisak slave i uspeha svojih roditelja tokom karijere.

- Znam da to nije zauvek moguće, ali dokle god je moguće da se održi to da ne znaju čime smo se bavili... Smatram da svako zna šta je poziv, ne želim da stvaram pritisak svojoj deci ako požele da se bave sportom kojim smo se mi bavili ili nekim drugim sportom.

Čak mi ni ne daju da sa njima stanem na teniski teren, kažu mi: "Ne, ne mama ti ne znaš, pusti tatu...". Štagod da oni izaberu, ne želim da imaju pritisak da budu neko i nešto samo zato što smo mi bili neko i nešto u tom sportu - rekla je naša proslavljena teniserka.

