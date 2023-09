MEGAN POTPUNO ZASENILA MUŽA, STALNO JE U ŽIŽI JAVNOSTI: Sprema memoare koji će joj doneti BRDO PARA, prati se svaki NJEN KORAK

Megan Markl je glavna zvezda Invictus Games uz naravno učesnike ovog sportskog takmičenja koje se ovih dana održava u Dizeldorfu u Nemačkoj. Potpuno je zasenila supruga princa Harija sinoć na jednom od događaja ove manifestacije. I prati se svaki njen korak, od modnih detalja do vesti da priprema svoje memoare.

Vojvotkinja od Saseksa Megan Markl blistala je sinoć, sjajno stilizovana, pevušila je pesmu "Sweet Caroline", srdačno se pozdravila sa učesnicima utakmmice, i publikom, i navijala za tim Amerike u košarkaškom finalu SAD i Francuske. Takmičenje Invictus Games je inače posvećeno sportistima sa invaliditetom i princ Hari je godinama pokrovitelj te manifestacije.

foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Dok se komentarišu fotografije Megan Markl iz Nemačke, stručnjak za britansku kraljevsku porodicu Tom Bauel koji je napisao knjigu "Revenge: Meghan and Harry and the war between the Windsors", izjavio je da vojvotkinja piše svoje memoare.

"Saznao sam da ona piše svoje memoare i da će to biti veliki vrtlog novca.", rekao je on za GBNews.

Memoari njenog supruga princa Harija "Spare" i i Netfliksov dokumentarac "Heart of Invictus" već su podigli mnogo prašine.

foto: Printscreen/Youtube/CBS

Pomenuti autor smatra da je Megan Markl koja je danas pokazala nikad mršaviju liniju, majstor manipulacije kao i da nije bila iskrena kada je sinoć pred publikom u Nemačkoj, dok je objašnjava zašto je zakasnila na događaj.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Megan Markl je rekla da je kasnila zbog obaveza oko dece, što Bauel smatra "smešnim opravdanjem". On je rekao i da je njen i Harijev dolazak na koncert Bijonse pre desetak dana u Los Anđelesu, apsolutna medijska manipulacija jer je očigledno bilo namešteno da se snimi kako ona grli muža.

foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Vojvotkinja i njen suprug i u Nemačkoj ostavljaju utisak skladnog para, ona je poručila da bi volela da jednom na događaj dovede i njihovu decu Lilibet i Arčija.

Vest o memoarima i o svemu vezanom za nju je baš odjeknulo. Komentariše se uveliko i njen stajling pa se ističe da je Šanel cipele zamenila Erme patikama koje koštaju 790 dolara odnosno oko 740 evra.

