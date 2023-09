OKONČAO JE SVOJ ŽIVOT ZBOG ONOG ŠTO SU SVI DRUGI HTELI: Način na koji je umro ledi krv u žilama (FOTO)

Početkom septembra 1989. rodio se jedan od najuspešnijih DJ-a, Tim Bergling poznatiji kao Aviči. Švedska megazvezda oduzela je sebi život u aprilu 2018. godine sa samo 28 godina, dve godine nakon povlačenja iz javnosti.

Nakon što je 2011. postigao svetsku slavu hitom 'Levels', a dve godine pre smrti prestao je s turnejama, posvetio se borbi sa zavisnošću o alkoholu i opijatima.

Tim je 2014. godine hospitalizovan tokom turneje po Australiji nakon što je upao u probleme s alkoholom kojim se borio protiv anksioznosti. Tada mu je dijagnostikovana i akutna upala gušterače od koje je oboleo zbog prekomerne konzumacije alkohola. Potom je operisan i uklonjeni su mu žučna kesa i slepo crevo.

I sam je jednom prilikom priznao da je u jednom periodu života pio čak 20 tableta na dan jer su mu rekli kako te tablete ne stvaraju zavisnost.

'Toliko me sve bolelo, dali su mi te lekove i rekli da će mi od njih biti bolje. Bili su poput heroina, ali mi nisu pomagali ukloniti bol. Pretpostavio sam da doktori znaju svoj posao. Ispočetka me bolelo mjesec dana. Posle je to poraslo na četiri meseca. Počeo sam piti 20 tableta na dan, a rekli su mi da ne izazivaju zavisnost. Još sam uvek bio anksiozan, ali sam ponovo počeo s nastupima', rekao je.

I njegov je otac Klas jednom prilikom progovorio o intervenciji koju je slavnom sinu pripremila 2015. godina nakon koje je pristao otići na odvikavanje. 'Bio je to jedan od najgorih trenutaka mog života jer sam se osećao kao da sam izdao svog sina, no to se moralo učiniti', rekao je i dodao kako je bio 'naivan' misleći da će odvikavanje rešiti sve probleme njegovog sina.

'Scena nije za mene. Ne radi se o nastupima i muzici, tu su uvek druge stvari koje meni nikad nisu bile prirodne. Ja sam introvertna osoba pa je to uvek bilo teško za mene. Mislim da sam primio previše negativne energije', priznao je Aviči jednom.

Nakon Avičijeve smrti njegova porodica je rekla da je ostavio poruku s rečima: "Ne mogu više".

Oduzeo je sebi život nakon što se posekao razbijenim vinskom bocom.

